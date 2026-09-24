Cine este bugetarul cu venituri de peste 134.000 de lei pe lună. Bogdan Mîndrescu ocupă trei funcții de conducere
Într-o perioadă în care populația resimte efectele taxelor și ale prețurilor mai mari, iar reducerea cheltuielilor statului este una dintre temele centrale ale dezbaterii publice, veniturile conducerilor companiilor de stat intră din nou în atenție. Datele făcute publice prin noua platformă de transparență a Guvernului arată că Bogdan Stelian Mîndrescu cumulează trei funcții și venituri brute care însumează 134.146 de lei pe lună. CNAB îl indică în prezent drept director general al companiei.
De unde provin cei 134.146 de lei
Cea mai mare parte a venitului provine de la Compania Națională Aeroporturi București, unde Mîndrescu este director general. Pentru această funcție, suma indicată este de 69.348 de lei brut lunar.
La aceasta se adaugă două mandate în consilii de administrație: 29.538 de lei brut pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Registrului Auto Român și 35.260 de lei brut pentru mandatul de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Împreună, cele trei remunerații ajung la 134.146 de lei brut în fiecare lună, adică aproximativ 26.000 de euro brut, la un curs rotunjit de puțin peste 5 lei pentru un euro.
Sumele sunt brute, ceea ce înseamnă că nu reprezintă banii care rămân efectiv după taxe. Totuși, nivelul veniturilor este relevant în contextul discuțiilor despre costurile administrației și despre cumularea mai multor funcții remunerate în sectorul controlat de stat.
Cine este Bogdan Mîndrescu
Mîndrescu nu este nou în administrația centrală și în companiile publice. CV-ul său arată că a fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, director general al CNAB și, în trecut, președinte și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al aceleiași companii. De asemenea, a mai ocupat poziții la Registrul Auto Român și a lucrat în cabinete ministeriale.
În 2026, documentele oficiale ale CNAB și ale Curții de Conturi îl identifică drept director general al Companiei Naționale Aeroporturi București.
De ce ridică semne de întrebare cumulul de funcții
Simplul fapt că o persoană ocupă mai multe poziții și primește mai multe remunerații nu dovedește, în sine, o ilegalitate. Întrebarea relevantă pentru contribuabil este dacă fiecare mandat este justificat prin responsabilități și rezultate și dacă regulile permit cumularea respectivelor poziții.
Cazul Mîndrescu nu este singular. Datele centralizate de Guvern arată că peste 100 de persoane din conducerile companiilor de stat ocupă simultan cel puțin două funcții. Dintre persoanele incluse în centralizare, peste 370 au venituri de până la 25.000 de lei lunar, 115 se situează între 25.000 și 50.000 de lei, iar 36 între 50.000 și 100.000 de lei.
Tocmai publicarea acestor informații permite comparația dintre remunerații și performanța companiilor, înainte de orice decizie privind eventuale reduceri.
Mîndrescu s-a aflat și în avionul privat spre Mykonos
Numele lui Bogdan Mîndrescu a apărut recent și într-o investigație NewsCenter.ro referitoare la un zbor privat efectuat pe 8 iulie 2026, de la București-Băneasa către Mykonos.
Potrivit documentelor obținute de publicație, Mîndrescu s-a aflat printre cei 13 pasageri, alături de politicieni, magistrați și oameni de afaceri. NewsCenter.ro a relatat că deplasarea a fost plătită de Camera de Comerț și Industrie a României, iar unele dintre persoanele contactate au declarat că aceasta a avut un scop profesional.
De ce sunt importante aceste salarii pentru contribuabili
Problema veniturilor mari din companiile de stat devine cu atât mai relevantă atunci când Guvernul caută modalități de reducere a cheltuielilor publice. Publicarea unui salariu ridicat nu demonstrează automat că acesta trebuie tăiat: pentru o asemenea concluzie trebuie analizate responsabilitatea funcției, performanța, rezultatele financiare și indicatorii prevăzuți în contractul de mandat.
Noua platformă guvernamentală permite însă exact acest tip de verificare. Cetățenii pot vedea mai ușor cine conduce companiile controlate de stat, ce pregătire are, câte mandate cumulează și ce remunerații primește.
În cazul lui Bogdan Mîndrescu, întrebarea pe care datele o permit acum este una concretă: dacă cele trei funcții și venitul brut cumulat de 134.146 de lei lunar sunt susținute de responsabilitățile și rezultatele aferente fiecărui mandat. Răspunsul presupune o evaluare a performanței, nu doar compararea sumei cu salariile obișnuite din România.