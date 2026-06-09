Ce este greva japoneză din spitale și cum afectează pacienții români. Medicii protestează față de legea salarizării
Medicii, asistenții medicali și ceilalți angajați din sistemul sanitar au intrat în grevă japoneză, nemulțumiți de prevederile noii legi a salarizării aflate în dezbatere publică. Deși activitatea din spitale continuă normal în această etapă, sindicaliștii avertizează că, dacă revendicările lor nu vor fi luate în considerare, următorul pas ar putea fi greva generală, situație care ar afecta direct milioane de pacienți din întreaga țară.
Ce este greva japoneză și ce înseamnă pentru pacienți
Greva japoneză este una dintre cele mai blânde forme de protest prevăzute de legislația muncii. Angajații își continuă activitatea normală, însă poartă banderole, ecusoane sau alte însemne prin care își exprimă nemulțumirea față de anumite decizii ale angajatorului sau ale autorităților.
Cu alte cuvinte, în această fază, consultațiile, internările, intervențiile chirurgicale și serviciile medicale se desfășoară în mod obișnuit, iar pacienții nu ar trebui să întâmpine probleme suplimentare. Federația Sanitas a anunțat că protestul din 9 iunie reprezintă un avertisment și un apel la dialog.
„Dorim să transmitem un mesaj clar autorităților, un avertisment și un apel la dialog. Acest demers nu este scopul final al acțiunilor noastre”, au transmis reprezentanții federației.
De ce protestează angajații din Sănătate
Nemulțumirile sunt legate de noua lege a salarizării bugetarilor, care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027 și care modifică modul de calcul al salariilor pentru peste 1,2 milioane de angajați ai statului.
Sindicaliștii spun că anumite prevederi ar putea duce la diminuarea unor venituri și la pierderea unor sporuri importante pentru personalul medical.
Printre principalele revendicări ale Federației Sanitas se numără menținerea sporului de tură la 15%, păstrarea sporului pentru activitatea desfășurată sâmbăta și duminica la 100%, stabilirea unor coeficienți salariali considerați echitabili și includerea personalului TESA în aceeași anexă salarială cu personalul sanitar.
Reprezentanții angajaților susțin că sistemul medical se confruntă deja cu lipsă de personal și cu o presiune uriașă asupra medicilor și asistenților.
Medicii avertizează asupra deficitului de personal
Toni Popescu, medic la Spitalul „Sfântul Pantelimon” din București și reprezentant al medicilor în cadrul Federației Sanitas, afirmă că problemele din sistem nu sunt legate doar de salarii.
Potrivit acestuia, numărul insuficient de medici și birocrația excesivă reduc timpul pe care cadrele medicale îl pot dedica efectiv pacienților.
„Problema în ambulatoriile de specialitate și în medicina de familie pleacă de la numărul medicilor și de la birocrație. Scoate cardul, printează rețeta, sunt niște timpi morți și din cauza aceasta acești colegi ai noștri nu au posibilitatea să acorde tot timpul necesar pentru realizarea actului medical în sine”, a declarat Toni Popescu.
Acesta avertizează că, în lipsa unor soluții, sistemul medical riscă să devină și mai vulnerabil.
Ce se poate întâmpla dacă începe greva generală
În prezent, spitalele funcționează normal, însă sindicaliștii avertizează că sunt pregătiți să meargă până la greva generală dacă negocierile cu autoritățile nu vor produce rezultate. O astfel de măsură ar însemna întreruperea unei părți importante a activității medicale, cu excepția urgențelor și a serviciilor esențiale care trebuie asigurate prin lege.
„Mandatul este foarte clar: dacă nu reușim, urmează greva generală și o grevă generală în sistemul de sănătate va afecta întreaga masă de cetățeni și, sincer, nu ne dorim așa ceva”, a declarat Toni Popescu.
Practic, pacienții ar putea întâmpina întârzieri la consultații, investigații, programări și intervenții care nu reprezintă urgențe medicale.
Ce prevede noua lege a salarizării
Noua lege propune un sistem unitar de calcul al salariilor pentru toți bugetarii, bazat pe coeficienți înmulțiți cu o valoare de referință stabilită anual prin legea bugetului.
În sănătate, grila prezentată în proiect indică următoarele salarii brute:
- Medic primar: aproximativ 16.400 lei brut;
- Medic specialist: aproximativ 13.120 lei brut;
- Medic rezident anul I: aproximativ 7.872 lei brut.
Guvernul susține că noua formulă urmărește reducerea diferențelor salariale dintre instituții și introducerea unor criterii mai clare de performanță.
Miza negocierilor
Conflictul dintre sindicaliști și autorități nu se rezumă doar la nivelul salariilor, ci și la modul în care vor fi calculate sporurile și la impactul pe care legea îl va avea asupra diferitelor categorii de personal medical.
Deocamdată, greva japoneză nu afectează direct pacienții, însă ea reprezintă un semnal că tensiunile din sistemul sanitar sunt în creștere. Dacă negocierile dintre Guvern și reprezentanții angajaților nu vor duce la un compromis, România s-ar putea confrunta în lunile următoare cu una dintre cele mai importante mișcări de protest din sistemul public de sănătate din ultimii ani.