Crimă, obsesie și dreptate: „Furie și seducție” transformă vânătoarea unei criminale într-un joc periculos pe Disney+
Un nou thriller polițist intră în oferta de streaming din România. „Furie și seducție”, cu titlul internațional „Furious”, este disponibil din 27 iulie pe Disney+. Primele trei episoade pot fi urmărite deja, iar continuarea va fi lansată săptămânal.
Serialul pornește de la o confruntare aparent clasică. O agentă FBI încearcă să captureze o criminală în serie. Pe parcurs, însă, diferența dintre urmăritor și urmărit începe să devină tot mai greu de observat.
În centrul poveștii se află Alice Black, interpretată de Emmy Rossum. Ea este o agentă FBI hotărâtă să găsească o femeie extrem de calculată, jucată de Lola Petticrew. Investigația devine rapid personală. Cele două personaje sunt atrase într-o relație construită din obsesie, manipulare și idei diferite despre dreptate.
O agentă FBI ajunge prea aproape de ținta sa
Alice Black nu urmărește un infractor obișnuit. Adversara sa este atentă, misterioasă și capabilă să anticipeze reacțiile celor care încearcă să o oprească. Fiecare indiciu pare să o apropie pe agentă de adevăr. În același timp, o împinge mai adânc într-o poveste în care regulile obișnuite nu mai funcționează.
Producția nu se bazează doar pe întrebarea legată de identitatea următoarei victime. Miza principală este relația care se formează între cele două femei. Ambele cred că luptă pentru dreptate. Metodele și limitele lor sunt însă radical diferite.
Pe măsură ce viețile lor se intersectează, serialul explorează felul în care o investigație poate deveni o obsesie. Alice riscă să fie schimbată de persoana pe care o urmărește. În același timp, criminala pare să găsească în agentă un adversar pe măsura sa.
Formula poate atrage publicul interesat de thrillerele psihologice, în care tensiunea vine mai ales din confruntarea dintre personaje. Pericolul nu este reprezentat doar de crime, ci și de influența pe care cele două femei o exercită una asupra celeilalte.
Emmy Rossum revine într-un rol întunecat
Emmy Rossum conduce distribuția în rolul agentei Alice Black. Actrița este cunoscută în special pentru interpretarea personajului Fiona Gallagher din „Shameless”. În „Furie și seducție”, ea intră într-o zonă mult mai rece și mai apăsătoare.
Lola Petticrew interpretează criminala aflată în centrul anchetei. Personajul este prezentat drept inteligent, disciplinat și greu de anticipat. Nu pare să acționeze la întâmplare. Fiecare faptă face parte dintr-o logică proprie, pe care Alice trebuie să o descifreze înainte de apariția unei noi victime.
Din distribuție mai fac parte Scoot McNairy, Quincy Tyler Bernstine și Jake Lacy. Prezența lor extinde povestea dincolo de duelul principal. Ancheta afectează colegi, familii și persoane care ajung prinse între cele două protagoniste.
Serialul se alătură unor producții Disney+ care combină investigația cu personaje ambigue. Platforma continuă astfel să adauge titluri destinate publicului adult, sub brandul Hulu disponibil în afara Statelor Unite.
Cine se află în spatele serialului
„Furie și seducție” a fost creat și scris de Elizabeth Meriwether. Aceasta este cunoscută pentru producții precum „New Girl” și „The Dropout”. Noul proiect abandonează însă tonul de comedie și intră într-un teritoriu dominat de violență, suspiciune și dileme morale.
Meriwether este și producător executiv. Emmy Rossum ocupă aceeași poziție prin compania Composition 8. Echipa de producție îi mai include pe Ronald Bass, Matt Olmstead și Sam Hoffman.
Brian Kirk a regizat primele două episoade și a lucrat ca producător executiv. Cineastul are experiență în seriale tensionate și povești construite în jurul personajelor aflate sub presiune. Producția este realizată de 20th Television și Searchlight Television.
Lansarea a trei episoade în prima zi le permite spectatorilor să intre rapid în conflictul central. Episoadele următoare vor apărea săptămânal. Strategia păstrează suspansul și încurajează discuțiile despre indicii, motivații și posibile răsturnări de situație.
Pentru fanii poveștilor despre criminali în serie, „Furie și seducție” propune mai mult decât o simplă vânătoare. Serialul pune sub semnul întrebării ideea de dreptate și arată cât de periculoasă devine obsesia atunci când salvatorul începe să semene cu persoana pe care vrea să o oprească.