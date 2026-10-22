Ce faci dacă un moștenitor nu vrea să vină la notar. Soluția legală pentru ca o casă să nu rămână blocată ani întregi

Legea nr. 36/1995 prevede că cererea de deschidere a procedurii succesorale poate fi făcută de oricare dintre succesibili, dar și de creditorii succesiunii sau de o altă persoană care justifică un interes legitim.

Să presupunem că un părinte moare și lasă o casă celor trei copii. Doi vor să rezolve actele, iar al treilea refuză să se prezinte. Unul dintre cei doi poate merge la notar și poate solicita deschiderea dosarului succesoral. Notarul îi va identifica pe succesibili și îi va cita potrivit procedurii.

Problema este că deschiderea dosarului și finalizarea lui sunt lucruri diferite.

Ce se întâmplă dacă fratele refuză să vină

Procedura notarială este, prin natura sa, necontencioasă. Atunci când există neînțelegeri privind cine este moștenitor, ce bunuri fac parte din moștenire sau ce drepturi revin fiecăruia, notarul nu poate judeca litigiul în locul unei instanțe.

Legea permite suspendarea procedurii dacă a trecut un an de la deschiderea moștenirii, succesibilii au fost legal citați, dar nu s-au prezentat sau au abandonat procedura, cu condiția să existe dovada că cel puțin unul a acceptat moștenirea. Procedura poate fi suspendată și atunci când moștenitorii se contestă între ei ori nu se înțeleg asupra bunurilor și drepturilor lor.

Așadar, moștenitorul care refuză să coopereze poate bloca în anumite situații soluția simplă de la notar. Nu poate însă elimina dreptul celorlalți de a merge în instanță.

Dacă notarul nu poate rezolva problema, urmează instanța

Când nu există acord, conflictul poate ajunge în fața judecătorului. Instanța poate stabili drepturile părților, iar ulterior se poate ajunge și la partajul moștenirii.