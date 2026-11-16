Ce au făcut roboții Xiaomi într-o tură completă de producție

Demonstrația a avut loc într-o zonă a fabricii auto Xiaomi dedicată pregătirii componentelor pentru asamblare. Sarcina roboților a constat în preluarea unor panouri laterale pentru consola centrală din containere și așezarea acestora în suporturi organizate, astfel încât piesele să poată fi utilizate ulterior pe linia de producție. Este o activitate aparent simplă pentru un om, dar dificilă pentru un robot care trebuie să identifice poziția obiectelor, să adapteze mișcările brațelor și să manipuleze componente fără să le deterioreze.

În materialul video publicat de Xiaomi apar doi roboți umanoizi care execută succesiv asemenea operațiuni. Imaginile sunt accelerate, în anumite secvențe până la de o sută de ori, iar un cronometru indică durata cumulată a activității. Compania susține că sistemul a acoperit necesarul de producție al postului respectiv pe durata experimentului. Totuși, filmarea nu reprezintă o înregistrare continuă, în timp real, a celor opt ore, ceea ce limitează posibilitatea verificării independente a afirmațiilor.

Experimentul nu este primul test industrial realizat de Xiaomi. În martie 2026, un robot umanoid a fost introdus într-o fabrică auto pentru montarea unor elemente de fixare. Compania a raportat atunci o rată de succes de 90,2% pe parcursul a trei ore, pentru o operațiune care trebuia să se încadreze într-un ciclu de producție de 76 de secunde. Ulterior, în iulie, Xiaomi a anunțat că performanța pentru acea activitate ajunsese la 98%, sugerând că software-ul și mecanismele de manipulare au beneficiat de îmbunătățiri importante.

În demonstrația din noiembrie apare și un robot cu partea superioară asemănătoare unui umanoid, dar montat pe o platformă cu roți, care intervine într-o situație în care o componentă a fost scăpată. Această combinație este deosebit de interesantă, deoarece arată că viitorul automatizării industriale nu depinde exclusiv de roboți cu două picioare. Pe suprafețele plane ale fabricilor, platformele mobile cu roți pot fi mai eficiente energetic și mai stabile, în timp ce brațele robotice și sistemele de inteligență artificială realizează manipularea componentelor.

Ce nu a dezvăluit Xiaomi și cât de aproape suntem de fabricile fără angajați

Cea mai importantă informație care lipsește din prezentarea Xiaomi este performanța măsurabilă pe întreaga durată a experimentului. Compania nu a publicat numărul total al pieselor sortate, procentul operațiunilor reușite, frecvența erorilor sau numărul eventualelor intervenții umane. Fără aceste date, este dificil de stabilit dacă robotul poate concura economic cu un angajat ori cu un echipament industrial convențional, proiectat special pentru executarea aceleiași sarcini.

Există și problema alimentării cu energie. Unele relatări despre demonstrație menționează pauze de încărcare, însă Xiaomi nu a prezentat un raport tehnic complet care să explice autonomia, consumul energetic și disponibilitatea efectivă a roboților pe parcursul schimbului. O tură de opt ore nu echivalează automat cu opt ore de funcționare neîntreruptă pe o singură baterie, iar această diferență devine importantă când tehnologia trebuie integrată într-o fabrică unde opririle neplanificate generează costuri.