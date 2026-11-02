Auchan dă startul Black Friday 2026: peste 2.500 de produse cu reduceri de până la 60% în magazine și pe auchan.ro

Printre categoriile de produse cu cele mai atractive reduceri pe care clienții Auchan le vor găsi în această perioadă se numără:

Până la 60% reduceri la produse pentru casă și curățenie: detergenți, soluții de curățenie și alte articole de uz casnic

Până la 60% reduceri la produse alimentare proaspete

Pănă la 50% reduceri la cafea și băuturi alcoolice

Până la 47% reduceri la îngrijire personală: produse și aparate pentru îngrijirea personală

Până la 45% reduceri la suplimente sportive

Până la 45% reduceri la dulciuri

Până la 26% reduceri la televizoare

Acestora li se adaugă numeroase alte oferte la electrocasnice precum espressoare, aparate pentru bucătărie și aspiratoare, produse pentru îngrijirea țesăturilor, jucării și alte articole de sezon.

Mai multe produse online cu livrare la nivel național

Printre alte noutăți se numără extinderea ofertei de textile, dublarea portofoliului de produse disponibile pentru livrare și diversificarea gamei de produse disponibile în exclusivitate online, precum scutece, detergenti, hrană pentru animalele de companie, bere, vin, cafea, anvelope de iarnă, ulei de măsline.

Pregătiri de Crăciun începute din timp

O noutate a ediției din acest an este posibilitatea de precomandă pentru carnea destinată mesei de Crăciun, prin care Auchan vine în întâmpinarea clienților care doresc să își planifice din timp cumpărăturile pentru sărbătorile de iarnă.

Ce au cumpărat românii de Black Friday anul trecut

În ediția Black Friday 2025, în topul celor mai vândute cinci produse s-au aflat detergentul Ariel, berea blondă Stella Artois, cafeaua boabe Julius Meinl, telemeaua de vacă Delaco și espressorul Philips.

Ofertele de Black Friday 2026 la Auchan sunt disponibile aici: https://www.auchan.ro/black-friday

Despre Auchan România

La 20 de ani de la deschiderea primului hipermarket pe plan local, Auchan România are în portofoliu peste 500 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 9 hipermarketuri ATAC Hiper Discount & un ATAC Super Discount, 9 supermarketuri clasice, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 70 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Acestora li se adaugă un pachet complex de soluții pentru parteneri și clienți, precum și compania de furnizare de energie Auchan Renewable Energy. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.