Se schimbă regulile pentru cei care își construiesc o casă la țară. Ce prevede noul Cod al Urbanismului
Noi reguli privind construcțiile au fost adoptate de Camera Deputaților, odată cu noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC). Printre cele mai importante modificări se numără simplificarea procedurilor pentru anumite lucrări realizate în mediul rural, reducerea termenelor de aprobare și digitalizarea procesului de avizare. În același timp, actul normativ introduce reguli noi pentru dezvoltările imobiliare din marile orașe, pentru litoralul românesc și pentru administrarea autorizațiilor de construire în București.
- Anexele gospodărești din mediul rural vor putea fi realizate printr-o procedură simplificată
- Casele de până la 150 de metri pătrați vor putea fi construite pe baza unor proiecte-tip
- Autoritățile vor reduce birocrația și vor digitaliza procesul de avizare
- Dezvoltatorii imobiliari vor avea obligații suplimentare în marile orașe
- Apar reguli dedicate litoralului românesc
- Modificări și pentru emiterea autorizațiilor în București
Anexele gospodărești din mediul rural vor putea fi realizate printr-o procedură simplificată
Una dintre cele mai importante schimbări prevăzute de noul Cod îi vizează pe cei care locuiesc la sat și doresc să construiască anexe pe proprietatea lor.
Potrivit noilor prevederi adoptate de Camera Deputaților, pentru construcții precum garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară sau alte anexe cu o suprafață de până la 50 de metri pătrați va fi introdusă o procedură de notificare a autorităților locale. În acest caz, termenul de răspuns este de 15 zile.
Măsura este valabilă exclusiv în mediul rural și doar în localitățile aflate în afara zonelor metropolitane.
Casele de până la 150 de metri pătrați vor putea fi construite pe baza unor proiecte-tip
Noul Cod aduce modificări și pentru persoanele care intenționează să își ridice o locuință unifamilială la țară.
Conform prevederilor adoptate, în mediul rural va putea fi construită o casă cu parter și o suprafață de până la 150 de metri pătrați folosind proiecte realizate de specialiști sau proiecte-tip puse la dispoziție de autoritățile locale.
Scopul acestei măsuri este simplificarea procedurilor pentru construcțiile de locuințe din mediul rural.
Autoritățile vor reduce birocrația și vor digitaliza procesul de avizare
Pe lângă modificările privind autorizarea unor lucrări, noul Cod al Urbanismului urmărește și reducerea timpului necesar pentru obținerea avizelor.
Totodată, documentul prevede digitalizarea proceselor de avizare, una dintre schimbările prezentate de Ministerul Dezvoltării odată cu adoptarea actului normativ.
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat principalele obiective ale noii legislații.
„Codul Urbanismului aduce simplificări substanțiale în domeniul construcțiilor, dar și rigoare și responsabilitate pentru instituțiile publice implicate. Digitalizăm procesele de avizare, legea oferă siguranță în amenajarea localităților în care trăim, și înseamnă 972 de milioane de euro din fonduri nerambursabile, pe care România nu le va pierde prin adoptarea acestui jalon inclus în PNRR”, a declarat Cseke Attila, potrivit comunicatului citat.
Dezvoltatorii imobiliari vor avea obligații suplimentare în marile orașe
Noul Cod nu vizează doar construcțiile din mediul rural.
Pentru proiectele rezidențiale de mari dimensiuni din orașe, dezvoltatorii care construiesc peste 500 de locuințe vor avea obligația de a contribui financiar la realizarea infrastructurii necesare viitorilor locatari.
Contribuțiile vor putea fi folosite pentru dezvoltarea unor obiective precum grădinițe, creșe sau școli. Ministerul precizează, în același timp, că noul Cod nu modifică legislația privind spațiile verzi, acestea urmând să nu poată fi diminuate.
Apar reguli dedicate litoralului românesc
Actul normativ stabilește și obligații privind dezvoltarea urbanistică a litoralului.
Potrivit noilor prevederi, va trebui elaborată o reglementare urbanistică specifică pentru această zonă în cel mult un an, iar aprobarea documentației va trebui realizată într-un termen de maximum cinci ani.
O altă noutate inclusă în Cod este înființarea Registrului Național al Construcțiilor.
De asemenea, sunt introduse reguli noi privind certificarea firmelor din domeniul construcțiilor, măsură care are ca obiectiv creșterea calității lucrărilor și sporirea siguranței construcțiilor.
Totodată, proiectanții și ceilalți specialiști implicați în procesul de avizare vor avea răspundere legală pentru activitatea desfășurată.
Modificări și pentru emiterea autorizațiilor în București
Noul Cod cuprinde prevederi și pentru Capitală.
Documentul stabilește aplicarea referendumului privind urbanismul, iar începând cu 1 noiembrie 2028, toate certificatele de urbanism și autorizațiile de construire vor fi emise de Primăria Municipiului București.
Acest lucru va deveni posibil după transferul specialiștilor din primăriile de sector și după aprobarea metodologiei de reorganizare prevăzute de noua legislație.
Adoptarea noului Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor aduce astfel modificări atât pentru proprietarii din mediul rural, cât și pentru dezvoltatorii imobiliari și autoritățile publice, prin proceduri simplificate, termene reduse și reguli noi privind autorizarea și administrarea construcțiilor.