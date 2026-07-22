Breșă de securitate uriașă la Suno. Datele a peste 55 de milioane de utilizatori ar fi fost compromise
Platforma de inteligență artificială Suno, cunoscută pentru generarea de melodii cu ajutorul AI, se confruntă cu una dintre cele mai mari breșe de securitate din industria tehnologiei din acest an. Potrivit serviciului Have I Been Pwned (HIBP), peste 55 de milioane de conturi ar fi fost expuse în urma unui atac informatic.
Este pentru prima dată când dimensiunea incidentului este confirmată de un serviciu specializat în monitorizarea breșelor de date. Informațiile au fost publicate după ce HIBP a analizat fișierele puse la dispoziție de persoana care susține că a compromis sistemele companiei, scrie The Register.
Ce informații despre utilizatori au fost expuse
Conform datelor analizate de Have I Been Pwned, majoritatea înregistrărilor conțin adrese de e-mail ale utilizatorilor Suno. În cazul persoanelor care și-au creat contul folosind numărul de telefon, acesta apare în locul adresei de e-mail.
Breșa de pe Suno nu s-ar opri însă aici. Printre fișierele compromise s-ar afla și zeci de mii de înregistrări provenite din sistemul de plăți Stripe.
Acestea includ informații precum numele utilizatorilor, adresele fizice, valoarea achizițiilor efectuate și anumite detalii despre cardurile bancare folosite la plată, inclusiv tipul cardului, data expirării și ultimele patru cifre ale numărului acestuia.
Până în acest moment nu există informații care să indice că numerele complete ale cardurilor sau codurile de securitate CVV ar fi fost expuse.
Hackerul susține că a obținut și codul sursă al platformei
Persoana care revendică atacul afirmă că nu a extras doar baza de date cu utilizatori, ci și fragmente din codul sursă al Suno, datând din 2023 și 2024.
Mai mult, aceasta susține că documentele obținute ar demonstra modul în care compania ar fi colectat milioane de melodii și versuri de pe platforme precum YouTube Music, Deezer și Genius pentru antrenarea modelelor sale de inteligență artificială.
Suno a recunoscut anterior că își antrenează sistemele folosind muzică disponibilă pe internetul public, susținând că această practică se încadrează în principiul utilizării echitabile („fair use”). Compania nu a oferit deocamdată un punct de vedere oficial privind informațiile referitoare la presupusa breșă de securitate.
Platforma este implicată și într-un conflict privind drepturile de autor
Incidentul apare într-un moment delicat pentru Suno, care este deja implicată în dispute juridice privind utilizarea operelor muzicale pentru antrenarea inteligenței artificiale.
În 2024, mai multe case de discuri importante, reprezentate de Recording Industry Association of America (RIAA), au dat în judecată atât Suno, cât și compania Udio, acuzându-le că au folosit fără acord milioane de înregistrări muzicale protejate de drepturi de autor.
Printre reclamanți se numără giganți ai industriei precum Sony Music Entertainment, Universal Music Group și Warner Records, companii care reprezintă artiști precum Taylor Swift, Beyoncé, Dua Lipa sau Bruce Springsteen.
Între timp, Warner Records a ajuns la un acord comercial cu Suno și a renunțat la proces, însă Sony Music și Universal Music Group continuă acțiunile în instanță.
Cum verifici dacă adresa ta de e-mail a fost compromisă
Dacă ai avut un cont pe Suno, este recomandat să verifici dacă adresa ta de e-mail apare în baza de date compromisă folosind serviciul Have I Been Pwned.
În cazul în care descoperi că datele tale au fost expuse, este indicat să schimbi imediat parola contului Suno și a oricărui alt serviciu unde ai folosit aceeași combinație de autentificare. De asemenea, activează autentificarea în doi pași, dacă este disponibilă, și monitorizează cu atenție eventualele e-mailuri sau mesaje suspecte care ar putea încerca să profite de informațiile compromise.
Breșa reprezintă încă un semnal de alarmă privind cantitatea mare de date personale stocate de platformele bazate pe inteligență artificială și importanța protejării acestora împotriva atacurilor informatice.