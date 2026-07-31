Cine poate primi bani de la stat pentru o sobă nouă. Condițiile pe care trebuie să îndeplinească locuința

Inițiatorii proiectului au subliniat că legea nu interzice utilizarea sobelor pe lemne și nici folosirea lemnului de foc. Scopul este de a încuraja, prin stimulente financiare, trecerea către sisteme care consumă mai puțin combustibil și poluează mai puțin, fără a impune obligații cetățenilor.

Cine ar putea beneficia de subvenții

Programele vor viza gospodăriile care folosesc unități de încălzire pe lemne sau alte combustibili solizi mai vechi de 10 ani ori care au un randament energetic mai mic de 65%. Aceste criterii vor fi verificate potrivit standardelor tehnice europene privind eficiența aparatelor de încălzire.

Normele detaliate privind eligibilitatea, valoarea sprijinului și documentele necesare urmează să fie stabilite prin ordin comun al mai multor ministere până la 31 august 2026. Tot atunci vor fi definite și măsurile speciale destinate gospodăriilor vulnerabile și persoanelor afectate de sărăcia energetică.

Ce sisteme de încălzire vor putea fi finanțate

Autoritățile vor încuraja instalarea unor soluții moderne și mai eficiente, precum pompele de căldură, sistemele geotermale, colectoarele solare, instalațiile de cogenerare pe bază de surse regenerabile, sistemele fotovoltaice cu stocare pentru alimentarea pompelor de căldură sau alte tehnologii care reduc consumul de lemn și combustibili fosili.

Există însă și situații în care proprietarii vor putea înlocui vechea sobă cu una nouă care funcționează tot pe bază de biomasă. Acest lucru va fi posibil doar dacă primăria stabilește, în urma unui test de fezabilitate, că celelalte variante nu sunt potrivite din punct de vedere tehnic sau economic pentru locuința respectivă. Chiar și în acest caz, noul aparat va trebui să respecte standardele europene de eficiență și să utilizeze exclusiv biomasă provenită din surse sustenabile.

Programul se va desfășura până în 2040

Legea stabilește obiective clare privind numărul de sisteme de încălzire care ar urma să fie înlocuite prin aceste programe. Până la sfârșitul anului 2030 se urmărește schimbarea a cel puțin 50.000 de unități de încălzire. Ținta crește la 100.000 până în 2035, iar până la finalul anului 2040 autoritățile își propun să ajungă la cel puțin 250.000 de sobe și centrale înlocuite.

Implementarea programelor va reveni autorităților locale, în colaborare cu administrația centrală, fiecare primărie urmând să deruleze propriile scheme de sprijin în funcție de fondurile disponibile și de nevoile comunității.