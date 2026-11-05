DC Studios pregătește un nou film „Constantine”. Ce se întâmplă cu personajul făcut celebru de Keanu Reeves

Potrivit informațiilor publicate de Deadline, studioul l-a ales pe Francis Galluppi să scrie scenariul unui nou proiect dedicat lui Constantine. Cineastul este cunoscut pentru thrillerul „The Last Stop in Yuma County” și pentru implicarea în viitorul film „Evil Dead Wrath”. Alegerea sa sugerează că noua producție ar putea explora latura întunecată a personajului, deși direcția artistică nu a fost confirmată oficial.

Cine este John Constantine și de ce personajul continuă să fascineze

John Constantine este unul dintre cele mai neobișnuite personaje din universul DC. Creat de Alan Moore, Stephen Bissette și John Totleben, acesta și-a făcut prima apariție în benzile desenate „The Saga of the Swamp Thing”, în 1985. Spre deosebire de supereroii tradiționali, Constantine nu se bazează pe forță fizică sau pe tehnologii spectaculoase, ci pe inteligență, manipulare și cunoștințe despre lumea ocultă.

Personajul a devenit celebru în cinematografie datorită filmului „Constantine”, lansat în 2005, în care Keanu Reeves interpreta un exorcist cinic, prins între lumea oamenilor și forțele supranaturale. Deși producția a primit reacții împărțite la lansare, a câștigat în timp statutul de film cult, iar fanii au cerut în repetate rânduri o continuare.

Constantine a avut și o versiune televizată, interpretată de Matt Ryan, care a apărut ulterior și în alte producții DC. Popularitatea personajului demonstrează că poveștile supranaturale pot ocupa un loc important într-un univers asociat în principal cu Superman, Batman și Wonder Woman.

Va reveni Keanu Reeves în rolul lui Constantine?

Una dintre cele mai importante întrebări este legată de distribuție. Deocamdată, DC Studios nu a anunțat cine îl va interpreta pe John Constantine în noul proiect și nici dacă acesta va avea vreo legătură cu filmul din 2005.

Keanu Reeves și-a exprimat în trecut interesul pentru revenirea în acest rol, iar posibilitatea unei continuări a fost discutată de mai multe ori. Totuși, proiectul atribuit lui Francis Galluppi nu trebuie confundat automat cu „Constantine 2”. Nu există, în acest moment, o confirmare că cele două inițiative sunt identice.

Alegerea scenaristului este însă interesantă. Galluppi a atras atenția prin capacitatea sa de a construi tensiune cu mijloace cinematografice relativ simple, iar experiența în zona horror ar putea fi potrivită pentru un personaj care trăiește permanent la granița dintre realitate și coșmar.

Pentru DC, un film Constantine ar putea reprezenta și oportunitatea de a dezvolta o direcție diferită de cea a producțiilor clasice cu supereroi. Succesul unor filme horror și interesul publicului pentru personaje moral ambigue ar putea transforma proiectul într-o producție importantă.

Deocamdată, filmul nu are o dată de lansare, un regizor confirmat sau o distribuție anunțată. Rămâne de văzut dacă John Constantine va primi o interpretare complet nouă sau dacă publicul îl va revedea pe Keanu Reeves în celebrul său costum negru.