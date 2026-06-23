Românii cumpără tot mai mult de pe Temu și Shein. Ce pierde România când banii pleacă în afara UE

Mai mult, datele industriei de profil arată că în 2026 comenzile plasate de români către comercianți din afara Uniunii Europene au crescut cu aproximativ 20%, semn că fenomenul este departe de a încetini.

Pentru mulți consumatori, explicația este simplă. Un produs care costă 100 de lei într-un magazin local poate fi găsit pe o platformă asiatică la 60 sau chiar 50 de lei, iar diferența de preț este suficientă pentru a influența decizia de cumpărare.

De ce contează unde ajung banii cheltuiți

Economiștii subliniază însă că nu orice creștere a comerțului online înseamnă automat beneficii pentru economia României. Atunci când un român cumpără de la un magazin local sau de la un comerciant european care operează în România, o parte importantă din bani rămâne în economie sub formă de salarii, taxe, chirii, servicii logistice și investiții.

În schimb, atunci când produsul este fabricat în afara Uniunii Europene și expediat direct către consumator, impactul economic local este mult mai redus.

Practic, valoarea tranzacției părăsește economia națională aproape imediat, iar efectele pozitive asupra pieței muncii și asupra bugetului de stat sunt limitate.

Peste 4.600 de locuri de muncă ar putea fi afectate

Studiul ASE arată că retailerii români din comerțul online au susținut în anul 2024 aproximativ 15.900 de locuri de muncă directe. Acestea includ angajați din depozite, logistică, servicii de livrare, marketing, IT, relații cu clienții și management.

În scenariul în care platformele din afara Uniunii Europene continuă să câștige teren fără măsuri de echilibrare a concurenței, aproximativ 4.630 de locuri de muncă ar putea fi afectate în următorii ani.