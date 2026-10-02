ChatGPT îți poate arăta acum cum îți vin hainele înainte să le cumperi. Cum funcționează Virtual Try On
ChatGPT primește o funcție nouă pentru cumpărături online. Utilizatorii pot vedea cum ar putea arăta pe ei hainele și accesoriile găsite prin serviciu, fără să ajungă într-un magazin fizic. Noua opțiune se numește Virtual Try On și folosește inteligența artificială pentru a genera o imagine pornind de la fotografia utilizatorului și produsul ales, potrivit Engadget.
Funcția este disponibilă pe web și mobil și apare direct în rezultatele de shopping pentru haine și accesorii. OpenAI introduce în același timp și posibilitatea de a salva produsele preferate în Library. Astfel, ChatGPT încearcă să devină mai mult decât un instrument pentru găsirea produselor și să se apropie de experiența unui asistent personal pentru cumpărături.
Cum funcționează proba virtuală a hainelor în ChatGPT
Atunci când ChatGPT afișează un produs vestimentar compatibil, utilizatorul poate apăsa butonul „Try on”. Apoi trebuie să adauge o fotografie de referință. Inteligența artificială generează o imagine care arată aproximativ cum ar putea arăta persoana purtând produsul respectiv.
Funcția nu este limitată doar la hainele recomandate automat de ChatGPT. Poți încărca și o imagine sau un screenshot cu o piesă vestimentară și poți cere sistemului să genereze o versiune în care apare pe tine. Este o extindere importantă a instrumentelor vizuale pe care OpenAI le-a dezvoltat în ultima perioadă.
Generarea imaginilor folosește cea mai nouă tehnologie ChatGPT Images. OpenAI a investit tot mai mult în această direcție, iar Playtech a analizat anterior schimbarea de strategie odată cu noua generație ChatGPT Images.
Rezultatul trebuie însă privit ca o simulare. Imaginea generată nu garantează că produsul va avea aceeași croială, dimensiune sau poziție pe corp în realitate. Pentru alegerea mărimii rămân importante tabelul producătorului, dimensiunile exacte și politica de retur a magazinului.
ChatGPT devine tot mai mult un instrument pentru cumpărături
Virtual Try On este doar una dintre funcțiile prin care OpenAI încearcă să aducă shoppingul direct în ChatGPT. Compania permite deja utilizatorilor să caute și să compare produse pe baza unor cerințe detaliate.
Unul dintre instrumentele introduse anterior este Shopping Research în ChatGPT. Funcția poate analiza mai multe produse, poate compara specificații și prețuri și poate adapta recomandările în funcție de cerințele utilizatorului.
Noua actualizare adaugă și posibilitatea de a salva produsele preferate. Un articol găsit într-o conversație poate fi adăugat la Favorites sau organizat într-un folder din Library. Astfel, utilizatorul nu mai trebuie să caute din nou produsul într-o conversație veche.
Direcția nu este urmărită doar de OpenAI. Google dezvoltă propriile experiențe de cumpărături bazate pe inteligență artificială și testează inclusiv posibilitatea de a cumpăra produse direct din conversația cu Gemini.
Fotografiile încărcate ridică și problema datelor personale
Pentru ca proba virtuală să funcționeze, utilizatorul trebuie să ofere ChatGPT o fotografie. Aceasta poate fi păstrată ca imagine de referință pentru probe viitoare, astfel încât să nu fie nevoie să fie încărcată de fiecare dată. Fotografia poate fi schimbată sau ștearsă ulterior din setările de personalizare.
Funcția aduce însă din nou în discuție cantitatea de informații personale pe care utilizatorii sunt dispuși să o ofere unui serviciu AI. O fotografie clară a feței sau a corpului reprezintă o categorie de date diferită de o simplă întrebare scrisă într-un chatbot. Playtech a analizat anterior ce se întâmplă cu datele trimise către ChatGPT și alte servicii AI.
În cazul conturilor personale, setările privind utilizarea conținutului pentru îmbunătățirea modelelor pot fi controlate de utilizator. Tocmai de aceea, înainte să încarci fotografii personale, merită să verifici opțiunile de confidențialitate ale contului.
Virtual Try On arată însă direcția în care se îndreaptă ChatGPT. Serviciul nu mai încearcă doar să răspundă la întrebarea „ce produs să cumpăr?”, ci și să simuleze experiența de dinaintea cumpărării. Pentru haine, asta înseamnă acum inclusiv să vezi o versiune generată de AI a modului în care ar putea arăta produsul pe tine.