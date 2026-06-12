Copiii cresc alături de ChatGPT, iar „timpul nu mai are răbdare”. Ce crede un profesor despre avantajele și riscurile noii realități AI INTERVIU

Iulia Kelt (Playtech): Cum influențează platformele precum TikTok, YouTube sau Instagram modul în care copiii învață și consumă informația?

Anca Dănăilă: TikTok e moartea răbdării. De starea de bine răspunde nivelul de dopamină, iar prin intermediul acestor aplicații, elevilor li se livrează instantaneu dopamina de care au nevoie. Din acest motiv, o carte în care acțiunea și lucrurile decurg lent nu îi mai poate satisface la fel de ușor. Mai mult, pe TikTok se promovează intens ideea de a face bani rapid și sunt expuse ca modele succese atipice, cazuri de „unu la un milion” care s-au îmbogățit peste noapte. Este absolut normal ca elevii noștri, văzând aceste imagini, să își dorească să fie la fel. Rolul nostru este să le explicăm că ceea ce văd pe rețelele sociale sunt doar excepții. Trebuie să îi învățăm că toate momentele vieții se cer trăite cu răbdare și cu statornicie: și banii, și faima, și cariera, și familia vor veni, dar fiecare la timpul lor.

Iulia Kelt (Playtech): Crezi că tehnologia îi apropie pe elevi de limba și literatura română sau îi îndepărtează de acestea?

Anca Dănăilă: Tehnologia nu trebuie privită ca un inamic, ci ca un instrument care, utilizat inteligent, poate facilita drumul către literatură. La Tudor Vladimirescu (n.r. „localitate rurală din județul Galați”) avem dotări tehnologice foarte bune. Prin programele PNRAS și PNRR, am reușit să dotăm școlile și liceul cu table smart, laptopuri și imprimante; nu există sală de clasă care să nu beneficieze de un asemenea suport. Avem în dotare subwoofere, boxe mari și camere 360 pe care le integrăm activ în procesul educațional. Avem chiar și un foișor pe care îl folosim special pentru orele de lectură, îmbinând perfect spațiul relaxant cu textul literar. Atunci când tehnologia susține textul, ea devine o punte, nu o barieră.

Iulia Kelt (Playtech): Ai observat o scădere a capacității elevilor de a redacta texte mai ample sau de a-și argumenta ideile?

Anca Dănăilă: Pentru că AI-ul livrează un lucru aparent perfect, elevilor a ajuns să le fie frică până și să înceapă un text. Această barieră se observă de la clasele mici și până la a douăsprezecea. În ultimii ani, constat cu tristețe, din perspectiva corectorului la examenul de Bacalaureat, că mulți elevi nici nu se mai ating de textul argumentativ de la subiectul al II-lea sau de eseul de la subiectul al III-lea. Când îi întreb pe unii dintre ei, înainte de a apuca să învețe cum se construiește corect un eseu, răspunsul lor este tulburător: îmi spun că le este frică să greșească. În fața acestei perfecțiuni tehnologice, elevii noștri trebuie încurajați constant. Trebuie să le explicăm că din greșeli se învață și că unele greșeli chiar trebuie făcute în viață pentru a putea crește. Scrisul este un proces de căutare, nu o rețetă gata descărcată. De aici izvorăște și o întrebare profundă care ar trebui să ne dea tuturor de gândit: de ce am ajuns să ne vedem elevii ca pe inamici? În loc să suspectăm fiecare text că ar fi generat de tehnologie și să transformăm evaluarea într-o vânătoare, ar trebui să redevenim partenerii lor de drum, oferindu-le spațiul și siguranța de a încerca, de a greși și de a-și găsi propria voce. Stabilitatea și răbdarea pe care le cultivăm prin lectură rămân, din acest motiv, esențiale pentru dezvoltarea lor interioară și pentru recâștigarea încrederii în propria exprimare.

Principalele greșeli pe care le fac elevii lui 2026

Iulia Kelt (Playtech): Care sunt cele mai frecvente greșeli de exprimare sau ortografie pe care le întâlnești și care ar putea avea legătură cu mediul digital?

Anca Dănăilă: Scurtăturile specifice chat-ului, lipsa punctuației și tendința de a scrie exact așa cum se vorbește pe platformele sociale se reflectă deseori și în lucrările de la clasă. Este o consecință directă a consumului de conținut rapid, unde forma corectă a limbii este adesea sacrificată de dragul vitezei.

Iulia Kelt (Playtech): Există și beneficii ale tehnologiei în procesul de învățare a limbii române? Care sunt cele mai importante?

Anca Dănăilă: Beneficiile sunt majore atunci când tehnologia este transformată în aliat didactic. O folosim în fiecare oră, transformând conceptele teoretice în experiențe vizuale și interactive. Modernizarea sălilor de clasă ne permite să aducem textul literar mai aproape de universul vizual al generației actuale, făcând orele de limba română mult mai dinamice.

Iulia Kelt (Playtech): Cum folosești tehnologia la clasă pentru a face lecțiile mai atractive pentru elevi?

Anca Dănăilă: Aplicațiile practice sunt extrem de atractive pentru copii. De exemplu, cel mai mult le place să realizăm, cu ajutorul inteligenței artificiale, portretele personajelor din cărțile studiate. Aceasta a devenit o metodă excelentă prin care ei învață, într-un mod interactiv, ce înseamnă caracterizarea directă și cea indirectă. De asemenea, o altă activitate de succes este transformarea textelor narative în dramatizări, tot cu ajutorul instrumentelor digitale. Tehnologia face ca aceste sarcini să devină jocuri serioase de creație.

Iulia Kelt (Playtech): În ce fel crezi că schimbă inteligența artificială modul în care copiii își fac temele și proiectele școlare?

Anca Dănăilă: Inteligența artificială reconfigurează complet modul de lucru. Dacă este folosită doar pentru a copia orbește un rezultat, ea nu face decât să alimenteze acea lipsă de implicare mecanică. Însă, dacă o integrăm la clasă ghidat, ea devine un motor de stimulare a creativității și a spiritului critic.