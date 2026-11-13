WhatsApp pornește cu peste 500 MB de RAM înainte de autentificare

După instalarea actualizării disponibile în Microsoft Store, aplicația WhatsApp pentru Windows 11 a fost testată pe un laptop Lenovo IdeaPad. Pe ecranul inițial, înainte de conectarea contului și fără ca lista de conversații să fie încărcată, grupul de procese asociate aplicației ocupa 562,2 MB de RAM.

Valoarea include și procesele secundare WebView2, tehnologia Microsoft folosită pentru afișarea conținutului web în aplicațiile desktop. Rezultatul este cu atât mai relevant cu cât, într-un test realizat în noiembrie 2025, aceeași etapă a procesului de pornire consuma aproximativ 300 MB.

După scanarea codului QR, aplicația a avut nevoie de aproximativ 19 secunde pentru încărcarea conversațiilor. În acest interval, consumul de memorie a crescut de la 483,4 MB la 716,9 MB, iar procesorul a ajuns la o utilizare de 23%.

Odată încărcată lista de conversații, WhatsApp a continuat să consume aproximativ 800 MB chiar și fără interacțiuni suplimentare. Deschiderea unei conversații a împins rapid valoarea peste 1 GB, iar trimiterea mesajelor și derularea istoricului au dus consumul la aproximativ 1,5 GB.

Aceste rezultate arată că o aplicație folosită pentru activități obișnuite poate ocupa o parte importantă din memoria unui PC, mai ales pe dispozitivele cu doar 8 GB de RAM.

Microsoft nu a publicat cifrele care să confirme îmbunătățirea promisă

În articolul publicat pe blogul Windows Experience, Pavan Davuluri a afirmat că optimizările platformei permit și dezvoltatorilor terți să reducă memoria consumată de aplicațiile lor. WhatsApp a fost oferită drept exemplu, Microsoft vorbind despre o îmbunătățire de ordinul zecilor de procente.

Problema este că afirmația nu este însoțită de valori concrete. Nu există informații despre consumul anterior și cel actual, nici despre scenariile în care au fost realizate măsurătorile. O reducere de 10% ar avea o semnificație diferită față de una de 20%, iar economisirea câtorva zeci de megabytes nu ar schimba radical experiența pe un calculator pe care aplicația poate ajunge să ocupe peste 1 GB.