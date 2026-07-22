Breșă de securitate uriașă la Suno. Datele a peste 55 de milioane de utilizatori ar fi fost compromise

Ce informații despre utilizatori au fost expuse

Conform datelor analizate de Have I Been Pwned, majoritatea înregistrărilor conțin adrese de e-mail ale utilizatorilor Suno. În cazul persoanelor care și-au creat contul folosind numărul de telefon, acesta apare în locul adresei de e-mail.

Breșa de pe Suno nu s-ar opri însă aici. Printre fișierele compromise s-ar afla și zeci de mii de înregistrări provenite din sistemul de plăți Stripe.

Acestea includ informații precum numele utilizatorilor, adresele fizice, valoarea achizițiilor efectuate și anumite detalii despre cardurile bancare folosite la plată, inclusiv tipul cardului, data expirării și ultimele patru cifre ale numărului acestuia.

Până în acest moment nu există informații care să indice că numerele complete ale cardurilor sau codurile de securitate CVV ar fi fost expuse.

Hackerul susține că a obținut și codul sursă al platformei

Persoana care revendică atacul afirmă că nu a extras doar baza de date cu utilizatori, ci și fragmente din codul sursă al Suno, datând din 2023 și 2024.

Mai mult, aceasta susține că documentele obținute ar demonstra modul în care compania ar fi colectat milioane de melodii și versuri de pe platforme precum YouTube Music, Deezer și Genius pentru antrenarea modelelor sale de inteligență artificială.

Suno a recunoscut anterior că își antrenează sistemele folosind muzică disponibilă pe internetul public, susținând că această practică se încadrează în principiul utilizării echitabile („fair use”). Compania nu a oferit deocamdată un punct de vedere oficial privind informațiile referitoare la presupusa breșă de securitate.