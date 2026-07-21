Cine sunt bugetarii care ar putea rămâne cu salariile înghețate până în 2031. Ce prevede noua lege a salarizării

Din cele aproximativ 1,272 milioane de posturi ocupate în administrația publică și instituțiile statului, între 420.000 și 445.000 de angajați ar urma să fie vizați de această prevedere.

Măsura îi privește pe cei care, în prezent, încasează salarii situate peste nivelurile prevăzute în grilele stabilite prin noua lege a salarizării. În cazul acestora, veniturile nu ar urma să mai crească până în momentul în care noile grile salariale vor ajunge la nivelul remunerației pe care o primesc deja.

Astfel, procesul de uniformizare a salariilor ar putea dura mai mulți ani, în funcție de calendarul de implementare al noii legi.

Cele mai multe posturi sunt în educație, sănătate, ordine publică și apărare

Datele oficiale arată că aproximativ două treimi dintre angajații statului activează în patru domenii considerate esențiale.

În total, 812.347 de posturi sunt ocupate în aceste sectoare.

În educație sunt înregistrate 366.833 de posturi, dintre care 293.705 aparțin învățământului superior de stat, iar 68.142 învățământului preuniversitar.

În sănătate sunt ocupate 245.020 de posturi, dintre care 147.225 în unități sanitare aflate în subordinea autorităților locale și 79.622 în unități sanitare centrale.