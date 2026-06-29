REVIEW Supergirl, surpriza care mi-a depășit așteptările: Milly Alcock aduce o eroină DC mult mai interesantă decât pare

O Supergirl cu zgârieturi, nu cu sclipici

Milly Alcock face cea mai bună alegere posibilă pentru această versiune a personajului. Kara nu este construită ca o copie feminină a lui Clark Kent, iar filmul nu cade în capcana de a o transforma într-o Supergirl permanent drăguță, optimistă și perfectă. Din contră, ea pare să fi rămas prinsă în durerea pierderii planetei Krypton, într-o viață în care are puteri incredibile, dar nu neapărat și un loc în care să se simtă acasă.

Actrița o joacă foarte bine pe această Kara mai rebelă, mai cinică și mai puțin dispusă să respecte regulile. Are energie, carismă și o vulnerabilitate care nu este expusă artificial în fața publicului. Uneori spune foarte puțin, dar expresia ei transmite clar că personajul poartă mai multă greutate decât lasă să se vadă. Tocmai această alegere face ca filmul să funcționeze: nu urmărești o supereroină care trebuie să descopere că este specială, ci o femeie care trebuie să decidă ce face cu toată durerea pe care o poartă în ea.

Craig Gillespie, regizorul din spatele unor filme precum I, Tonya și Cruella, aduce un ritm surprinzător de bun. Supergirl are acțiune, lumi extraterestre, nave spațiale și momente spectaculoase, dar nu își uită personajele. Filmul este mai apropiat de un western spațial cu accente de aventură decât de un blockbuster clasic cu supereroi. Are o atmosferăuneori apăsătoare, dar păstrează suficient umor încât să nu devină prea greu de urmărit.

O poveste despre răzbunare, traumă și un câine foarte simpatic

Punctul de pornire al aventurii este întâlnirea dintre Kara și Ruthye Marye Knoll, interpretată de Eve Ridley. Ruthye este o fetiță care pornește într-o misiune de răzbunare după ce familia ei este distrusă de Krem of the Yellow Hills, personaj interpretat de Matthias Schoenaerts. Krem este genul de antagonist care nu are nevoie de prea multe artificii pentru a deveni detestabil: este rece, violent și lipsit de orice urmă de empatie.

Eve Ridley are o prezență foarte bună în film. Ruthye nu este doar copilul pus acolo pentru a-i trezi instinctul protector eroinei principale, ci o parte importantă din conflict. Relația dintre ea și Kara devine treptat nucleul emoțional al poveștii, mai ales pentru că amândouă sunt conduse de pierdere, furie și nevoia de a găsi pe cineva pe care să îl învinovățească.

Matthias Schoenaerts este convingător în rolul lui Krem, chiar dacă filmul nu îl dezvoltă întotdeauna atât de mult pe cât ar fi meritat. Are o prezență amenințătoare și reușește să evite tipologia de villain care urlă mult și nu spune nimic. Krem este periculos tocmai pentru că pare convins că tot ce face este justificat, iar acest lucru îl face mai greu de suportat decât un antagonist exagerat de teatral.

Și, da, trebuie spus separat: Krypto este extrem de simpatic. Câinele este realizat în CGI, dar nu arată artificial sau obositor, cum se întâmplă uneori în blockbusterele cu animale digitale. Este drăguț, expresiv și aduce exact câtă energie comică trebuie în poveste, fără să devină un simplu accesoriu de marketing. Relația dintre Kara și Krypto spune destul de multe despre ea, mai ales în momentele în care personajul pare să nu mai aibă încredere în nimeni altcineva.