Clayface își topește fața și regulile DC: noul trailer transformă Gotham într-un coșmar de body horror
DC Studios a lansat primul trailer complet pentru „Clayface”, iar rezultatul seamănă mai puțin cu un film clasic despre supereroi și mai mult cu un coșmar în care corpul uman refuză să-și păstreze forma. Potrivit publicației internaționale Ars Technica, imaginile pun accentul pe mutilare, experimente medicale și degradarea fizică a personajului principal. Filmul ajunge în cinematografe pe 23 octombrie 2026.
„Clayface” face parte din capitolul „Gods and Monsters” al noului univers DC construit de James Gunn și Peter Safran. Totuși, producția nu încearcă să imite stilul spectaculos din „Superman” sau aventura cosmică din „Supergirl”. Filmul merge într-o zonă mult mai întunecată. Este o tragedie despre identitate, faimă și răzbunare.
Un actor distrus primește o față nouă
Tom Rhys Harries îl interpretează pe Matt Hagen. Personajul este un tânăr din Gotham care reușește să ajungă vedetă la Hollywood. Ascensiunea sa se oprește brutal. Oamenii unui lider interlop îl atacă și îi mutilează fața.
Hagen este abandonat de echipa care îl ajutase să devină celebru. Industria filmului nu mai vede un actor valoros. Vede doar un chip care nu mai poate fi pus pe afișe. Personajul rămâne fără carieră, fără încredere și fără viața pe care o construise.
El apelează la doctorița Caitlin Bates, interpretată de Naomi Ackie. Aceasta lucrează la un tratament experimental. Procedura nu este o simplă operație estetică. Implică injectarea unei substanțe misterioase, capabile să modifice țesuturile.
Hagen acceptă să devină cobai. Este avertizat că efectele secundare nu pot fi anticipate. Răspunsul său rezumă disperarea personajului. Chiar dacă tratamentul îl ucide, el crede că situația nu poate fi mai rea. Trailerul demonstrează rapid că se înșală.
Primele imagini ale filmului sugerau deja că „Clayface” va fi un coșmar grotesc. Noul trailer merge însă mai departe și arată transformarea în detaliu.
Tratamentul funcționează, apoi începe să se topească totul
Pentru scurt timp, procedura pare un succes. Hagen își recapătă înfățișarea. Poate reveni în public. Poate spera din nou la cariera pierdută. Efectele secundare apar însă într-un avion.
Fața personajului începe să alunece și să-și piardă forma. Ochii i se acoperă cu propriul țesut. Hagen intră în toaleta avionului și pune mâna pe un cuțit. Trailerul sugerează că este pregătit să-și taie pielea pentru a putea vedea.
Transformările devin tot mai violente. Corpul său pare făcut dintr-un material instabil. Oasele, mușchii și pielea nu mai respectă anatomia umană. Hagen poate lua alte forme, dar își pierde treptat controlul asupra propriei minți.
Povestea a fost concepută inițial de Mike Flanagan. Regizorul cunoscut pentru „The Haunting of Hill House”, „Midnight Mass” și „Doctor Sleep” s-a inspirat din episodul „Feat of Clay” al serialului animat „Batman”. Flanagan a părăsit regia din cauza programului încărcat, dar scenariul său a fost păstrat.
James Watkins a preluat proiectul. El este cunoscut pentru filme precum „Eden Lake” și „Speak No Evil”. Alegerea confirmă direcția horror. Hossein Amini a lucrat ulterior la rescrierea scenariului.
DC construiește un univers în care nu toate filmele arată la fel
„Clayface” reprezintă un test important pentru James Gunn. Noul DCU nu vrea să transforme fiecare personaj într-un erou care salvează planeta. Unele producții pot fi comedii. Altele pot fi aventuri spațiale, povești polițiste sau filme horror destinate unui public matur.
Această libertate se vede în lista cu filmele și serialele DC programate. Clayface ocupă un loc neobișnuit în univers. Este un răufăcător din galeria lui Batman, dar filmul său nu are nevoie de Cavalerul Negru pentru a exista.
Distribuția îi mai include pe Max Minghella, în rolul unui detectiv din Gotham care are o relație cu doctorița Bates. Eddie Marsan, David Dencik, Francesca Corney, Ruby Sear și Wil Coban apar în roluri care nu au fost încă dezvăluite.
Producția continuă strategia prin care DC încearcă să schimbe tonul de la un film la altul. „Supergirl” a demonstrat deja că noul DCU poate funcționa fără să copieze formula folosită pentru Superman. „Clayface” duce diferențierea într-o direcție mult mai brutală.
Matt Hagen nu primește puteri și pornește să salveze lumea. Primește exact ceea ce și-a dorit, apoi descoperă că noua sa față îl poate transforma într-un monstru. Trailerul promite o poveste despre un om trădat de industrie, justiție și propriul corp.