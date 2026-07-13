Copilot îți spune de ce merge greu PC-ul, dar consumă singur aproape 1 GB RAM
Microsoft testează în Windows 11 o funcție prin care Copilot poate analiza resursele computerului și poate explica de ce sistemul funcționează mai lent. Instrumentul se numește „PC Insights” și oferă informații despre procesor, memoria RAM, stocare și dispozitivele conectate, potrivit publicației Windows Latest. Funcția vine însă cu o ironie greu de ignorat: în testele publicației, aplicația Copilot a ajuns să consume singură aproape 1 GB de RAM.
Noua opțiune este distribuită treptat și nu apare încă pe toate calculatoarele. Primele teste sunt desfășurate în Statele Unite, iar Microsoft nu a anunțat deocamdată când PC Insights va deveni disponibil la nivel global.
Copilot îți analizează PC-ul
PC Insights îi permite utilizatorului să formuleze întrebări simple despre starea computerului. În loc să deschidă Task Manager, Settings și mai multe meniuri tehnice, acesta poate întreba Copilot câtă memorie RAM este utilizată, ce placă video are sistemul sau cât spațiu liber mai există pe unitatea de stocare.
Funcția poate analiza utilizarea procesorului, memoriei RAM și plăcii grafice. De asemenea, poate identifica spațiul total de stocare și capacitatea disponibilă. Copilot ar putea răspunde astfel la întrebări precum „Am suficient spațiu pentru un joc de 100 GB?” sau „Care este utilizarea actuală a procesorului?”.
AI-ul poate calcula și dimensiunile unor foldere și fișiere. Nu ar trebui să citească automat conținutul documentelor personale, dar poate spune cât spațiu ocupă folderele Downloads sau Documents. Funcția ar putea fi utilă atunci când discul este aproape plin și nu știi ce consumă cea mai mare parte a capacității.
Copilot poate verifica și dispozitivele conectate prin USB. Poate identifica un hard disk extern, o imprimantă sau o cameră web și poate spune dacă acestea sunt recunoscute de sistem. Sunt incluse și informații despre Bluetooth, Wi-Fi, adaptoarele de rețea, starea bateriei, versiunea BIOS și protecția antivirus.
Instrumentul încearcă să transforme datele tehnice într-un răspuns ușor de înțeles. Totuși, poți verifica și manual dacă funcțiile AI din Windows 11 îți consumă resurse deschizând Task Manager și analizând procesele active.
Accesul necesită permisiune
Microsoft susține că PC Insights nu verifică permanent sistemul în fundal. Atunci când îi adresezi o întrebare despre hardware sau despre resurse, Copilot trebuie să îți ceară permisiunea înainte de a accesa informațiile relevante.
Utilizatorul poate păstra setarea „Ask every time”, astfel încât aplicația să solicite acordul la fiecare verificare. Există și opțiunea „Always allow”, care îi oferă Copilot permisiune permanentă pentru accesarea datelor despre sistem. A doua variantă este mai comodă, dar oferă aplicației acces mai larg.
PC Insights este limitat momentan la citirea informațiilor. Copilot poate identifica o posibilă problemă și poate sugera ce trebuie făcut, dar nu poate modifica singur setările sau opri procesele care consumă prea multe resurse. Microsoft ar putea extinde aceste capabilități în viitor.
Compania afirmă că datele despre hardware, fișiere și starea sistemului nu sunt stocate pentru antrenarea modelelor AI. Conversațiile cu Copilot, inclusiv întrebările și răspunsurile, pot fi însă folosite pentru îmbunătățirea serviciului, în funcție de setările contului.
Funcția poate fi utilă mai ales pentru utilizatorii care nu sunt familiarizați cu instrumentele tehnice din Windows. Totuși, răspunsurile AI trebuie verificate înainte de ștergerea fișierelor sau modificarea unor setări importante. Copilot poate interpreta greșit contextul și nu înlocuiește complet instrumentele clasice de diagnosticare.
Aplicația consumă mult RAM
Partea controversată este consumul aplicației. În testele Windows Latest, Copilot a ajuns la aproximativ 800 MB de RAM imediat după deschidere, chiar dacă nu executa o sarcină complexă. În anumite situații, consumul s-a apropiat de 1 GB.
Problema este legată de modificările aduse recent aplicației. Microsoft a testat anterior o versiune nativă construită cu WinUI, care folosea mai puține resurse. Compania a revenit însă la o structură bazată în mare parte pe tehnologii web.
Noua aplicație include propria copie de Microsoft Edge și componentele Chromium necesare pentru funcțiile sale de navigare. Copilot apare chiar sub denumirea „Browser” în Task Manager. În loc să utilizeze doar browserul instalat deja în Windows, aplicația vine cu propriul pachet Edge.
Consumul ridicat este mai puțin vizibil pe un computer cu 32 sau 64 GB de RAM. Pe un laptop cu 8 GB, aproape 1 GB rezervat unei singure aplicații poate afecta multitaskingul. Browserul, Teams, Outlook și alte programe pot ocupa rapid memoria rămasă.
Situația este și mai ironicǎ în contextul în care Microsoft încearcă să rezolve problema prin care Windows 11 consumă prea mult RAM. Copilot ar trebui să identifice aplicațiile care încetinesc PC-ul, dar poate ajunge chiar el printre primele procese din lista de consum.
PC Insights are potențialul de a simplifica diagnosticarea problemelor. Poți afla rapid dacă procesorul este suprasolicitat, dacă discul este plin sau dacă un dispozitiv nu este recunoscut. Microsoft trebuie însă să optimizeze aplicația înainte de a o prezenta drept soluție pentru performanța Windows.
Dacă nu folosești asistentul și observi un consum ridicat, poți afla cum oprești funcțiile AI pe PC. În acest fel, reduci numărul proceselor care rulează în fundal și păstrezi memoria disponibilă pentru programele de care ai nevoie.