Copilot îți spune de ce merge greu PC-ul, dar consumă singur aproape 1 GB RAM

Copilot îți analizează PC-ul

PC Insights îi permite utilizatorului să formuleze întrebări simple despre starea computerului. În loc să deschidă Task Manager, Settings și mai multe meniuri tehnice, acesta poate întreba Copilot câtă memorie RAM este utilizată, ce placă video are sistemul sau cât spațiu liber mai există pe unitatea de stocare.

Funcția poate analiza utilizarea procesorului, memoriei RAM și plăcii grafice. De asemenea, poate identifica spațiul total de stocare și capacitatea disponibilă. Copilot ar putea răspunde astfel la întrebări precum „Am suficient spațiu pentru un joc de 100 GB?” sau „Care este utilizarea actuală a procesorului?”.

AI-ul poate calcula și dimensiunile unor foldere și fișiere. Nu ar trebui să citească automat conținutul documentelor personale, dar poate spune cât spațiu ocupă folderele Downloads sau Documents. Funcția ar putea fi utilă atunci când discul este aproape plin și nu știi ce consumă cea mai mare parte a capacității.

Copilot poate verifica și dispozitivele conectate prin USB. Poate identifica un hard disk extern, o imprimantă sau o cameră web și poate spune dacă acestea sunt recunoscute de sistem. Sunt incluse și informații despre Bluetooth, Wi-Fi, adaptoarele de rețea, starea bateriei, versiunea BIOS și protecția antivirus.

Instrumentul încearcă să transforme datele tehnice într-un răspuns ușor de înțeles. Totuși, poți verifica și manual dacă funcțiile AI din Windows 11 îți consumă resurse deschizând Task Manager și analizând procesele active.

Accesul necesită permisiune

Microsoft susține că PC Insights nu verifică permanent sistemul în fundal. Atunci când îi adresezi o întrebare despre hardware sau despre resurse, Copilot trebuie să îți ceară permisiunea înainte de a accesa informațiile relevante.

Utilizatorul poate păstra setarea „Ask every time”, astfel încât aplicația să solicite acordul la fiecare verificare. Există și opțiunea „Always allow”, care îi oferă Copilot permisiune permanentă pentru accesarea datelor despre sistem. A doua variantă este mai comodă, dar oferă aplicației acces mai larg.