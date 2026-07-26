Mobilitate urbană cu AI: de ce semafoarele „inteligente” nu rezolvă singure aglomerația

De aceea, adevărata discuție despre mobilitatea urbană cu AI nu ar trebui să înceapă și să se termine la semafoare. Tehnologia poate deveni un instrument valoros într-un sistem bine gândit, dar nu poate compensa singură transportul public insuficient, dezvoltarea urbană haotică, lipsa pistelor de biciclete, parcarea necontrolată sau concentrarea simultană a unui număr uriaș de navetiști în aceleași zone.

Ce pot face, în realitate, semafoarele controlate de AI

Un sistem clasic de semaforizare funcționează, de regulă, după o succesiune stabilită în prealabil. Culoarea verde durează un anumit număr de secunde, iar programul poate fi diferit în funcție de oră, fără să țină neapărat cont de ceea ce se întâmplă în acel moment pe stradă. Dacă apare un accident, dacă plouă sau dacă un eveniment atrage brusc mii de persoane într-un cartier, sistemul continuă să execute scenariul cunoscut până când este intervenit asupra lui.

Controlul adaptiv schimbă această logică. Datele primite de la camere, bucle inductive, radare, vehicule conectate sau aplicații de navigație sunt utilizate pentru estimarea fluxurilor, după care timpii de semaforizare sunt ajustați dinamic. Potrivit Administrației Federale a Autostrăzilor din SUA, semnalizarea adaptivă distribuie mai eficient timpul de verde, răspunde modificărilor din trafic și poate îmbunătăți predictibilitatea călătoriilor.

Un algoritm poate observa, de exemplu, că pe o arteră s-a format o coadă neobișnuit de lungă și poate prelungi temporar culoarea verde. Mai multe intersecții apropiate pot fi coordonate pentru formarea unei „unde verzi”, reducând opririle și accelerările repetate. Sistemul poate acorda prioritate unui autobuz întârziat, unei ambulanțe sau unui tramvai care transportă mult mai mulți oameni decât automobilele din jur.

Un exemplu cunoscut este Project Green Light, inițiativa Google care utilizează tendințe de deplasare din Google Maps și inteligență artificială pentru a construi modele ale intersecțiilor și a recomanda modificări ale semafoarelor. În mai 2025, soluția fusese extinsă la 114 intersecții din Boston și era utilizată în 18 orașe de pe patru continente. Conform estimărilor comunicate de Google, recomandările sale ar putea reduce opririle cu până la 30% și emisiile din intersecții cu până la 10%. Acestea sunt însă rezultate și estimări prezentate de companie, nu o garanție universală pentru orice oraș sau configurație rutieră. Google explică aici funcționarea proiectului.

Beneficiul principal al acestor tehnologii este reducerea fricțiunilor dintr-o rețea existentă. Cu alte cuvinte, AI poate utiliza mai eficient infrastructura disponibilă. Poate diminua timpul pierdut în intersecții goale și poate preveni unele blocaje create de programe prost sincronizate. Într-un oraș în care semafoarele funcționează izolat sau după reglaje făcute cu ani în urmă, diferența poate fi semnificativă.

De ce o „undă verde” nu poate mări capacitatea străzii

Limita fundamentală apare atunci când cererea depășește capacitatea infrastructurii. Dacă o arteră poate prelua într-o oră 2.000 de vehicule, iar spre ea se îndreaptă 3.000, algoritmul nu are unde să trimită diferența. O culoare verde mai lungă într-o intersecție poate goli temporar o coadă, dar poate bloca următoarea intersecție. Traficul nu dispare, ci este mutat câteva sute de metri mai departe.