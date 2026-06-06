Europa își regândește strategia pentru cipuri. De ce „made in Europe” rămâne încă greu de atins

De ce primul plan nu a fost suficient

Uniunea Europeană și-a propus, prin primul Chips Act, să ajungă la 20% din producția globală de semiconductori până în 2030. Obiectivul a fost ambițios, dar realitatea s-a dovedit mai complicată. Proiecte mari, precum fabricile Intel planificate în Germania, au întâmpinat probleme sau au fost abandonate, iar Europa a rămas în continuare dependentă de Asia pentru producția de vârf.

Un motiv important este lipsa unei baze puternice de clienți locali pentru cipuri foarte avansate. SUA are giganți precum Nvidia, AMD, Apple sau Qualcomm, care creează cerere uriașă pentru semiconductori. Asia are TSMC, Samsung și un lanț industrial consolidat. Europa are companii excelente în anumite zone, dar nu are același ecosistem complet.

Asta nu înseamnă că Europa este absentă din industria cipurilor. Dimpotrivă, are jucători esențiali precum ASML, compania olandeză fără de care producția mondială de cipuri avansate ar fi aproape imposibilă. Are și Infineon, STMicroelectronics, ASM International, Besi sau Soitec. Dar între a avea piese importante în lanțul global și a construi o industrie completă „made in Europe” este o distanță mare.

În acest context, Bruxellesul încearcă să schimbe abordarea. Noul plan ar urma să stimuleze cererea pentru cipuri europene, inclusiv prin achiziții publice, acorduri între furnizori și clienți și mecanisme care să ajute startupurile europene să găsească piață pentru produsele lor.

Chips Act 2.0, noua încercare a Bruxellesului

Potrivit unui document citat de Reuters, Comisia Europeană vrea ca noul Chips Act 2.0 să încurajeze guvernele și instituțiile publice să cumpere cipuri proiectate și produse în Europa. Ideea este ca startupurile și companiile europene să nu mai rămână doar cu tehnologie promițătoare, dar fără clienți suficienți.

Această schimbare este importantă, pentru că industria semiconductorilor nu funcționează doar cu subvenții. O fabrică de cipuri are nevoie de comenzi constante și volume mari. Fără cerere, chiar și o investiție de miliarde poate deveni fragilă.

Pe Playtech am explicat deja cum Europa încearcă să cumpere tehnologie de la companii europene, iar cipurile sunt o parte esențială din aceeași strategie. Cloudul, AI-ul și semiconductorii sunt acum tratate ca infrastructură strategică, nu doar ca produse comerciale.