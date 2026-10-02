ChatGPT îți poate arăta acum cum îți vin hainele înainte să le cumperi. Cum funcționează Virtual Try On

Cum funcționează proba virtuală a hainelor în ChatGPT

Atunci când ChatGPT afișează un produs vestimentar compatibil, utilizatorul poate apăsa butonul „Try on”. Apoi trebuie să adauge o fotografie de referință. Inteligența artificială generează o imagine care arată aproximativ cum ar putea arăta persoana purtând produsul respectiv.

Funcția nu este limitată doar la hainele recomandate automat de ChatGPT. Poți încărca și o imagine sau un screenshot cu o piesă vestimentară și poți cere sistemului să genereze o versiune în care apare pe tine. Este o extindere importantă a instrumentelor vizuale pe care OpenAI le-a dezvoltat în ultima perioadă.

Generarea imaginilor folosește cea mai nouă tehnologie ChatGPT Images. OpenAI a investit tot mai mult în această direcție, iar Playtech a analizat anterior schimbarea de strategie odată cu noua generație ChatGPT Images.

Rezultatul trebuie însă privit ca o simulare. Imaginea generată nu garantează că produsul va avea aceeași croială, dimensiune sau poziție pe corp în realitate. Pentru alegerea mărimii rămân importante tabelul producătorului, dimensiunile exacte și politica de retur a magazinului.

ChatGPT devine tot mai mult un instrument pentru cumpărături

Virtual Try On este doar una dintre funcțiile prin care OpenAI încearcă să aducă shoppingul direct în ChatGPT. Compania permite deja utilizatorilor să caute și să compare produse pe baza unor cerințe detaliate.

Unul dintre instrumentele introduse anterior este Shopping Research în ChatGPT. Funcția poate analiza mai multe produse, poate compara specificații și prețuri și poate adapta recomandările în funcție de cerințele utilizatorului.

Noua actualizare adaugă și posibilitatea de a salva produsele preferate. Un articol găsit într-o conversație poate fi adăugat la Favorites sau organizat într-un folder din Library. Astfel, utilizatorul nu mai trebuie să caute din nou produsul într-o conversație veche.