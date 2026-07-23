Clayface își topește fața și regulile DC: noul trailer transformă Gotham într-un coșmar de body horror

Un actor distrus primește o față nouă

Tom Rhys Harries îl interpretează pe Matt Hagen. Personajul este un tânăr din Gotham care reușește să ajungă vedetă la Hollywood. Ascensiunea sa se oprește brutal. Oamenii unui lider interlop îl atacă și îi mutilează fața.

Hagen este abandonat de echipa care îl ajutase să devină celebru. Industria filmului nu mai vede un actor valoros. Vede doar un chip care nu mai poate fi pus pe afișe. Personajul rămâne fără carieră, fără încredere și fără viața pe care o construise.

El apelează la doctorița Caitlin Bates, interpretată de Naomi Ackie. Aceasta lucrează la un tratament experimental. Procedura nu este o simplă operație estetică. Implică injectarea unei substanțe misterioase, capabile să modifice țesuturile.

Hagen acceptă să devină cobai. Este avertizat că efectele secundare nu pot fi anticipate. Răspunsul său rezumă disperarea personajului. Chiar dacă tratamentul îl ucide, el crede că situația nu poate fi mai rea. Trailerul demonstrează rapid că se înșală.

Primele imagini ale filmului sugerau deja că „Clayface” va fi un coșmar grotesc. Noul trailer merge însă mai departe și arată transformarea în detaliu.

Tratamentul funcționează, apoi începe să se topească totul

Pentru scurt timp, procedura pare un succes. Hagen își recapătă înfățișarea. Poate reveni în public. Poate spera din nou la cariera pierdută. Efectele secundare apar însă într-un avion.

Fața personajului începe să alunece și să-și piardă forma. Ochii i se acoperă cu propriul țesut. Hagen intră în toaleta avionului și pune mâna pe un cuțit. Trailerul sugerează că este pregătit să-și taie pielea pentru a putea vedea.