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Cine îți ia casa dacă mori fără moștenitori. Ce spune legea din România despre apartament, bani și mașină

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Cine îți ia casa dacă mori fără moștenitori. Ce spune legea din România despre apartament, bani și mașină
Cui rămâne casa unui român care moare fără moștenitori (Foto: Profimedia)

O persoană poate avea un apartament de 100.000 de euro, o mașină și zeci de mii de lei în conturi, dar niciun copil și nicio rudă apropiată. Ce se întâmplă cu toate aceste bunuri după deces? Codul civil are o regulă clară pentru asemenea situații. Averea nu rămâne fără proprietar și nici banca nu păstrează pur și simplu banii din cont. Dacă nu există moștenitori legali sau testamentari, se ajunge la ceea ce legea numește moștenire vacantă.

Cuprins
  1. Nu doar copiii pot fi moștenitori
  2. Cine primește casa dacă nu există niciun moștenitor
  3. Ce se întâmplă cu banii din bancă și cu mașina
  4. Există o procedură înainte ca bunurile să ajungă la autoritatea locală
  5. Un testament poate schimba complet situația

Nu doar copiii pot fi moștenitori

Faptul că o persoană nu are copii nu înseamnă automat că averea sa va ajunge la autorități. Codul civil stabilește mai multe clase de moștenitori legali, iar în funcție de situația familială pot veni la moștenire soțul supraviețuitor și rude precum părinții, frații, surorile sau alte rude care se încadrează în limitele prevăzute de lege.

În plus, există posibilitatea testamentului. O persoană fără moștenitori rezervatari își poate organiza din timpul vieții transmiterea patrimoniului prin testament, desemnând unul sau mai mulți legatari.

Moștenirea devine vacantă atunci când nu există moștenitori legali sau testamentari ori când, deși aceștia există, nu dobândesc moștenirea.

Cine primește casa dacă nu există niciun moștenitor

Regula aplicabilă în 2026 se găsește în Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. Articolul 1138 stabilește că moștenirile vacante revin comunei, orașului sau municipiului în raza căruia se aflau bunurile la data deschiderii moștenirii și intră în domeniul privat al respectivei unități administrativ-teritoriale.

Așadar, formularea potrivit căreia „statul îți ia casa” este o simplificare. Dacă, de exemplu, un bucureștean moare și lasă un apartament, bani și o mașină, fără să existe persoane care să moștenească patrimoniul, bunurile pot ajunge în patrimoniul unității administrativ-teritoriale competente, potrivit regulilor privind moștenirea vacantă.

Articolul 553 din Codul civil precizează, de asemenea, că moștenirile vacante se constată printr-un certificat de vacanță succesorală și intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului. Pentru moștenirile vacante aflate în străinătate, legea stabilește că acestea se cuvin statului român.

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Ce se întâmplă cu banii din bancă și cu mașina

Nu doar locuința intră în discuție. Succesiunea privește patrimoniul persoanei decedate. Să luăm un exemplu simplu. O persoană fără moștenitori lasă un apartament evaluat la 400.000 de lei, o mașină de 50.000 de lei și 70.000 de lei în cont. În principiu, nu doar apartamentul va intra în moștenirea vacantă, ci patrimoniul succesoral, ceea ce poate include și mașina, disponibilitățile din conturi și alte bunuri sau drepturi patrimoniale.

Banca nu devine proprietara celor 70.000 de lei doar pentru că titularul contului a murit. Sumele fac parte din patrimoniul succesoral și vor urma regulile aplicabile succesiunii.

Există o procedură înainte ca bunurile să ajungă la autoritatea locală

Casa nu trece în proprietatea primăriei imediat după deces. Trebuie stabilit dacă există persoane cu drept la moștenire și trebuie parcursă procedura succesorală.

Codul civil prevede, ca regulă generală, un termen de un an de la deschiderea moștenirii pentru exercitarea dreptului de opțiune succesorală, existând și situații speciale privind momentul de la care acest termen începe să curgă.

Vacanța succesorală este constatată prin certificatul corespunzător. Abia în cadrul acestei proceduri se stabilește juridic situația patrimoniului.

Un testament poate schimba complet situația

Pentru o persoană care știe că nu are rude care să o moștenească, testamentul poate avea o importanță majoră. Bunurile pot fi lăsate, în limitele stabilite de lege, unor persoane care nu sunt rude sau chiar unor organizații.

De exemplu, proprietarul unui apartament care nu are moștenitori legali poate desemna prin testament o altă persoană drept legatar. În acest caz, dacă testamentul este valabil și produce efecte, nu se mai ajunge automat la situația în care locuința devine parte a unei moșteniri vacante.

Prin urmare, o casă, o mașină sau banii din cont nu devin bunuri fără stăpân după deces. Dacă nu există nimeni care să dobândească legal sau testamentar moștenirea, Codul civil din România stabilește cine va prelua patrimoniul și prin ce procedură.

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