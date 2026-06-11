De ce are România nevoie de cursuri de alfabetizare AI la fel cum are nevoie de matematică

Un jurnalist trebuie să știe cum verifică informațiile generate automat.

Un funcționar public trebuie să înțeleagă limitele unui sistem automatizat.

Un medic trebuie să știe când recomandările unui algoritm pot fi folosite și când trebuie ignorate.

Aceste competențe nu sunt tehnice. Sunt competențe de înțelegere critică.

La fel cum matematica îi învață pe elevi să verifice un rezultat și să identifice o eroare de calcul, alfabetizarea AI ar trebui să îi învețe să verifice un răspuns generat de inteligența artificială.

Europa vorbește deja despre AI literacy

În timp ce România dezbate încă dacă elevii ar trebui sau nu să folosească ChatGPT la școală, Uniunea Europeană a trecut la etapa următoare.

Prin AI Act, primul cadru legislativ major dedicat inteligenței artificiale, Uniunea Europeană introduce conceptul de „AI literacy”, adică alfabetizare în domeniul inteligenței artificiale. Articolul 4 din regulament prevede că organizațiile care dezvoltă sau utilizează sisteme AI trebuie să asigure un nivel suficient de alfabetizare AI pentru persoanele care folosesc aceste sisteme.

Practic, Europa transmite un mesaj simplu.

Nu este suficient să folosești AI. Trebuie să înțelegi AI.

Este o diferență fundamentală.

Ani la rând, alfabetizarea digitală a însemnat să înveți oamenii să utilizeze computere și internetul. Astăzi, alfabetizarea AI presupune să înțelegi cum funcționează sistemele inteligente, care sunt riscurile lor, cum pot genera erori și cum trebuie interpretate rezultatele oferite de acestea.

Cu alte cuvinte, Europa începe să trateze inteligența artificială ca pe o competență esențială, nu ca pe o opțiune.

Copiii folosesc deja AI, chiar dacă școala nu îi pregătește

Poate cel mai puternic argument pentru introducerea alfabetizării AI în educație este unul foarte simplu.

Copiii folosesc deja aceste instrumente.

Mulți profesori au descoperit în ultimii doi ani că elevii își generează rezumate, compuneri, referate sau teme cu ajutorul chatbot-urilor.

Unii văd acest lucru ca pe o problemă disciplinară.

Dar poate că întrebarea corectă este alta.

Dacă milioane de elevi folosesc deja AI, nu ar trebui școala să îi învețe cum să o folosească responsabil?

Interdicțiile funcționează rar în fața tehnologiei.

S-a întâmplat cu internetul.

S-a întâmplat cu telefoanele mobile.

Se întâmplă acum cu inteligența artificială.

Mai devreme sau mai târziu, elevii vor utiliza aceste instrumente indiferent de regulamentele școlare.

Întrebarea este dacă o vor face în mod inteligent sau în mod naiv.

România riscă să creeze două categorii de cetățeni

Una dintre consecințele ignorării alfabetizării AI este apariția unei noi forme de inegalitate.

În următorii ani, vor exista oameni care vor înțelege cum funcționează inteligența artificială și oameni care nu vor înțelege.

Prima categorie va putea folosi tehnologia pentru a învăța mai rapid, pentru a lucra mai eficient și pentru a lua decizii mai bune.

A doua categorie va deveni dependentă de răspunsurile generate automat, fără capacitatea de a le verifica.

Această diferență poate deveni la fel de importantă precum diferența dintre persoanele alfabetizate și cele analfabete într-o societate bazată pe informație.

Nu este o exagerare.

Dacă AI va deveni infrastructura intelectuală a economiei moderne, atunci înțelegerea AI va deveni o competență civică fundamentală.

Ce ar trebui să însemne, concret, un curs de alfabetizare AI

Mulți își imaginează că un astfel de curs ar presupune programare complexă sau matematică avansată.

În realitate, nu despre asta este vorba.

Un curs modern de alfabetizare AI ar trebui să răspundă la câteva întrebări simple:

Ce este și ce nu este inteligența artificială?

Cum sunt antrenate modelele AI?

Ce sunt halucinațiile AI?

Cum verifici informațiile generate?

Cum recunoști imaginile și videoclipurile false?

Ce date personale nu ar trebui să introduci într-un chatbot?

Care sunt implicațiile etice și sociale ale tehnologiei?

Aceste cunoștințe sunt relevante pentru aproape orice cetățean, indiferent de profesie.

O lecție pe care România nu ar trebui să o rateze

Istoria ultimelor decenii arată că România a reacționat adesea târziu la transformările tehnologice.

Am adoptat digitalizarea mai lent decât alte state.

Am construit competențe digitale mai lent decât alte state.

Am investit în cercetare și dezvoltare mai puțin decât multe economii europene.

În cazul inteligenței artificiale, există șansa să nu repetăm aceeași greșeală.

Alfabetizarea AI nu înseamnă să transformăm fiecare elev într-un programator.

Înseamnă să formăm cetățeni capabili să înțeleagă una dintre cele mai influente tehnologii create vreodată.

Matematica îi învață pe oameni să gândească logic.

Cititul îi învață să înțeleagă lumea.

Alfabetizarea AI îi poate învăța să navigheze într-o lume în care tot mai multe informații, imagini și decizii vor fi generate de mașini.

Iar dacă România vrea să fie mai mult decât un simplu consumator al revoluției inteligenței artificiale, probabil că acesta este locul de unde trebuie să înceapă.