Cine îți ia casa dacă mori fără moștenitori. Ce spune legea din România despre apartament, bani și mașină

În plus, există posibilitatea testamentului. O persoană fără moștenitori rezervatari își poate organiza din timpul vieții transmiterea patrimoniului prin testament, desemnând unul sau mai mulți legatari.

Moștenirea devine vacantă atunci când nu există moștenitori legali sau testamentari ori când, deși aceștia există, nu dobândesc moștenirea.

Cine primește casa dacă nu există niciun moștenitor

Regula aplicabilă în 2026 se găsește în Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. Articolul 1138 stabilește că moștenirile vacante revin comunei, orașului sau municipiului în raza căruia se aflau bunurile la data deschiderii moștenirii și intră în domeniul privat al respectivei unități administrativ-teritoriale.

Așadar, formularea potrivit căreia „statul îți ia casa” este o simplificare. Dacă, de exemplu, un bucureștean moare și lasă un apartament, bani și o mașină, fără să existe persoane care să moștenească patrimoniul, bunurile pot ajunge în patrimoniul unității administrativ-teritoriale competente, potrivit regulilor privind moștenirea vacantă.

Articolul 553 din Codul civil precizează, de asemenea, că moștenirile vacante se constată printr-un certificat de vacanță succesorală și intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului. Pentru moștenirile vacante aflate în străinătate, legea stabilește că acestea se cuvin statului român.

Ce se întâmplă cu banii din bancă și cu mașina

Nu doar locuința intră în discuție. Succesiunea privește patrimoniul persoanei decedate. Să luăm un exemplu simplu. O persoană fără moștenitori lasă un apartament evaluat la 400.000 de lei, o mașină de 50.000 de lei și 70.000 de lei în cont. În principiu, nu doar apartamentul va intra în moștenirea vacantă, ci patrimoniul succesoral, ceea ce poate include și mașina, disponibilitățile din conturi și alte bunuri sau drepturi patrimoniale.

Banca nu devine proprietara celor 70.000 de lei doar pentru că titularul contului a murit. Sumele fac parte din patrimoniul succesoral și vor urma regulile aplicabile succesiunii.