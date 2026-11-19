Europa revine la manuale și limitează influența rețelelor sociale. România, însă, se confruntă cu o problemă și mai gravă
Suedia investește în manuale tipărite și pune accent pe lectură și scrisul de mână, în timp ce autoritățile spaniole cer intervenții împotriva TikTok pentru protejarea copiilor. În România, rezultatele PISA 2025 arată că 48% dintre elevii de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la citire. Consilierul vocațional Aurora Oprea avertizează că folosirea tehnologiei trebuie însoțită de formarea capacității copiilor de a înțelege informațiile și de a-și exprima propriile idei.
Suedia investește în cărți și reduce rolul ecranelor la vârste mici
Guvernul suedez urmărește ca fiecare elev să aibă acces la un manual pentru fiecare materie. Pentru achiziția manualelor și a ghidurilor destinate profesorilor au fost alocate 755 de milioane de coroane suedeze în 2025, iar pentru 2026 au fost prevăzute alte 555 de milioane de coroane.
Accesul elevilor la manuale și alte materiale educaționale a fost consolidat prin modificări legislative intrate în vigoare la 1 iulie 2024. Autoritățile susțin folosirea instrumentelor digitale la vârste și în situații în care acestea sprijină învățarea.
Schimbările vizează și educația timpurie. Din 1 iulie 2025, programa pentru învățământul preșcolar nu mai impune folosirea instrumentelor digitale, iar pentru copiii sub doi ani sunt prevăzute materiale de învățare nedigitale, precum cărțile.
Pentru ceilalți preșcolari, utilizarea instrumentelor digitale trebuie să fie foarte limitată. Politica anunțată de Guvernul Suediei pune în centrul primilor ani de școală citirea, scrierea și calculul.
Aproape jumătate dintre elevii români sunt sub nivelul minim la citire
Rezultatele PISA 2025 pentru România, publicate în septembrie 2026, arată că numai 52% dintre elevii români de 15 ani ating cel puțin nivelul 2 la citire. Ceilalți 48% se află sub pragul minim de competență.
La acest nivel de bază, elevii pot identifica ideea principală a unui text de lungime moderată, pot găsi informații după anumite criterii și pot reflecta asupra scopului unui text atunci când primesc indicații explicite. Rezultatele nu măsoară doar recunoașterea cuvintelor, ci și înțelegerea și folosirea informației.
Dificultățile apar și la celelalte discipline evaluate. Aproximativ 52% dintre elevi sunt sub nivelul minim la matematică, iar 46% la științe.
La citire, rezultatele României sunt mai slabe decât în evaluarea din 2022. Raportul OCDE arată că performanțele la matematică și științe au rămas aproximativ la același nivel.
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„S-a pus căruța înaintea cailor”
Aurora Oprea, consilier vocațional, consideră că investițiile în dispozitive trebuie însoțite de consolidarea abilităților fundamentale. În declarațiile acordate publicației „Adevărul”, aceasta vorbește despre dificultățile copiilor de a înțelege un text și de a-și organiza ideile.
„S-a pus căruța înaintea cailor. În România, s-a investit masiv în table inteligente și dispozitive, dar s-a neglijat fundamentul: capacitatea copilului de a înțelege ceea ce citește și de a-și exprima coerent propriile gânduri. Un copil care nu își poate structura o idee pe hârtie nu va deveni mai creativ doar pentru că are o tabletă în față”, subliniază Aurora Oprea.
Specialista susține că scrisul de mână îi oferă copilului timp pentru selectarea și organizarea informației. În opinia sa, ritmul mai lent al acestei activități poate sprijini analiza și formularea unor idei proprii.
„Scrisul de mână este mai lent decât tastarea, iar această încetinire este un avantaj uriaș. Copilul este obligat să filtreze informația, să aleagă ce este important și să lege ideile între ele, ceea ce îi antrenează capacitatea de a analiza probleme și de a lua decizii asumate mai târziu în carieră”, explică aceasta.
Aurora Oprea susține integrarea tehnologiei în educație, dar pune accent pe scopul pentru care este folosită. Competențele digitale trebuie dezvoltate alături de autonomia elevului.
„Personal, consider că digitalizarea este, fără îndoială, necesară, iar competențele tehnologice sunt obligatorii pentru piața muncii. Totuși, greșeala de abordare apare atunci când confundăm mijlocul (tehnologia) cu scopul (educarea unui om capabil să gândească singur)”, spune ea.
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Spania cere intervenții împotriva TikTok pentru protejarea copiilor
În Spania, Ministerul Tineretului și Copilăriei a cerut pe 10 noiembrie analizarea suspendării temporare a TikTok. Solicitarea a urmat unei investigații realizate de organizația Maldita.es, care a documentat prezența pe platformă a unor materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor.
Organizația a identificat, în 35 de zile, 1.183 de videoclipuri care acumulaseră aproximativ 48 de milioane de vizualizări. Dintre 50 de materiale raportate prin mecanismele platformei, numai cinci fuseseră eliminate complet, potrivit investigației.
Pe 13 noiembrie, procurorul-șef spaniol pentru criminalitate informatică a sesizat instanța în legătură cu posibile infracțiuni privind distribuirea acestor materiale. Procurorii au solicitat și eliminarea urgentă a conținutului semnalat.
Cererea de suspendare nu reprezintă o interdicție deja aplicată platformei. Demersurile spaniole privesc protecția minorilor și gestionarea conținutului ilegal, separat de măsurile educaționale prin care Suedia încearcă să consolideze lectura și scrisul.