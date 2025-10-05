Ultima ora
Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
05 oct. 2025 | 16:38
de Cristian Cojocaru

Cum oprești funcțiile AI pe telefon și PC: iPhone (Apple Intelligence), Samsung (Galaxy AI), Facebook, WhatsApp, Instagram (Meta AI), Google (Gemini) și Microsoft (Copilot)

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Cum oprești funcțiile AI pe telefon și PC: iPhone (Apple Intelligence), Samsung (Galaxy AI), Facebook, WhatsApp, Instagram (Meta AI), Google (Gemini) și Microsoft (Copilot)
Ilustrație reprezentativă, concept Playtech, realizată cu ajutorul OpenAI.
Cuprins
  1. iPhone: cum dezactivezi Apple Intelligence
  2. Google: ocolești AI Overviews și oprești sugestiile din Gmail
  3. Meta: redu prezența Meta AI pe Facebook, Whatsapp și Instagram
  4. Samsung: panoul dedicat pentru Galaxy AI
  5. Microsoft: ascunde sau dezactivează Copilot în Windows și în suita 365
  6. Sfaturi rapide ca să vezi mai puțin AI, peste tot

Inteligența artificială a intrat adânc în setările telefoanelor și ale computerelor, iar unele funcții pornesc implicit după actualizări. Deși românii nu sunt printre cei mai fervescenți utilizatori de inteligență artificială, valul vine și peste noi; iar dacă vrei să nu te sufoce, poți, din câteva clicuri și cu puțină răbdare, să limitezi sau chiar să oprești multe dintre ele, dacă știi unde să cauți. Mai jos găsești, pe platforme, pașii esențiali — plus câteva trucuri simple ca să vezi mai puțin AI în viața digitală de zi cu zi.

iPhone: cum dezactivezi Apple Intelligence

Pe iPhone, Apple grupează noile funcții sub „Apple Intelligence”. Pentru a le opri complet, intră la Settings > Apple Intelligence & Siri și comută butonul principal pe Off. Dacă nu vrei să renunți la tot, poți opri doar părțile sensibile, precum sumarizarea notificărilor sau instrumentele de scriere și imagine, din aceleași meniuri. Ține cont că pe anumite versiuni recente, actualizările pot reactiva setarea și merită verificată după update.

Poți, de asemenea, să restricționezi punctual elemente precum Image Playground/Genmoji sau extensiile terțe prin Screen Time: Settings > Screen Time > Content & Privacy Restrictions > Intelligence & Siri, apoi setezi „Don’t Allow” pentru Image Creation sau Intelligence Extensions. E util dacă vrei doar să blochezi generarea de imagini ori integrarea cu alți furnizori AI, fără să dezactivezi întregul pachet.

Google: ocolești AI Overviews și oprești sugestiile din Gmail

Google afișează frecvent „AI Overviews” în vârful rezultatelor. Nu există un buton global de OFF, dar poți comuta vizualizarea pe fila „Web” din pagina de rezultate (uneori în „More”) ca să vezi doar linkuri clasice. Alternativ, poți seta căutarea direct în modul Web folosind setări/shortcuturi din browser, astfel încât să eviți sumarizările.

În Gmail, poți tăia sugestiile AI de scriere din Setări (rotița) > See all settings > General: oprește Smart Compose, Smart Compose Personalization și Smart Reply. Dacă vrei o abordare „fără AI deloc”, poți dezactiva și alte opțiuni inteligente, dar reține că astfel se pot opri și verificările de ortografie/gramatică.

Meta: redu prezența Meta AI pe Facebook, Whatsapp și Instagram

Meta împinge tot mai mult funcții AI în Facebook, Instagram și WhatsApp. Pe Facebook, poți dezactiva rezumatele AI ale comentariilor pentru postările tale: Menu > Settings & Privacy > Settings > Audience and visibility > Posts și dezactiveziAllow comment summaries on your posts”. Astfel, discuțiile rămân vizibile integral, fără sumarul automat.

Dacă rezumatul apare deja pe o postare, caută opțiunile acelui card și dezactivează-l punctual. Nu există încă un „mare buton” care să scoată Meta AI peste tot, dar această setare reduce una dintre cele mai vizibile intervenții AI din feed.

Samsung: panoul dedicat pentru Galaxy AI

Pe telefoanele și tabletele recente, Samsung centralizează multe comutatoare în Settings > Galaxy AI. De aici poți opri funcțiile care te deranjează sau le poți limita la procesare „on device”, reducând trimiterea de date în cloud. Pe unele modele, drumul poate trece prin Advanced features / Intelligent features, însă logica rămâne aceeași: un loc dedicat pentru oprirea/limitarea AI.

Merită verificat și setările fiecărei aplicații Samsung (Galerie, Mesaje, Tastatură), unde vei găsi comutatoare suplimentare pentru rescriere, traducere sau sugestii. O abordare „mix & match” — oprirea globală plus ajustări la nivel de aplicație — oferă control mai fin asupra experienței.

Microsoft: ascunde sau dezactivează Copilot în Windows și în suita 365

În Windows 11, poți ascunde Copilot: click dreapta pe taskbar > Taskbar settings și oprești comutatorul pentru Copilot (sau „Unpin” din Start/Taskbar). Dacă vrei să-l dezactivezi în Word, Excel, PowerPoint etc., intră în fiecare aplicație la File > Options > Copilot și debifezi „Enable Copilot”, apoi repornești aplicația. În firme, administratorii pot face asta centralizat pentru utilizatori.

Pe unele ediții de Windows (Pro/Education/Enterprise), poți folosi politici de grup pentru a dezactiva Copilot mai „tare”, iar pe Home există soluții prin registry — însă sunt intervenții avansate și reversibile, recomandate doar dacă știi ce faci. Pentru majoritatea utilizatorilor, ascunderea din taskbar plus dezactivarea în aplicațiile Office este suficientă.

Sfaturi rapide ca să vezi mai puțin AI, peste tot

După actualizări majore de sistem, verifică din nou setările: uneori, funcțiile AI revin implicit sau apar opțiuni noi. O tură scurtă prin meniurile „Intelligence/AI/Assist/Suggestions” te scutește de surprize în zilele următoare. În browsere, setarea din start a filtrului „Web” pentru Google sau folosirea unor motoare alternative (de exemplu, care îți permit să comuți AI on/off) reduce încărcarea cu sumarizări.

Dacă preferi control selectiv, oprește doar funcțiile care te deranjează (de pildă, rezumate de notificări, generare de imagini, scriere asistată), păstrând restul beneficiilor. Iar dacă revii asupra deciziei, toate aceste comutatoare pot fi repornite din același loc, fără efecte permanente.

Notăa redacției Playtech: Instrucțiunile se bazează pe ghidul actual Consumer Reports și documentația oficială a platformelor; denumirile meniurilor pot varia ușor în funcție de versiunea de software și modelul dispozitivului.

