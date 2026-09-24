Cine este bugetarul cu venituri de peste 134.000 de lei pe lună. Bogdan Mîndrescu ocupă trei funcții de conducere

La aceasta se adaugă două mandate în consilii de administrație: 29.538 de lei brut pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Registrului Auto Român și 35.260 de lei brut pentru mandatul de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Împreună, cele trei remunerații ajung la 134.146 de lei brut în fiecare lună, adică aproximativ 26.000 de euro brut, la un curs rotunjit de puțin peste 5 lei pentru un euro.

Sumele sunt brute, ceea ce înseamnă că nu reprezintă banii care rămân efectiv după taxe. Totuși, nivelul veniturilor este relevant în contextul discuțiilor despre costurile administrației și despre cumularea mai multor funcții remunerate în sectorul controlat de stat.

Cine este Bogdan Mîndrescu

Mîndrescu nu este nou în administrația centrală și în companiile publice. CV-ul său arată că a fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, director general al CNAB și, în trecut, președinte și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al aceleiași companii. De asemenea, a mai ocupat poziții la Registrul Auto Român și a lucrat în cabinete ministeriale.

În 2026, documentele oficiale ale CNAB și ale Curții de Conturi îl identifică drept director general al Companiei Naționale Aeroporturi București.

De ce ridică semne de întrebare cumulul de funcții

Simplul fapt că o persoană ocupă mai multe poziții și primește mai multe remunerații nu dovedește, în sine, o ilegalitate. Întrebarea relevantă pentru contribuabil este dacă fiecare mandat este justificat prin responsabilități și rezultate și dacă regulile permit cumularea respectivelor poziții.

Cazul Mîndrescu nu este singular. Datele centralizate de Guvern arată că peste 100 de persoane din conducerile companiilor de stat ocupă simultan cel puțin două funcții. Dintre persoanele incluse în centralizare, peste 370 au venituri de până la 25.000 de lei lunar, 115 se situează între 25.000 și 50.000 de lei, iar 36 între 50.000 și 100.000 de lei.

Tocmai publicarea acestor informații permite comparația dintre remunerații și performanța companiilor, înainte de orice decizie privind eventuale reduceri.