Românii compară salariile de la stat cu cele din privat. Dezbatere aprinsă: „Râdeam de ei în liceu, acum câștigă mai bine decât mine”

„Jandarm – peste 6.000 de lei net, ofițer de poliție – peste 10.000 de lei net, soldat – aproximativ 4.000 de lei net, casier CFR – în jur de 6.000 de lei net. Când eram în liceu râdeam de colegii care voiau să devină polițiști sau jandarmi în loc să meargă la facultate, iar acum au ajuns să o ducă mai bine decât mine”, a scris acesta.

Mesajul a strâns sute de reacții și a readus în discuție o nemulțumire exprimată frecvent de angajații din mediul privat.

O comparație care apare de ani de zile

În ultimii ani, angajații din companiile private au reclamat în repetate rânduri că, pe lângă salarii considerate mai stabile în multe instituții publice, bugetarii au beneficiat și de avantaje suplimentare, precum vouchere de vacanță, mai multe zile libere în anumite situații, concedii suplimentare pentru unele categorii profesionale sau alte sporuri acordate în funcție de activitate.

De cealaltă parte, reprezentanții sistemului public susțin că multe dintre aceste beneficii compensează riscurile, programul imprevizibil sau restricțiile impuse anumitor profesii.

Nu toți bugetarii au salarii mari

Mai mulți utilizatori au atras atenția că exemplele prezentate nu reflectă întreaga realitate din sectorul public. Un pompier a comentat că „un salariu de aproximativ 5.800 de lei este, totuși, foarte mic raportat la riscurile și munca depusă”.

Un militar a explicat că veniturile trebuie privite și prin prisma responsabilităților.

„Un soldat care câștigă aproximativ 4.000 de lei poate fi trimis în misiuni extrem de periculoase. Pentru acest salariu își poate risca viața, iar anul trecut am văzut inclusiv reportaje în care militari spuneau că fac și Uber în timpul liber pentru a-și completa veniturile.”

Un ofițer inginer, absolvent al Academiei Tehnice Militare, a oferit propriul exemplu:

„Salariul meu este de aproximativ 7.000 de lei, fără chirie și alte beneficii. Colegii care lucrează în zone izolate sau în condiții speciale ajung la peste 10.000 de lei datorită sporurilor. Eu aș alege aceeași carieră și astăzi.”

„Problema nu este că salariile sunt prea mari”

Una dintre cele mai apreciate opinii din discuție susține că adevărata problemă nu este nivelul salariilor din sectorul public.