Cum afli dacă reducerea de Black Friday este reală. Verificarea simplă pe care o poți face înainte de comandă

Regulile aplicabile reducerilor prevăd că, atunci când un comerciant anunță o reducere de preț, prețul anterior folosit drept referință trebuie să fie, în principiu, cel mai mic preț practicat de comerciant în perioada de cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea reducerii.

Așadar, dacă un televizor este prezentat la 2.499 de lei, redus de la 3.499 de lei, nu este suficient să te uiți la diferența de 1.000 de lei. Verifică informațiile afișate de magazin referitoare la cel mai mic preț anterior. Dacă produsul a costat recent 2.599 de lei, economia reală față de acel nivel este de numai 100 de lei.

Uită-te și la istoricul prețului pe o perioadă mai lungă

Regula celor 30 de zile este importantă pentru modul în care comerciantul comunică reducerea, dar cumpărătorul poate merge mai departe.

Există site-uri și extensii care urmăresc evoluția prețurilor și permit verificarea unui produs pe perioade mai lungi. Astfel poți vedea dacă prețul de Black Friday este într-adevăr unul neobișnuit de mic sau dacă același produs a mai fost vândut la un nivel similar în ultimele luni.

Este o verificare utilă mai ales pentru achizițiile scumpe. O diferență de 5% poate însemna doar câteva zeci de lei la un produs ieftin, dar câteva sute de lei în cazul unui televizor, laptop sau electrocasnic mare.

Compară exact același model la mai multe magazine

O altă greșeală este să cumperi imediat doar pentru că vezi mesajul „-40%”. Caută codul exact al produsului și compară-l la mai mulți comercianți. Două televizoare sau două laptopuri cu denumiri aproape identice pot avea specificații diferite, astfel că este important să verifici modelul complet, capacitatea, anul fabricației sau configurația.

Trebuie luate în calcul și costurile suplimentare. Un produs de 1.950 de lei cu transport de 50 de lei nu este neapărat mai avantajos decât același produs la 1.990 de lei cu livrare gratuită.