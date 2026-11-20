Companiile americane investesc tot mai mult în roboți, pe fondul crizei de angajați din fabrici
Companiile din Statele Unite accelerează instalarea roboților industriali în fabrici și depozite, în încercarea de a face față lipsei de personal și creșterii costurilor. Automatizarea devine o soluție tot mai importantă pentru producători, în condițiile în care o parte dintre angajații cu experiență se apropie de pensionare, iar generațiile tinere sunt mai puțin interesate de locurile de muncă repetitive din industrie.
Potrivit datelor Asociației pentru Promovarea Automatizării (A3), companiile din America de Nord au comandat aproape 11.000 de roboți în trimestrul al treilea din 2026, cu 25% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Comenzile pentru roboți colaborativi, cunoscuți drept cobots, au crescut și mai mult, cu 56%. Evoluția arată că producătorii caută soluții tehnologice pentru a-și menține activitatea și pentru a crește capacitatea de producție fără să depindă de recrutarea unui număr tot mai mare de angajați, scrie Financial Times.
De ce se bazează companiile americane tot mai mult pe roboți
Lipsa forței de muncă a devenit o problemă majoră pentru numeroase companii din industria americană. Peggy Johnson, directoarea executivă a Agility, o companie care dezvoltă roboți umanoizi și care a fost listată recent la Nasdaq, spune că producătorii se confruntă cu o situație dificilă: angajații mai în vârstă, care ocupă posturi manuale și repetitive, se pensionează, în timp ce tinerii nu sunt atrași de acest tip de activitate.
În același timp, politicile prin care administrațiile americane încearcă să readucă producția industrială în țară cresc cererea de personal. Companiile trebuie să găsească angajați pentru fabrici și depozite, într-o perioadă în care recrutarea devine tot mai dificilă.
În ultimii ani, Washingtonul a încurajat relocarea producției în Statele Unite prin facilități fiscale și taxe vamale. Inițiativa a fost alimentată și de dorința companiilor de a reduce dependența de lanțurile internaționale de aprovizionare, după problemele apărute în timpul pandemiei de COVID-19. Aceste politici au contribuit la investiții de sute de miliarde de dolari în industria americană în ultimul deceniu.
Totuși, inflația și schimbările frecvente ale politicii tarifare au afectat ritmul investițiilor. Cheltuielile pentru construcțiile asociate industriei prelucrătoare au scăzut începând din 2025, iar numărul angajaților din sector a rămas, în linii mari, la același nivel. În aceste condiții, multe companii încearcă să obțină mai mult de la fabricile pe care le dețin deja, inclusiv prin introducerea roboților.
Roboții nu mai sunt folosiți doar de marile fabrici auto
Până nu demult, costurile ridicate făceau ca automatizarea la scară mare să fie accesibilă în special producătorilor importanți, precum companiile din industria auto. Progresele tehnologice au redus însă barierele de intrare, iar firmele mai mici pot lua acum în calcul instalarea unor sisteme robotizate.
Roboții industriali nu se limitează la modelele umanoide. În fabrici sunt folosite brațe robotice, roboți colaborativi care lucrează în apropierea oamenilor și sisteme de tip gantry, capabile să transporte obiecte de-a lungul unor axe fixe. Aceste echipamente pot prelua sarcini repetitive, verificări de rutină, ridicarea obiectelor grele sau manipularea materialelor periculoase.
Un factor important este și posibilitatea de a antrena roboții în medii virtuale, înainte ca aceștia să fie utilizați în fabrici. Astfel, companiile pot pregăti sistemele pentru anumite operațiuni fără să fie nevoie ca fiecare etapă de învățare să aibă loc în mediul real de producție.
Sebastian Montalvo, directorul executiv al M3 Aerospace, o companie din Texas care furnizează componente pentru industria aerospațială și de apărare, spune că automatizarea ar putea permite firmei să crească fără să angajeze proporțional mai mulți oameni. Compania are 11 angajați, iar planul descris de Montalvo presupune trecerea de la modelul în care un operator deservește o singură mașină la unul în care aceeași persoană poate supraveghea cinci echipamente.
Automatizarea se extinde și în afara industriei auto
Industria auto a fost mult timp principalul client al producătorilor de roboți industriali din America de Nord. Situația începe însă să se schimbe. Potrivit lui Alex Shikany, vicepreședinte executiv al A3, sectoare precum logistica, agricultura, științele vieții și electronica reprezintă împreună mai mult de jumătate din comenzile de roboți din regiune.
Diversificarea este importantă pentru industria roboticii, deoarece reduce dependența de un singur sector economic. În același timp, arată că automatizarea nu mai este privită doar ca o soluție pentru liniile de asamblare auto, ci ca o tehnologie care poate fi folosită într-o gamă tot mai largă de activități.
Cu toate acestea, ritmul adoptării roboților în Statele Unite este considerat insuficient de unii specialiști. Robert Atkinson, fondator și cercetător principal la Information Technology and Innovation Foundation, susține că firmele americane ar trebui să accelereze considerabil investițiile. Costurile cu forța de muncă sunt mult mai mari decât în China, iar diferența ar putea afecta competitivitatea producătorilor americani.
Atkinson consideră că volumul automatizării robotizate ar trebui să se dubleze sau chiar să se tripleze în următorii cinci până la opt ani. În caz contrar, Statele Unite riscă să piardă o parte importantă din industria prelucrătoare pe care încă o dețin în favoarea Chinei.
Statele Unite depind de roboți importați, dar au și deficit de specialiști
Strategia de automatizare scoate la iveală o contradicție în politicile industriale americane. Deși administrația de la Washington încearcă să relanseze producția internă, o mare parte dintre roboții instalați în fabricile americane provin din importuri.
Casa Albă a transmis luna trecută că Departamentul Comerțului a identificat importurile de roboți, utilaje industriale și componente aferente drept o posibilă amenințare la adresa securității naționale, din cauza volumului acestora. Totuși, administrația a amânat introducerea unor taxe vamale suplimentare, recunoscând că Statele Unite produc mai puține echipamente robotizate și industriale decât consumă și nu au încă suficiente capacități interne pentru a acoperi cererea.
Există și o altă problemă: lipsa specialiștilor care pot instala, programa și întreține sistemele automatizate. Un indice recent privind deficitul de personal, realizat de Alliance For America’s Skilled Trades, arată că tehnicienii necesari pentru aceste operațiuni sunt printre categoriile de angajați calificați cel mai greu de găsit. Astfel, aceeași criză de personal care determină companiile să cumpere roboți poate încetini implementarea lor.
Peggy Johnson estimează că cererea pentru roboți capabili să lucreze în spații proiectate inițial pentru oameni va continua să crească. Robert Atkinson avertizează însă că modernizarea treptată a fabricilor vechi nu este suficientă pentru relansarea industriei americane. În opinia sa, investițiile în unități noi, construite de la zero cu echipamente și tehnologii moderne, ar fi esențiale pentru recuperarea decalajului față de China.