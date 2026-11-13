WhatsApp continuă să consume până la 1,5 GB de RAM pe Windows 11, deși Microsoft laudă îmbunătățirile aplicației
Microsoft susține că WhatsApp a devenit mai eficientă din punctul de vedere al consumului de memorie pe Windows 11, însă testele recente ale aplicației arată că problemele sunt departe de a fi rezolvate. Chiar și după instalarea celei mai noi versiuni, aplicația poate ocupa peste 500 MB de RAM înainte de autentificare și ajunge la aproximativ 1,5 GB în timpul unor activități obișnuite, precum deschiderea unei conversații și derularea mesajelor.
Discuția a pornit de la o postare publicată de Microsoft pe 3 noiembrie, în care Pavan Davuluri, responsabil de divizia Windows, a menționat o îmbunătățire de ordinul zecilor de procente pentru memoria consumată de WhatsApp. Compania nu a oferit însă cifre concrete care să arate cât RAM folosea aplicația înainte și după actualizare sau în ce condiții au fost făcute măsurătorile, scrie Windows Latest.
WhatsApp pornește cu peste 500 MB de RAM înainte de autentificare
După instalarea actualizării disponibile în Microsoft Store, aplicația WhatsApp pentru Windows 11 a fost testată pe un laptop Lenovo IdeaPad. Pe ecranul inițial, înainte de conectarea contului și fără ca lista de conversații să fie încărcată, grupul de procese asociate aplicației ocupa 562,2 MB de RAM.
Valoarea include și procesele secundare WebView2, tehnologia Microsoft folosită pentru afișarea conținutului web în aplicațiile desktop. Rezultatul este cu atât mai relevant cu cât, într-un test realizat în noiembrie 2025, aceeași etapă a procesului de pornire consuma aproximativ 300 MB.
După scanarea codului QR, aplicația a avut nevoie de aproximativ 19 secunde pentru încărcarea conversațiilor. În acest interval, consumul de memorie a crescut de la 483,4 MB la 716,9 MB, iar procesorul a ajuns la o utilizare de 23%.
Odată încărcată lista de conversații, WhatsApp a continuat să consume aproximativ 800 MB chiar și fără interacțiuni suplimentare. Deschiderea unei conversații a împins rapid valoarea peste 1 GB, iar trimiterea mesajelor și derularea istoricului au dus consumul la aproximativ 1,5 GB.
Aceste rezultate arată că o aplicație folosită pentru activități obișnuite poate ocupa o parte importantă din memoria unui PC, mai ales pe dispozitivele cu doar 8 GB de RAM.
Microsoft nu a publicat cifrele care să confirme îmbunătățirea promisă
În articolul publicat pe blogul Windows Experience, Pavan Davuluri a afirmat că optimizările platformei permit și dezvoltatorilor terți să reducă memoria consumată de aplicațiile lor. WhatsApp a fost oferită drept exemplu, Microsoft vorbind despre o îmbunătățire de ordinul zecilor de procente.
Problema este că afirmația nu este însoțită de valori concrete. Nu există informații despre consumul anterior și cel actual, nici despre scenariile în care au fost realizate măsurătorile. O reducere de 10% ar avea o semnificație diferită față de una de 20%, iar economisirea câtorva zeci de megabytes nu ar schimba radical experiența pe un calculator pe care aplicația poate ajunge să ocupe peste 1 GB.
Testele indică totuși câteva schimbări pozitive. Pornirea la rece a fost ceva mai rapidă, aplicația ajungând la lista de conversații în aproximativ șase secunde. În plus, în perioadele de inactivitate, consumul a coborât până la 495,2 MB, comparativ cu aproximativ 600 MB într-un test din iunie.
Comportamentul depinde însă foarte mult de conținutul conversațiilor. Discuțiile care conțin doar text au menținut consumul sub 1 GB, în timp ce conversațiile cu fotografii, GIF-uri și stickere au solicitat mult mai multă memorie. În regiunile în care WhatsApp este folosită intens pentru apeluri și distribuirea de conținut multimedia, astfel de conversații sunt frecvente.
De ce versiunea actuală WhatsApp consumă atât de multă memorie
Explicația se află în schimbarea tehnică făcută de Meta în noiembrie 2025. Compania a înlocuit aplicația nativă UWP pentru Windows cu o versiune construită în jurul WebView2, care încarcă interfața WhatsApp Web în motorul de browser dezvoltat de Microsoft.
Această arhitectură vine cu un cost suplimentar de memorie. Potrivit documentației Microsoft pentru WebView2, fiecare control poate crea propriile procese pentru browser, randarea conținutului și procesarea grafică. Documentația recomandă dezvoltatorilor să reutilizeze același mediu WebView2, să suspende componentele inactive și să limiteze executarea codului JavaScript solicitant.
Optimizările depind însă și de modul în care Meta implementează aceste recomandări. Microsoft a anunțat că lucrează la eficientizarea componentelor Chromium și WebView2, dar schimbarea frecvenței actualizărilor WebView2, care a trecut la un interval de două săptămâni în august, urmărește în principal accelerarea remedierilor de securitate. Aceasta nu garantează, în sine, un consum mai mic de RAM.
Diferența față de vechea aplicație este semnificativă. Versiunea UWP putea funcționa cu mai puțin de 100 MB de RAM în anumite condiții, în timp ce noua variantă bazată pe Chromium poate ajunge la valori de peste zece ori mai mari. Un exemplu este cazul unei mici afaceri care folosea WhatsApp pe un PC cu Windows pentru a trimite zilnic sute de fotografii cu produse către clienți. După schimbarea aplicației, derularea conversațiilor a devenit atât de lentă încât proprietara a ajuns să cumpere o tabletă Android dedicată acestei activități.
Telegram și Discord arată că există alternative mai eficiente
Comparația cu alte aplicații de comunicare scoate și mai mult în evidență problema. Telegram pentru Windows 11 a consumat aproximativ 340 MB de RAM într-un test în care erau active grupuri cu mii de mesaje. Aplicația a rămas fluentă inclusiv în timpul distribuirii unui volum mare de fotografii.
O altă comparație vine de la Discord, care lucrează la înlocuirea aplicației bazate pe Electron cu un client dezvoltat în Rust. Într-un test cu două conturi conectate, noua versiune a consumat aproximativ 290,2 MB de RAM. Aceste exemple arată că aplicațiile desktop pot obține rezultate mai bune printr-o arhitectură diferită și printr-o gestionare mai atentă a resurselor.
Situația WhatsApp este cu atât mai greu de justificat cu cât Meta continuă să ofere o aplicație nativă pentru macOS, în timp ce versiunea pentru Windows se bazează pe tehnologia WebView2. Windows are o bază foarte mare de instalări, iar o aplicație folosită zilnic pentru conversații, apeluri și transferuri de fișiere ar beneficia de o implementare optimizată pentru sistemul de operare.