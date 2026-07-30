Se schimbă regulile pentru cei care își construiesc o casă la țară. Ce prevede noul Cod al Urbanismului

Potrivit noilor prevederi adoptate de Camera Deputaților, pentru construcții precum garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară sau alte anexe cu o suprafață de până la 50 de metri pătrați va fi introdusă o procedură de notificare a autorităților locale. În acest caz, termenul de răspuns este de 15 zile.

Măsura este valabilă exclusiv în mediul rural și doar în localitățile aflate în afara zonelor metropolitane.

Casele de până la 150 de metri pătrați vor putea fi construite pe baza unor proiecte-tip

Noul Cod aduce modificări și pentru persoanele care intenționează să își ridice o locuință unifamilială la țară.

Conform prevederilor adoptate, în mediul rural va putea fi construită o casă cu parter și o suprafață de până la 150 de metri pătrați folosind proiecte realizate de specialiști sau proiecte-tip puse la dispoziție de autoritățile locale.

Scopul acestei măsuri este simplificarea procedurilor pentru construcțiile de locuințe din mediul rural.

Autoritățile vor reduce birocrația și vor digitaliza procesul de avizare

Pe lângă modificările privind autorizarea unor lucrări, noul Cod al Urbanismului urmărește și reducerea timpului necesar pentru obținerea avizelor.

Totodată, documentul prevede digitalizarea proceselor de avizare, una dintre schimbările prezentate de Ministerul Dezvoltării odată cu adoptarea actului normativ.