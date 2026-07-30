ChatGPT pune frână copierii marilor scriitori: utilizatorii care scriau romane cu AI sunt furioși

OpenAI nu pare să fi publicat un anunț separat și detaliat despre această modificare. Relatările utilizatorilor și testele citate de presa internațională indică însă o schimbare clară de comportament. Restricția ar fi aplicată atât în cazul autorilor în viață, cât și al celor decedați.

Utilizatorii care scriau cărți cu AI caută soluții

Discuția a pornit de la o postare publicată pe comunitatea Reddit WritingWithAI. Un utilizator a explicat că lucra de mai multe luni la o carte și că folosea ChatGPT pentru a rescrie și dezvolta scene după modelul unor autori preferați.

Printre instrucțiunile folosite se numărau cereri pentru dialog abundent, descrieri detaliate și evitarea propozițiilor foarte scurte. Elementul care declanșează acum refuzul pare să fie numele autorului și solicitarea explicită de copiere a stilului său.

Postarea a atras peste o sută de comentarii. Unii participanți au încercat să găsească metode prin care restricția să fie ocolită. Alții au recomandat folosirea unor modele concurente, precum Claude sau Gemini, despre care susțin că ar accepta încă asemenea cereri.

O parte a comunității a criticat însă ideea de a construi un roman prin imitarea unui scriitor celebru. Utilizatorii au arătat că un autor ar trebui să înțeleagă tehnicile literare dorite și să-și dezvolte propria voce, în loc să transforme numele altcuiva într-o scurtătură pentru generarea textului.

Dezbaterea nu este nouă. OpenAI a stârnit deja controverse după ce a prezentat un model AI descris drept talentat la scris, capabil să producă proză creativă și texte literare complexe.

ChatGPT poate reproduce tehnici, dar nu și o voce completă

Noua limitare nu înseamnă că ChatGPT refuză toate solicitările de scriere creativă. Chatbotul poate continua să genereze povești, să dezvolte personaje, să corecteze texte sau să rescrie fragmente într-o anumită atmosferă.