Românii compară salariile de la stat cu cele din privat. Dezbatere aprinsă: „Râdeam de ei în liceu, acum câștigă mai bine decât mine”
Diferențele dintre salariile din sectorul public și cele din mediul privat reprezintă de ani buni unul dintre cele mai sensibile subiecte din România. În timp ce mulți angajați din companiile private se plâng de creșteri salariale modeste, de presiunea rezultatelor și de lipsa unor beneficii comparabile cu cele din sistemul bugetar, salariile unor categorii de angajați ai statului continuă să genereze dezbateri aprinse. O astfel de discuție a devenit virală pe Reddit, unde mii de utilizatori au comentat dacă diferențele sunt sau nu justificate.
„Râdeam de ei în liceu, acum câștigă mai bine decât mine”
Totul a pornit de la mesajul unui utilizator care a comparat salariile din mai multe instituții publice.
„Jandarm – peste 6.000 de lei net, ofițer de poliție – peste 10.000 de lei net, soldat – aproximativ 4.000 de lei net, casier CFR – în jur de 6.000 de lei net. Când eram în liceu râdeam de colegii care voiau să devină polițiști sau jandarmi în loc să meargă la facultate, iar acum au ajuns să o ducă mai bine decât mine”, a scris acesta.
Mesajul a strâns sute de reacții și a readus în discuție o nemulțumire exprimată frecvent de angajații din mediul privat.
O comparație care apare de ani de zile
În ultimii ani, angajații din companiile private au reclamat în repetate rânduri că, pe lângă salarii considerate mai stabile în multe instituții publice, bugetarii au beneficiat și de avantaje suplimentare, precum vouchere de vacanță, mai multe zile libere în anumite situații, concedii suplimentare pentru unele categorii profesionale sau alte sporuri acordate în funcție de activitate.
De cealaltă parte, reprezentanții sistemului public susțin că multe dintre aceste beneficii compensează riscurile, programul imprevizibil sau restricțiile impuse anumitor profesii.
Nu toți bugetarii au salarii mari
Mai mulți utilizatori au atras atenția că exemplele prezentate nu reflectă întreaga realitate din sectorul public. Un pompier a comentat că „un salariu de aproximativ 5.800 de lei este, totuși, foarte mic raportat la riscurile și munca depusă”.
Un militar a explicat că veniturile trebuie privite și prin prisma responsabilităților.
„Un soldat care câștigă aproximativ 4.000 de lei poate fi trimis în misiuni extrem de periculoase. Pentru acest salariu își poate risca viața, iar anul trecut am văzut inclusiv reportaje în care militari spuneau că fac și Uber în timpul liber pentru a-și completa veniturile.”
Un ofițer inginer, absolvent al Academiei Tehnice Militare, a oferit propriul exemplu:
„Salariul meu este de aproximativ 7.000 de lei, fără chirie și alte beneficii. Colegii care lucrează în zone izolate sau în condiții speciale ajung la peste 10.000 de lei datorită sporurilor. Eu aș alege aceeași carieră și astăzi.”
„Problema nu este că salariile sunt prea mari”
Una dintre cele mai apreciate opinii din discuție susține că adevărata problemă nu este nivelul salariilor din sectorul public.
„Nu este rău ca statul să ofere salarii bune. Problema apare atunci când lipsesc indicatorii de performanță și când oamenii nu sunt promovați pe criterii meritocratice. Cu toții vrem servicii publice de calitate, fie că vorbim despre polițiști, pompieri sau personalul CFR”, a scris un utilizator.
Același comentator a atras atenția că dezbaterea dintre angajații din privat și cei de la stat riscă să îi divizeze pe salariați, în timp ce problemele structurale ale administrației rămân nerezolvate.
Există și domenii bugetare slab plătite
Alți participanți la discuție au amintit că nu toate profesiile din sistemul public beneficiază de salarii ridicate.
„Pentru bibliotecari, muzeografi, restauratori sau conservatori, salariile sunt foarte mici. Un muzeograf cu zece ani vechime ajunge la aproximativ 4.300-4.600 de lei net”, a scris un utilizator.
Soluția propusă: salarii mai bune și în privat
Discuția s-a încheiat cu o idee susținută de mai mulți participanți: problema nu ar trebui să fie reducerea salariilor bugetarilor, ci creșterea veniturilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă în mediul privat.
„Nu văd de ce ar fi rău ca statul să facă concurență mediului privat în privința salariilor. Dacă angajații din companii consideră că sunt plătiți prea puțin, soluția este să se organizeze și să negocieze mai bine cu angajatorii. În multe firme, acolo unde există dialog și reprezentare, condițiile de muncă se îmbunătățesc”, a concluzionat unul dintre participanții la dezbatere.
Discuția arată că diferențele dintre sectorul public și cel privat continuă să fie un subiect sensibil, iar percepția asupra salariilor depinde adesea nu doar de valoarea veniturilor, ci și de responsabilitățile, riscurile și beneficiile specifice fiecărei profesii.