Roboții umanoizi Xiaomi au muncit opt ore într-o fabrică auto. Experimentul spectaculos care ar putea schimba viitorul angajaților
Există o diferență uriașă între un robot care dansează pe scenă, execută câteva mișcări spectaculoase în fața camerelor și unul capabil să efectueze activități repetitive într-o fabrică auto, ore în șir, fără să compromită ritmul de producție. În ultimii ani, industria tehnologică a transformat roboții umanoizi într-un simbol al progresului inteligenței artificiale, însă demonstrațiile impresionante au fost adesea însoțite de întrebări privind gradul real de autonomie. Xiaomi susține că a reușit să depășească una dintre aceste limite, printr-un experiment desfășurat chiar în fabrica în care produce automobile electrice.
Compania chineză a publicat pe 3 noiembrie 2026 imagini cu roboți umanoizi care ar fi efectuat o tură de lucru de aproximativ opt ore, ocupându-se de sortarea unor componente pentru consolele centrale ale automobilelor. Potrivit Xiaomi, sistemele au reușit să identifice și să corecteze anumite erori fără intervenție directă și să colaboreze cu infrastructura automatizată a liniei de producție. Rezultatul reprezintă un progres promițător, dar există și câteva informații esențiale pe care producătorul nu le-a făcut publice.
Ce au făcut roboții Xiaomi într-o tură completă de producție
Demonstrația a avut loc într-o zonă a fabricii auto Xiaomi dedicată pregătirii componentelor pentru asamblare. Sarcina roboților a constat în preluarea unor panouri laterale pentru consola centrală din containere și așezarea acestora în suporturi organizate, astfel încât piesele să poată fi utilizate ulterior pe linia de producție. Este o activitate aparent simplă pentru un om, dar dificilă pentru un robot care trebuie să identifice poziția obiectelor, să adapteze mișcările brațelor și să manipuleze componente fără să le deterioreze.
În materialul video publicat de Xiaomi apar doi roboți umanoizi care execută succesiv asemenea operațiuni. Imaginile sunt accelerate, în anumite secvențe până la de o sută de ori, iar un cronometru indică durata cumulată a activității. Compania susține că sistemul a acoperit necesarul de producție al postului respectiv pe durata experimentului. Totuși, filmarea nu reprezintă o înregistrare continuă, în timp real, a celor opt ore, ceea ce limitează posibilitatea verificării independente a afirmațiilor.
Experimentul nu este primul test industrial realizat de Xiaomi. În martie 2026, un robot umanoid a fost introdus într-o fabrică auto pentru montarea unor elemente de fixare. Compania a raportat atunci o rată de succes de 90,2% pe parcursul a trei ore, pentru o operațiune care trebuia să se încadreze într-un ciclu de producție de 76 de secunde. Ulterior, în iulie, Xiaomi a anunțat că performanța pentru acea activitate ajunsese la 98%, sugerând că software-ul și mecanismele de manipulare au beneficiat de îmbunătățiri importante.
În demonstrația din noiembrie apare și un robot cu partea superioară asemănătoare unui umanoid, dar montat pe o platformă cu roți, care intervine într-o situație în care o componentă a fost scăpată. Această combinație este deosebit de interesantă, deoarece arată că viitorul automatizării industriale nu depinde exclusiv de roboți cu două picioare. Pe suprafețele plane ale fabricilor, platformele mobile cu roți pot fi mai eficiente energetic și mai stabile, în timp ce brațele robotice și sistemele de inteligență artificială realizează manipularea componentelor.
Ce nu a dezvăluit Xiaomi și cât de aproape suntem de fabricile fără angajați
Cea mai importantă informație care lipsește din prezentarea Xiaomi este performanța măsurabilă pe întreaga durată a experimentului. Compania nu a publicat numărul total al pieselor sortate, procentul operațiunilor reușite, frecvența erorilor sau numărul eventualelor intervenții umane. Fără aceste date, este dificil de stabilit dacă robotul poate concura economic cu un angajat ori cu un echipament industrial convențional, proiectat special pentru executarea aceleiași sarcini.
Există și problema alimentării cu energie. Unele relatări despre demonstrație menționează pauze de încărcare, însă Xiaomi nu a prezentat un raport tehnic complet care să explice autonomia, consumul energetic și disponibilitatea efectivă a roboților pe parcursul schimbului. O tură de opt ore nu echivalează automat cu opt ore de funcționare neîntreruptă pe o singură baterie, iar această diferență devine importantă când tehnologia trebuie integrată într-o fabrică unde opririle neplanificate generează costuri.
Pentru industria auto din România, unde uzinele de la Mioveni și Craiova reprezintă două dintre cele mai importante centre de producție, asemenea experimente pot indica direcția în care se îndreaptă automatizarea. Fabricile utilizează deja numeroase echipamente robotizate, însă umanoizii ar putea deveni utili în activități care sunt dificil de automatizat cu mecanisme fixe și pentru care intervenția oamenilor rămâne necesară. Adaptabilitatea ar putea constitui principalul avantaj, în special atunci când aceeași mașină trebuie să execute operațiuni diferite.
Această perspectivă ridică inevitabil întrebări despre viitorul locurilor de muncă. Totuși, o demonstrație limitată nu permite concluzia că oamenii vor fi înlocuiți pe scară largă în viitorul apropiat. Costul roboților, mentenanța, siguranța colaborării cu personalul și capacitatea de a funcționa în condiții imprevizibile rămân provocări importante.
Xiaomi a anunțat anterior intenția de a introduce roboți umanoizi în număr mare în propriile fabrici în următorii ani. Dacă tehnologia va continua să progreseze, diferența dintre un robot prezentat într-o demonstrație și unul care contribuie zilnic la producția de automobile s-ar putea reduce considerabil. Deocamdată, experimentul de opt ore reprezintă un indiciu promițător al acestei transformări, dar nu dovada definitivă că roboții umanoizi sunt pregătiți să înlocuiască angajații de pe liniile de asamblare.