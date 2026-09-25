Cât cheltuiesc românii pe mâncare, facturi, alcool și educație. Cum arată bugetul unei gospodării în 2026

Creșterea nominală a veniturilor trebuie însă privită în contextul scumpirilor. Puterea de cumpărare nu depinde doar de suma încasată, ci și de cât costă alimentele, energia, serviciile și celelalte produse pe care o familie trebuie să le cumpere în fiecare lună.

Salariile și celelalte drepturi salariale continuă să reprezinte principala sursă de venit, cu o pondere de 70,8%. Prestațiile sociale au adus, în medie, 1.999 de lei pe gospodărie. Diferențele dintre oraș și sat rămân, de asemenea, importante. Venitul unei gospodării din mediul urban a fost de 10.496 de lei pe lună, de aproximativ 1,3 ori mai mare decât cel al unei gospodării din mediul rural.

Din 9.444 de lei, peste 8.000 se duc pe cheltuieli

Cifrele devin și mai relevante atunci când veniturile sunt puse lângă cheltuieli. Din cei 9.444 de lei încasați în medie, o gospodărie a cheltuit 8.015 lei lunar. Practic, 84,9% din veniturile totale sunt absorbite de diferitele categorii de cheltuieli.

Mai mult, cheltuielile au crescut mai repede decât veniturile dacă facem comparația cu aceeași perioadă din 2025: cu 4,5% pe gospodărie, față de o creștere a veniturilor de 3,2%.

O parte importantă a bugetului nici măcar nu ajunge la cumpărături. 37,1% din cheltuielile totale sunt reprezentate de impozite, contribuții, cotizații și taxe.

Restul banilor trebuie împărțiți între nevoile de zi cu zi, într-o perioadă în care prețurile continuă să fie una dintre principalele preocupări ale populației.

Mâncarea și facturile consumă cea mai mare parte a bugetului

Alimentele și băuturile nealcoolice reprezintă cea mai mare categorie a cheltuielilor de consum. O gospodărie alocă, în medie, 1.456 de lei lunar, adică 31,4% din banii destinați consumului.