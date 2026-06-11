De ce are România nevoie de cursuri de alfabetizare AI la fel cum are nevoie de matematică
În ultimii 30 de ani, școala românească a considerat matematica o competență fundamentală. Și pe bună dreptate. Indiferent dacă un elev ajunge inginer, medic, avocat, jurnalist sau antreprenor, capacitatea de a înțelege numere, proporții, statistici și logică matematică rămâne esențială.
Dar lumea anului 2026 aduce o provocare nouă. Pentru prima dată în istoria modernă, există o tehnologie capabilă să influențeze aproape fiecare activitate intelectuală desfășurată de oameni. Această tehnologie este inteligența artificială.
În doar câțiva ani, instrumente precum ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot sau Perplexity au trecut de la statutul de curiozitate tehnologică la instrumente folosite zilnic de milioane de persoane. Elevii își fac temele cu ajutorul AI, studenții rezumă cursuri, angajații redactează documente, iar companiile automatizează procese care până de curând necesitau muncă umană.
Problema este că România discută foarte mult despre utilizarea AI și foarte puțin despre înțelegerea AI.
Există o diferență uriașă între cele două.
La fel cum faptul că știm să folosim un calculator nu înseamnă că înțelegem informatica, utilizarea ChatGPT nu înseamnă că înțelegem cum funcționează inteligența artificială, care sunt limitele ei și, mai ales, când greșește.
Iar acesta este motivul pentru care România are nevoie de alfabetizare AI. Nu ca disciplină elitistă rezervată programatorilor. Nu ca specializare universitară. Ci ca abilitate de bază, la fel de importantă precum matematica, cititul sau scrisul.
O țară cu internet rapid, dar cu competențe digitale reduse
Există un paradox românesc care apare în aproape toate rapoartele europene.
România are una dintre cele mai bune infrastructuri de internet din Europa. În multe orașe, vitezele de internet sunt comparabile sau chiar superioare celor din state occidentale mult mai dezvoltate.
Și totuși, când vine vorba despre competențe digitale, situația este mult mai puțin impresionantă.
Potrivit datelor incluse în raportul Digital Decade 2024, doar 27,7% dintre români dețin competențe digitale de bază, în timp ce media Uniunii Europene depășește 55%. Practic, România se află la aproximativ jumătate din media europeană.
Acest indicator nu măsoară programarea sau competențele tehnice avansate. El se referă la lucruri elementare: utilizarea serviciilor digitale, gestionarea informațiilor online, comunicarea în mediul digital și rezolvarea unor sarcini obișnuite cu ajutorul tehnologiei.
Dacă România întâmpină dificultăți în zona competențelor digitale de bază, este legitim să ne întrebăm cât de pregătită este pentru următoarea etapă: alfabetizarea în domeniul inteligenței artificiale.
Pentru că AI nu este doar un nou program instalat pe calculator.
Este o tehnologie care generează texte, imagini, videoclipuri, cod software, recomandări, analize și decizii. Uneori corect. Alteori greșit. Iar diferența dintre cele două poate fi greu de observat pentru cineva care nu înțelege mecanismele din spatele acestor sisteme.
Cea mai mare problemă nu este că AI greșește
Una dintre cele mai răspândite idei greșite despre inteligența artificială este că pericolul vine din faptul că aceasta poate produce informații eronate.
În realitate, problema cea mai mare este alta.
Oamenii tind să creadă informațiile generate de AI.
Modelele moderne de inteligență artificială sunt construite pentru a oferi răspunsuri convingătoare. Ele nu spun „nu știu” la fel de des cum o face un om. În schimb, pot produce explicații detaliate chiar și atunci când informațiile sunt incomplete sau greșite.
Acest fenomen este cunoscut în industrie drept „halucinație AI”.
Pentru un utilizator fără pregătire, diferența dintre un răspuns corect și unul fals poate deveni aproape imposibil de observat.
Aici apare necesitatea alfabetizării AI.
Un elev trebuie să știe că un răspuns generat de un chatbot nu reprezintă automat adevărul.
Un jurnalist trebuie să știe cum verifică informațiile generate automat.
Un funcționar public trebuie să înțeleagă limitele unui sistem automatizat.
Un medic trebuie să știe când recomandările unui algoritm pot fi folosite și când trebuie ignorate.
Aceste competențe nu sunt tehnice. Sunt competențe de înțelegere critică.
La fel cum matematica îi învață pe elevi să verifice un rezultat și să identifice o eroare de calcul, alfabetizarea AI ar trebui să îi învețe să verifice un răspuns generat de inteligența artificială.
Europa vorbește deja despre AI literacy
În timp ce România dezbate încă dacă elevii ar trebui sau nu să folosească ChatGPT la școală, Uniunea Europeană a trecut la etapa următoare.
Prin AI Act, primul cadru legislativ major dedicat inteligenței artificiale, Uniunea Europeană introduce conceptul de „AI literacy”, adică alfabetizare în domeniul inteligenței artificiale. Articolul 4 din regulament prevede că organizațiile care dezvoltă sau utilizează sisteme AI trebuie să asigure un nivel suficient de alfabetizare AI pentru persoanele care folosesc aceste sisteme.
Practic, Europa transmite un mesaj simplu.
Nu este suficient să folosești AI. Trebuie să înțelegi AI.
Este o diferență fundamentală.
Ani la rând, alfabetizarea digitală a însemnat să înveți oamenii să utilizeze computere și internetul. Astăzi, alfabetizarea AI presupune să înțelegi cum funcționează sistemele inteligente, care sunt riscurile lor, cum pot genera erori și cum trebuie interpretate rezultatele oferite de acestea.
Cu alte cuvinte, Europa începe să trateze inteligența artificială ca pe o competență esențială, nu ca pe o opțiune.
Copiii folosesc deja AI, chiar dacă școala nu îi pregătește
Poate cel mai puternic argument pentru introducerea alfabetizării AI în educație este unul foarte simplu.
Copiii folosesc deja aceste instrumente.
Mulți profesori au descoperit în ultimii doi ani că elevii își generează rezumate, compuneri, referate sau teme cu ajutorul chatbot-urilor.
Unii văd acest lucru ca pe o problemă disciplinară.
Dar poate că întrebarea corectă este alta.
Dacă milioane de elevi folosesc deja AI, nu ar trebui școala să îi învețe cum să o folosească responsabil?
Interdicțiile funcționează rar în fața tehnologiei.
S-a întâmplat cu internetul.
S-a întâmplat cu telefoanele mobile.
Se întâmplă acum cu inteligența artificială.
Mai devreme sau mai târziu, elevii vor utiliza aceste instrumente indiferent de regulamentele școlare.
Întrebarea este dacă o vor face în mod inteligent sau în mod naiv.
România riscă să creeze două categorii de cetățeni
Una dintre consecințele ignorării alfabetizării AI este apariția unei noi forme de inegalitate.
În următorii ani, vor exista oameni care vor înțelege cum funcționează inteligența artificială și oameni care nu vor înțelege.
Prima categorie va putea folosi tehnologia pentru a învăța mai rapid, pentru a lucra mai eficient și pentru a lua decizii mai bune.
A doua categorie va deveni dependentă de răspunsurile generate automat, fără capacitatea de a le verifica.
Această diferență poate deveni la fel de importantă precum diferența dintre persoanele alfabetizate și cele analfabete într-o societate bazată pe informație.
Nu este o exagerare.
Dacă AI va deveni infrastructura intelectuală a economiei moderne, atunci înțelegerea AI va deveni o competență civică fundamentală.
Ce ar trebui să însemne, concret, un curs de alfabetizare AI
Mulți își imaginează că un astfel de curs ar presupune programare complexă sau matematică avansată.
În realitate, nu despre asta este vorba.
Un curs modern de alfabetizare AI ar trebui să răspundă la câteva întrebări simple:
- Ce este și ce nu este inteligența artificială?
- Cum sunt antrenate modelele AI?
- Ce sunt halucinațiile AI?
- Cum verifici informațiile generate?
- Cum recunoști imaginile și videoclipurile false?
- Ce date personale nu ar trebui să introduci într-un chatbot?
- Care sunt implicațiile etice și sociale ale tehnologiei?
Aceste cunoștințe sunt relevante pentru aproape orice cetățean, indiferent de profesie.
O lecție pe care România nu ar trebui să o rateze
Istoria ultimelor decenii arată că România a reacționat adesea târziu la transformările tehnologice.
Am adoptat digitalizarea mai lent decât alte state.
Am construit competențe digitale mai lent decât alte state.
Am investit în cercetare și dezvoltare mai puțin decât multe economii europene.
În cazul inteligenței artificiale, există șansa să nu repetăm aceeași greșeală.
Alfabetizarea AI nu înseamnă să transformăm fiecare elev într-un programator.
Înseamnă să formăm cetățeni capabili să înțeleagă una dintre cele mai influente tehnologii create vreodată.
Matematica îi învață pe oameni să gândească logic.
Cititul îi învață să înțeleagă lumea.
Alfabetizarea AI îi poate învăța să navigheze într-o lume în care tot mai multe informații, imagini și decizii vor fi generate de mașini.
Iar dacă România vrea să fie mai mult decât un simplu consumator al revoluției inteligenței artificiale, probabil că acesta este locul de unde trebuie să înceapă.