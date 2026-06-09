Ce este greva japoneză din spitale și cum afectează pacienții români. Medicii protestează față de legea salarizării

Cu alte cuvinte, în această fază, consultațiile, internările, intervențiile chirurgicale și serviciile medicale se desfășoară în mod obișnuit, iar pacienții nu ar trebui să întâmpine probleme suplimentare. Federația Sanitas a anunțat că protestul din 9 iunie reprezintă un avertisment și un apel la dialog.

„Dorim să transmitem un mesaj clar autorităților, un avertisment și un apel la dialog. Acest demers nu este scopul final al acțiunilor noastre”, au transmis reprezentanții federației.

De ce protestează angajații din Sănătate

Nemulțumirile sunt legate de noua lege a salarizării bugetarilor, care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027 și care modifică modul de calcul al salariilor pentru peste 1,2 milioane de angajați ai statului.

Sindicaliștii spun că anumite prevederi ar putea duce la diminuarea unor venituri și la pierderea unor sporuri importante pentru personalul medical.

Printre principalele revendicări ale Federației Sanitas se numără menținerea sporului de tură la 15%, păstrarea sporului pentru activitatea desfășurată sâmbăta și duminica la 100%, stabilirea unor coeficienți salariali considerați echitabili și includerea personalului TESA în aceeași anexă salarială cu personalul sanitar.

Reprezentanții angajaților susțin că sistemul medical se confruntă deja cu lipsă de personal și cu o presiune uriașă asupra medicilor și asistenților.

Medicii avertizează asupra deficitului de personal

Toni Popescu, medic la Spitalul „Sfântul Pantelimon” din București și reprezentant al medicilor în cadrul Federației Sanitas, afirmă că problemele din sistem nu sunt legate doar de salarii.

Potrivit acestuia, numărul insuficient de medici și birocrația excesivă reduc timpul pe care cadrele medicale îl pot dedica efectiv pacienților.