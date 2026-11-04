Cum afli dacă reducerea de Black Friday este reală. Verificarea simplă pe care o poți face înainte de comandă
Românii se pregătesc deja pentru Black Friday, perioada în care retailerii promit unele dintre cele mai mici prețuri ale anului la telefoane, televizoare, laptopuri, electrocasnice, haine sau produse pentru casă. Mulți cumpărători au listele făcute și bugetele stabilite, așteptând momentul în care produsul dorit intră la reducere. Un preț tăiat și un discount de 30%, 40% sau chiar 50% nu înseamnă însă automat că ai în față cea mai bună ofertă. Înainte să plasezi comanda există o verificare simplă care te poate ajuta să afli cât de avantajos este, de fapt, prețul.
Verifică prețul anterior, nu doar procentul reducerii
Cea mai importantă informație nu este procentul mare scris lângă produs, ci prețul la care acesta a fost vândut înainte de campania promoțională.
Regulile aplicabile reducerilor prevăd că, atunci când un comerciant anunță o reducere de preț, prețul anterior folosit drept referință trebuie să fie, în principiu, cel mai mic preț practicat de comerciant în perioada de cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea reducerii.
Așadar, dacă un televizor este prezentat la 2.499 de lei, redus de la 3.499 de lei, nu este suficient să te uiți la diferența de 1.000 de lei. Verifică informațiile afișate de magazin referitoare la cel mai mic preț anterior. Dacă produsul a costat recent 2.599 de lei, economia reală față de acel nivel este de numai 100 de lei.
Uită-te și la istoricul prețului pe o perioadă mai lungă
Regula celor 30 de zile este importantă pentru modul în care comerciantul comunică reducerea, dar cumpărătorul poate merge mai departe.
Există site-uri și extensii care urmăresc evoluția prețurilor și permit verificarea unui produs pe perioade mai lungi. Astfel poți vedea dacă prețul de Black Friday este într-adevăr unul neobișnuit de mic sau dacă același produs a mai fost vândut la un nivel similar în ultimele luni.
Este o verificare utilă mai ales pentru achizițiile scumpe. O diferență de 5% poate însemna doar câteva zeci de lei la un produs ieftin, dar câteva sute de lei în cazul unui televizor, laptop sau electrocasnic mare.
Compară exact același model la mai multe magazine
O altă greșeală este să cumperi imediat doar pentru că vezi mesajul „-40%”. Caută codul exact al produsului și compară-l la mai mulți comercianți. Două televizoare sau două laptopuri cu denumiri aproape identice pot avea specificații diferite, astfel că este important să verifici modelul complet, capacitatea, anul fabricației sau configurația.
Trebuie luate în calcul și costurile suplimentare. Un produs de 1.950 de lei cu transport de 50 de lei nu este neapărat mai avantajos decât același produs la 1.990 de lei cu livrare gratuită.
Pe Marketplace, verifică neapărat cine vinde produsul
Prețul foarte mic trebuie să determine și o altă verificare: cine este comerciantul.
Pe platformele Marketplace, produsele pot fi vândute atât de operatorul platformei, cât și de firme partenere. Uită-te la mențiunea „Vândut de”, la datele comerciantului, condițiile de livrare și retur și, atunci când sunt disponibile, la evaluările primite de vânzător.
Un preț cu câteva zeci de lei mai mic poate să nu merite dacă livrarea durează mult sau condițiile de retur sunt mai complicate.
Reducerea nu trebuie să fie singurul motiv pentru care cumperi
Black Friday este construit în jurul ideii de urgență: stoc limitat, numărătoare inversă, reduceri disponibile doar câteva ore. Tocmai de aceea este util să stabilești înainte ce produs vrei și cât ești dispus să plătești.
Dacă un telefon pe care îl urmărești de două luni ajunge sub bugetul stabilit și istoricul prețului confirmă că oferta este bună, decizia devine mult mai simplă.
În schimb, un discount spectaculos la un produs pe care nu intenționai să îl cumperi nu reprezintă automat o economie. În final, cea mai bună ofertă de Black Friday nu este neapărat produsul cu cel mai mare procent de reducere, ci produsul de care ai nevoie, cumpărat la un preț verificat și mai mic decât cel practicat în mod obișnuit.