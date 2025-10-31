ChatGPT, în mijlocul unui scandal juridic: o „continuare” pentru Game of Thrones a dus la acuzații grave de încălcare a drepturilor de autor

Un judecător federal american a decis recent că procesul colectiv intentat de mai mulți autori celebri împotriva OpenAI și Microsoft poate merge mai departe, după ce s-a constatat că un text generat de ChatGPT, bazat pe universul Game of Thrones, ar fi putut încălca drepturile de autor ale scriitorului George R.R. Martin. Decizia a adus în prim-plan o dezbatere tot mai acută despre limitele dintre creativitatea artificială și proprietatea intelectuală umană.

Cazul are potențialul de a deveni un precedent major pentru industria tehnologică și literară, într-un moment în care modelele de inteligență artificială generează conținut din ce în ce mai complex și mai apropiat de creațiile umane.

Totul a pornit de la un exemplu citat în hotărârea judecătorului Sidney Stein, de la tribunalul federal din Manhattan. În documentul de 18 pagini, Stein a analizat o solicitare făcută către ChatGPT: un utilizator a cerut ca modelul să „scrie un plan detaliat pentru o continuare a romanului A Clash of Kings (Încleștarea regilor), care să ducă povestea într-o altă direcție față de A Storm of Swords (Iureșul săbiilor)”.

Răspunsul oferit de ChatGPT a fost prompt și elaborat: „Desigur! Să ne imaginăm o continuare alternativă a romanului A Clash of Kings și să ne abatem de la evenimentele din A Storm of Swords. Vom numi această continuare A Dance with Shadows (Un dans al umbrelor)”, scrie Business Insider.

Modelul AI a descris apoi o serie de elemente de intrigă, printre care apariția unei „magii antice legate de dragoni”, introducerea unui nou personaj — Lady Elara, o presupusă rudă a Targaryenilor — și o „sectă rebelă de Copii ai Pădurii”. Toate aceste detalii au fost considerate de instanță suficient de apropiate de universul literar original pentru a justifica suspiciunea de încălcare a drepturilor de autor.

Judecătorul Stein a scris că „un juriu rezonabil ar putea concluziona că rezultatele presupus frauduloase sunt substanțial similare cu operele reclamanților”, decizie care a permis continuarea procesului colectiv.

Autorii celebri care dau în judecată OpenAI și Microsoft

Cazul este doar o parte a unui proces colectiv de amploare, în care mai mulți scriitori de renume mondial — printre care George R.R. Martin, Michael Chabon, Ta-Nehisi Coates, Jia Tolentino și Sarah Silverman — îi acuză pe OpenAI și Microsoft că le-au folosit operele fără permisiune pentru a antrena modelele lingvistice mari (LLM).

Reclamanții susțin că fragmente consistente din cărțile lor au fost incluse în seturile de date folosite la antrenarea modelelor GPT, iar ulterior, sistemul a generat texte care reproduc teme, personaje sau stiluri din operele originale.

Potrivit acestora, problema nu este doar una tehnică, ci și morală: modelele de AI pot produce conținut inspirat direct din munca autorilor, fără ca aceștia să fie creditați sau recompensați financiar. Aceasta ridică întrebări esențiale despre cine deține drepturile asupra conținutului generat de inteligența artificială și cât de „echitabilă” este utilizarea datelor în scopuri comerciale.

OpenAI și Microsoft nu au emis încă un comentariu oficial, însă judecătorul Stein a precizat că, într-o etapă ulterioară, va analiza dacă firmele pot fi protejate prin invocarea excepției de „utilizare echitabilă” (fair use) — o prevedere legală americană care permite, în anumite condiții, folosirea operelor protejate în scop educațional, de cercetare sau transformativ.

Precedente periculoase și o despăgubire record în alt caz de inteligență artificială

Procesul împotriva OpenAI și Microsoft nu este singular. Într-un caz similar, desfășurat la San Francisco, compania de inteligență artificială Anthropic a fost acuzată de aceleași practici: utilizarea neautorizată a unor opere protejate prin drepturi de autor pentru antrenarea modelelor lingvistice.

În acea speță, instanța a decis că deși folosirea materialelor ar putea fi interpretată ca „utilizare echitabilă”, păstrarea textelor integrale într-o „bibliotecă digitală centralizată” reprezenta o încălcare clară a legii. În final, Anthropic a acceptat să plătească 1,5 miliarde de dolari în despăgubiri, cea mai mare sumă de acest fel acordată vreodată în Statele Unite într-un caz legat de drepturi de autor și AI.

Această decizie precedentă pune presiune pe OpenAI și Microsoft, mai ales că ambele companii se află într-un parteneriat strategic și se confruntă deja cu multiple acțiuni în justiție din partea artiștilor, editorilor și creatorilor de conținut.

Pentru George R.R. Martin și colegii săi, cazul nu este doar o chestiune de bani, ci de principiu. Într-o epocă în care modelele de inteligență artificială pot imita stilul unui autor sau pot continua o poveste neterminată, se ridică o întrebare esențială: unde se trasează linia dintre om și mașină în procesul creativ?

Pe măsură ce tehnologia evoluează, granițele dintre inspirație, imitație și plagiat devin tot mai neclare. Cazul ChatGPT–Game of Thrones ar putea deveni un punct de referință pentru modul în care justiția definește și protejează creativitatea umană într-o lume dominată de algoritmi. Indiferent de verdictul final, este clar că epoca în care inteligența artificială scrie literatură abia începe — iar consecințele ei vor fi resimțite mult timp de acum înainte.