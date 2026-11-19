Accesul elevilor la manuale și alte materiale educaționale a fost consolidat prin modificări legislative intrate în vigoare la 1 iulie 2024. Autoritățile susțin folosirea instrumentelor digitale la vârste și în situații în care acestea sprijină învățarea.

Schimbările vizează și educația timpurie. Din 1 iulie 2025, programa pentru învățământul preșcolar nu mai impune folosirea instrumentelor digitale, iar pentru copiii sub doi ani sunt prevăzute materiale de învățare nedigitale, precum cărțile.

Pentru ceilalți preșcolari, utilizarea instrumentelor digitale trebuie să fie foarte limitată. Politica anunțată de Guvernul Suediei pune în centrul primilor ani de școală citirea, scrierea și calculul.

Aproape jumătate dintre elevii români sunt sub nivelul minim la citire

Rezultatele PISA 2025 pentru România, publicate în septembrie 2026, arată că numai 52% dintre elevii români de 15 ani ating cel puțin nivelul 2 la citire. Ceilalți 48% se află sub pragul minim de competență.

La acest nivel de bază, elevii pot identifica ideea principală a unui text de lungime moderată, pot găsi informații după anumite criterii și pot reflecta asupra scopului unui text atunci când primesc indicații explicite. Rezultatele nu măsoară doar recunoașterea cuvintelor, ci și înțelegerea și folosirea informației.

Dificultățile apar și la celelalte discipline evaluate. Aproximativ 52% dintre elevi sunt sub nivelul minim la matematică, iar 46% la științe.

La citire, rezultatele României sunt mai slabe decât în evaluarea din 2022. Raportul OCDE arată că performanțele la matematică și științe au rămas aproximativ la același nivel.