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Cine poate primi bani de la stat pentru o sobă nouă. Condițiile pe care trebuie să îndeplinească locuința

Cine poate primi bani de la stat pentru o sobă nouă. Condițiile pe care trebuie să îndeplinească locuința
Cine ar putea beneficia de subvenții pentru sobe (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Românii care își încălzesc locuințele cu sobe vechi pe lemne ar putea beneficia, în perioada următoare, de sprijin financiar din partea statului pentru înlocuirea acestora cu sisteme mai eficiente energetic. Un proiect de lege adoptat de Parlament prevede lansarea unor programe naționale și locale prin care proprietarii vor putea solicita, în mod voluntar, subvenții pentru schimbarea echipamentelor de încălzire mai vechi de 10 ani sau cu un randament redus.

Cuprins
  1. Înlocuirea sobelor nu este obligatorie
  2. Cine ar putea beneficia de subvenții
  3. Ce sisteme de încălzire vor putea fi finanțate
  4. Programul se va desfășura până în 2040
  5. De unde vor veni banii

Înlocuirea sobelor nu este obligatorie

Una dintre cele mai importante prevederi ale noii legi este faptul că nimeni nu va fi obligat să renunțe la soba pe lemne pe care o folosește în prezent. Participarea la programele de finanțare va fi exclusiv la cererea proprietarului, iar cei care nu doresc să își schimbe sistemul de încălzire nu vor risca amenzi și nici alte sancțiuni.

Inițiatorii proiectului au subliniat că legea nu interzice utilizarea sobelor pe lemne și nici folosirea lemnului de foc. Scopul este de a încuraja, prin stimulente financiare, trecerea către sisteme care consumă mai puțin combustibil și poluează mai puțin, fără a impune obligații cetățenilor.

Cine ar putea beneficia de subvenții

Programele vor viza gospodăriile care folosesc unități de încălzire pe lemne sau alte combustibili solizi mai vechi de 10 ani ori care au un randament energetic mai mic de 65%. Aceste criterii vor fi verificate potrivit standardelor tehnice europene privind eficiența aparatelor de încălzire.

Normele detaliate privind eligibilitatea, valoarea sprijinului și documentele necesare urmează să fie stabilite prin ordin comun al mai multor ministere până la 31 august 2026. Tot atunci vor fi definite și măsurile speciale destinate gospodăriilor vulnerabile și persoanelor afectate de sărăcia energetică.

Ce sisteme de încălzire vor putea fi finanțate

Autoritățile vor încuraja instalarea unor soluții moderne și mai eficiente, precum pompele de căldură, sistemele geotermale, colectoarele solare, instalațiile de cogenerare pe bază de surse regenerabile, sistemele fotovoltaice cu stocare pentru alimentarea pompelor de căldură sau alte tehnologii care reduc consumul de lemn și combustibili fosili.

Există însă și situații în care proprietarii vor putea înlocui vechea sobă cu una nouă care funcționează tot pe bază de biomasă. Acest lucru va fi posibil doar dacă primăria stabilește, în urma unui test de fezabilitate, că celelalte variante nu sunt potrivite din punct de vedere tehnic sau economic pentru locuința respectivă. Chiar și în acest caz, noul aparat va trebui să respecte standardele europene de eficiență și să utilizeze exclusiv biomasă provenită din surse sustenabile.

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Programul se va desfășura până în 2040

Legea stabilește obiective clare privind numărul de sisteme de încălzire care ar urma să fie înlocuite prin aceste programe. Până la sfârșitul anului 2030 se urmărește schimbarea a cel puțin 50.000 de unități de încălzire. Ținta crește la 100.000 până în 2035, iar până la finalul anului 2040 autoritățile își propun să ajungă la cel puțin 250.000 de sobe și centrale înlocuite.

Implementarea programelor va reveni autorităților locale, în colaborare cu administrația centrală, fiecare primărie urmând să deruleze propriile scheme de sprijin în funcție de fondurile disponibile și de nevoile comunității.

De unde vor veni banii

Finanțarea acestor programe nu va proveni dintr-o singură sursă. Statul intenționează să utilizeze fonduri europene nerambursabile și rambursabile, bani de la bugetul de stat, Fondul pentru Mediu, Fondul pentru Modernizare, Fondul Social pentru Climă, precum și alte programe europene dedicate eficienței energetice și reducerii emisiilor de carbon.

Practic, autoritățile urmăresc să reducă treptat utilizarea echipamentelor vechi și ineficiente, dar fără a obliga populația să facă investiții din propriul buzunar. Cei interesați vor putea solicita sprijin financiar atunci când programele vor deveni operaționale, iar condițiile exacte și nivelul subvențiilor vor fi stabilite prin normele metodologice care urmează să fie publicate.

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