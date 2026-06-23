Românii cumpără tot mai mult de pe Temu și Shein. Ce pierde România când banii pleacă în afara UE
Comerțul online a schimbat radical obiceiurile de consum ale românilor în ultimii ani. Astăzi, un telefon mobil și câteva minute sunt suficiente pentru a comanda haine, electronice, accesorii pentru casă sau jucării direct de pe platforme internaționale care livrează din afara Uniunii Europene. Pentru consumatori, avantajul principal este prețul. Pentru economia României însă, fenomenul începe să ridice semne de întrebare. Un studiu realizat de Academia de Studii Economice din București arată că extinderea accelerată a platformelor de comerț electronic din afara Uniunii Europene ar putea avea efecte importante asupra economiei locale. Dacă actualele tendințe continuă, România ar putea pierde aproximativ 1,78 miliarde de lei din contribuția sectorului la Produsul Intern Brut și peste 4.600 de locuri de muncă.
Vânzările către români au trecut de 4,4 miliarde de lei
Potrivit datelor analizate de cercetătorii ASE, valoarea vânzărilor realizate în 2025 de companii din afara Uniunii Europene către consumatorii români a depășit 4,4 miliarde de lei. În realitate, suma ar putea fi chiar mai mare, deoarece nu toate formele de import și toate canalele de vânzare sunt incluse în statisticile oficiale.
Mai mult, datele industriei de profil arată că în 2026 comenzile plasate de români către comercianți din afara Uniunii Europene au crescut cu aproximativ 20%, semn că fenomenul este departe de a încetini.
Pentru mulți consumatori, explicația este simplă. Un produs care costă 100 de lei într-un magazin local poate fi găsit pe o platformă asiatică la 60 sau chiar 50 de lei, iar diferența de preț este suficientă pentru a influența decizia de cumpărare.
De ce contează unde ajung banii cheltuiți
Economiștii subliniază însă că nu orice creștere a comerțului online înseamnă automat beneficii pentru economia României. Atunci când un român cumpără de la un magazin local sau de la un comerciant european care operează în România, o parte importantă din bani rămâne în economie sub formă de salarii, taxe, chirii, servicii logistice și investiții.
În schimb, atunci când produsul este fabricat în afara Uniunii Europene și expediat direct către consumator, impactul economic local este mult mai redus.
Practic, valoarea tranzacției părăsește economia națională aproape imediat, iar efectele pozitive asupra pieței muncii și asupra bugetului de stat sunt limitate.
Peste 4.600 de locuri de muncă ar putea fi afectate
Studiul ASE arată că retailerii români din comerțul online au susținut în anul 2024 aproximativ 15.900 de locuri de muncă directe. Acestea includ angajați din depozite, logistică, servicii de livrare, marketing, IT, relații cu clienții și management.
În scenariul în care platformele din afara Uniunii Europene continuă să câștige teren fără măsuri de echilibrare a concurenței, aproximativ 4.630 de locuri de muncă ar putea fi afectate în următorii ani.
Impactul nu s-ar limita doar la magazinele online, ci ar putea ajunge și la firmele de transport, centrele logistice, companiile de curierat și furnizorii de servicii conexe.
Disputa privind taxa pentru coletele din afara UE
În prezent, una dintre dezbaterile importante privește taxa logistică de 25 de lei aplicată coletelor provenite din afara Uniunii Europene cu valoare declarată sub 150 de euro.
Potrivit datelor din industrie, această taxă a adus la buget aproximativ 32 de milioane de euro doar în primele trei luni ale anului 2026.
Există însă o propunere legislativă care prevede eliminarea acestei taxe, iar reprezentanții comerțului online românesc avertizează că măsura ar putea accelera și mai mult creșterea importurilor directe din afara spațiului comunitar.
Prețul mic nu spune întreaga poveste
Pentru consumatorul obișnuit, alegerea este de multe ori una pragmatică: produsul mai ieftin pare soluția cea mai bună. Totuși, economiștii atrag atenția că efectele trebuie analizate și dincolo de prețul afișat pe ecran.
Atunci când o parte tot mai mare din consum se mută către platforme care nu generează locuri de muncă, investiții și taxe în România, impactul se poate vedea în timp prin reducerea veniturilor la buget și prin diminuarea oportunităților economice locale.
De aceea, dezbaterea nu este despre limitarea concurenței sau a libertății de cumpărare, ci despre găsirea unor reguli care să asigure condiții egale pentru toți comercianții care vând către consumatorii români, indiferent dacă sunt din România, din Uniunea Europeană sau din afara acesteia.