Banii pe care îi pot economisi românii printr-o schimbare simplă în gospodărie. Sumele se adună surprinzător de repede

Pentru cei care locuiesc la casă, impactul este și mai mare, mai ales dacă există grădini, sere sau spații verzi care necesită udare frecventă. Instalarea unor sisteme simple de colectare a apei de ploaie poate reduce semnificativ consumul de apă potabilă folosită pentru irigații.

O familie care utilizează apa de ploaie pentru grădină și spală mai rar curtea sau aleile cu apă de la rețea poate economisi câteva sute de lei anual fără niciun efort suplimentar.

Becurile vechi încă golesc portofelul

O altă schimbare simplă este înlocuirea becurilor clasice cu becuri LED. Diferența de consum poate ajunge la peste 80%, iar durata de viață este mult mai mare. Într-o locuință cu 10-15 corpuri de iluminat utilizate zilnic, economia anuală poate depăși câteva sute de lei.

La casă, unde există de multe ori iluminat exterior pentru curte, garaj sau grădină, beneficiile sunt și mai evidente.

Electrocasnicele lăsate în priză consumă energie

Puțini români știu că televizoarele, încărcătoarele, consolele de jocuri sau cuptoarele cu afișaj digital continuă să consume energie chiar și atunci când nu sunt folosite. Acest consum aparent nesemnificativ poate reprezenta câteva procente din factura anuală la electricitate.

Deconectarea aparatelor care nu sunt utilizate sau folosirea prizelor cu întrerupător reprezintă una dintre cele mai simple metode de reducere a consumului.

Încălzirea locuinței face diferența

Pentru cei care locuiesc la casă, încălzirea reprezintă adesea cea mai mare cheltuială din sezonul rece. Specialiștii recomandă reglarea temperaturii cu doar un grad mai jos față de nivelul obișnuit. O diferență aparent nesemnificativă poate reduce consumul de energie cu până la 5-7%.