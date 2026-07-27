Crimă, obsesie și dreptate: „Furie și seducție” transformă vânătoarea unei criminale într-un joc periculos pe Disney+

În centrul poveștii se află Alice Black, interpretată de Emmy Rossum. Ea este o agentă FBI hotărâtă să găsească o femeie extrem de calculată, jucată de Lola Petticrew. Investigația devine rapid personală. Cele două personaje sunt atrase într-o relație construită din obsesie, manipulare și idei diferite despre dreptate.

O agentă FBI ajunge prea aproape de ținta sa

Alice Black nu urmărește un infractor obișnuit. Adversara sa este atentă, misterioasă și capabilă să anticipeze reacțiile celor care încearcă să o oprească. Fiecare indiciu pare să o apropie pe agentă de adevăr. În același timp, o împinge mai adânc într-o poveste în care regulile obișnuite nu mai funcționează.

Producția nu se bazează doar pe întrebarea legată de identitatea următoarei victime. Miza principală este relația care se formează între cele două femei. Ambele cred că luptă pentru dreptate. Metodele și limitele lor sunt însă radical diferite.

Pe măsură ce viețile lor se intersectează, serialul explorează felul în care o investigație poate deveni o obsesie. Alice riscă să fie schimbată de persoana pe care o urmărește. În același timp, criminala pare să găsească în agentă un adversar pe măsura sa.

Formula poate atrage publicul interesat de thrillerele psihologice, în care tensiunea vine mai ales din confruntarea dintre personaje. Pericolul nu este reprezentat doar de crime, ci și de influența pe care cele două femei o exercită una asupra celeilalte.

Emmy Rossum revine într-un rol întunecat

Emmy Rossum conduce distribuția în rolul agentei Alice Black. Actrița este cunoscută în special pentru interpretarea personajului Fiona Gallagher din „Shameless”. În „Furie și seducție”, ea intră într-o zonă mult mai rece și mai apăsătoare.

Lola Petticrew interpretează criminala aflată în centrul anchetei. Personajul este prezentat drept inteligent, disciplinat și greu de anticipat. Nu pare să acționeze la întâmplare. Fiecare faptă face parte dintr-o logică proprie, pe care Alice trebuie să o descifreze înainte de apariția unei noi victime.