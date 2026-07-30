ChatGPT pune frână copierii marilor scriitori: utilizatorii care scriau romane cu AI sunt furioși
ChatGPT pare să fi început să refuze cererile prin care utilizatorii îi solicită să copieze stilul literar al unui autor cunoscut. Schimbarea a provocat nemulțumiri în comunitățile dedicate scrisului asistat de inteligență artificială, unde unele persoane foloseau chatbotul pentru a genera capitole sau chiar romane întregi, relatează Futurism.
Utilizatorii susțin că instrucțiuni care funcționau anterior, precum rescrierea unui text „în stilul literar” al unui scriitor, primesc acum un refuz. ChatGPT propune în schimb folosirea unor caracteristici generale, fără imitarea directă a vocii unei persoane identificabile.
OpenAI nu pare să fi publicat un anunț separat și detaliat despre această modificare. Relatările utilizatorilor și testele citate de presa internațională indică însă o schimbare clară de comportament. Restricția ar fi aplicată atât în cazul autorilor în viață, cât și al celor decedați.
Utilizatorii care scriau cărți cu AI caută soluții
Discuția a pornit de la o postare publicată pe comunitatea Reddit WritingWithAI. Un utilizator a explicat că lucra de mai multe luni la o carte și că folosea ChatGPT pentru a rescrie și dezvolta scene după modelul unor autori preferați.
Printre instrucțiunile folosite se numărau cereri pentru dialog abundent, descrieri detaliate și evitarea propozițiilor foarte scurte. Elementul care declanșează acum refuzul pare să fie numele autorului și solicitarea explicită de copiere a stilului său.
Postarea a atras peste o sută de comentarii. Unii participanți au încercat să găsească metode prin care restricția să fie ocolită. Alții au recomandat folosirea unor modele concurente, precum Claude sau Gemini, despre care susțin că ar accepta încă asemenea cereri.
O parte a comunității a criticat însă ideea de a construi un roman prin imitarea unui scriitor celebru. Utilizatorii au arătat că un autor ar trebui să înțeleagă tehnicile literare dorite și să-și dezvolte propria voce, în loc să transforme numele altcuiva într-o scurtătură pentru generarea textului.
Dezbaterea nu este nouă. OpenAI a stârnit deja controverse după ce a prezentat un model AI descris drept talentat la scris, capabil să producă proză creativă și texte literare complexe.
ChatGPT poate reproduce tehnici, dar nu și o voce completă
Noua limitare nu înseamnă că ChatGPT refuză toate solicitările de scriere creativă. Chatbotul poate continua să genereze povești, să dezvolte personaje, să corecteze texte sau să rescrie fragmente într-o anumită atmosferă.
Diferența apare între copierea unui autor și descrierea unor elemente literare generale. O cerere pentru un thriller psihologic cu fraze scurte, dialog tensionat și un narator nesigur poate fi acceptată. O solicitare de a scrie exact ca un romancier nominalizat poate fi refuzată.
ChatGPT poate analiza caracteristicile generale asociate unei opere și poate propune o combinație nouă. Sistemul ar putea recomanda folosirea unui ritm lent, a descrierilor senzoriale, a umorului negru sau a perspectivelor multiple, fără să pretindă că reproduce vocea exactă a unui autor.
Această distincție devine importantă pe o piață în care cărțile generate rapid cu AI se înmulțesc. Industria romance, de exemplu, trece deja printr-o cursă accelerată de publicare a cărților create cu inteligență artificială, iar autorii umani trebuie să concureze cu persoane care pot produce zeci sau sute de titluri într-un timp foarte scurt.
Procesele pentru drepturi de autor pun presiune pe OpenAI
Schimbarea apare într-un moment în care OpenAI și alte companii de inteligență artificială sunt implicate în litigii legate de folosirea cărților pentru antrenarea modelelor. Scriitorii și editorii susțin că operele lor au fost preluate fără acord și fără plata unor licențe.
Unul dintre cele mai cunoscute cazuri vizează un text generat de ChatGPT în universul Game of Thrones. Un judecător american a permis continuarea unui proces intentat de George R.R. Martin și alți autori, după ce reclamanții au susținut că sistemul poate reproduce elemente protejate din operele lor.
Stilul artistic nu este protejat automat în același mod ca textul concret al unei cărți. Totuși, o imitare suficient de apropiată poate include personaje, structuri, formulări sau alte elemente expresive protejate. Limita dintre inspirație și reproducere devine astfel dificil de stabilit.
Prin refuzarea solicitărilor care numesc direct un autor, OpenAI reduce riscul ca ChatGPT să fie prezentat drept un instrument pentru clonarea vocilor literare. Utilizatorii pot continua să folosească AI pentru organizare, documentare, editare sau experimentarea cu tehnici generale. Generarea unui „nou roman” care să pară scris de un autor real devine însă mai greu de obținut printr-o comandă simplă.