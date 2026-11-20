De ce se bazează companiile americane tot mai mult pe roboți

Lipsa forței de muncă a devenit o problemă majoră pentru numeroase companii din industria americană. Peggy Johnson, directoarea executivă a Agility, o companie care dezvoltă roboți umanoizi și care a fost listată recent la Nasdaq, spune că producătorii se confruntă cu o situație dificilă: angajații mai în vârstă, care ocupă posturi manuale și repetitive, se pensionează, în timp ce tinerii nu sunt atrași de acest tip de activitate.

În același timp, politicile prin care administrațiile americane încearcă să readucă producția industrială în țară cresc cererea de personal. Companiile trebuie să găsească angajați pentru fabrici și depozite, într-o perioadă în care recrutarea devine tot mai dificilă.

În ultimii ani, Washingtonul a încurajat relocarea producției în Statele Unite prin facilități fiscale și taxe vamale. Inițiativa a fost alimentată și de dorința companiilor de a reduce dependența de lanțurile internaționale de aprovizionare, după problemele apărute în timpul pandemiei de COVID-19. Aceste politici au contribuit la investiții de sute de miliarde de dolari în industria americană în ultimul deceniu.

Totuși, inflația și schimbările frecvente ale politicii tarifare au afectat ritmul investițiilor. Cheltuielile pentru construcțiile asociate industriei prelucrătoare au scăzut începând din 2025, iar numărul angajaților din sector a rămas, în linii mari, la același nivel. În aceste condiții, multe companii încearcă să obțină mai mult de la fabricile pe care le dețin deja, inclusiv prin introducerea roboților.

Roboții nu mai sunt folosiți doar de marile fabrici auto

Până nu demult, costurile ridicate făceau ca automatizarea la scară mare să fie accesibilă în special producătorilor importanți, precum companiile din industria auto. Progresele tehnologice au redus însă barierele de intrare, iar firmele mai mici pot lua acum în calcul instalarea unor sisteme robotizate.

Roboții industriali nu se limitează la modelele umanoide. În fabrici sunt folosite brațe robotice, roboți colaborativi care lucrează în apropierea oamenilor și sisteme de tip gantry, capabile să transporte obiecte de-a lungul unor axe fixe. Aceste echipamente pot prelua sarcini repetitive, verificări de rutină, ridicarea obiectelor grele sau manipularea materialelor periculoase.

Un factor important este și posibilitatea de a antrena roboții în medii virtuale, înainte ca aceștia să fie utilizați în fabrici. Astfel, companiile pot pregăti sistemele pentru anumite operațiuni fără să fie nevoie ca fiecare etapă de învățare să aibă loc în mediul real de producție.