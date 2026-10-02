Un satelit-spion american din Războiul Rece a explodat pe orbită după 38 de ani. Era numit după Farrah Fawcett

Ce făcea satelitul FARRAH III pe orbită

FARRAH III era unul dintre mai mulți sateliți utilizați în cadrul Programului 989. Operațiunea americană își avea originile în anii 1960 și urmărea interceptarea și monitorizarea sistemelor de comunicații și radar ale Uniunii Sovietice.

Statele Unite au lansat mai mulți sateliți FARRAH în anii 1980. Unul dintre ei, FARRAH IV, nu a funcționat conform planului. Alte proiecte similare purtau nume inspirate tot de actrițe celebre, precum RAQUEL, după Raquel Welch, și URSULA, după Ursula Andress.

FARRAH III era mai mare decât primele aparate din serie. Unele descrieri îl comparau cu o „cutie de ton” de aproximativ 1.360 de kilograme. Satelitul opera pe o orbită aproape circulară, la aproximativ 775 de kilometri deasupra Pământului.

Documentele declasificate în 2026 arată că aparatul era proiectat în special pentru interceptarea semnalelor radar. FARRAH III putea transmite informațiile direct către infrastructura militară americană, o îmbunătățire importantă față de generațiile anterioare.

Satelitul ar fi funcționat mult peste durata pentru care fusese construit

Documentele oficiale indicau o durată de viață de aproximativ trei ani. Există însă indicii că FARRAH III a rămas util mult mai mult. Observatorii amatori au remarcat că satelitul își păstra rata de rotație operațională chiar și în 2007. Rotația s-ar fi oprit complet abia în 2021.

După aceea, aparatul a rămas pe orbită ca un obiect inactiv. Situația nu este neobișnuită. În jurul Pământului există numeroase vehicule scoase din funcțiune, trepte de rachetă și fragmente. Playtech a explicat anterior de ce gunoiul spațial din jurul Pământului este greu de observat, deși reprezintă o problemă reală.

Nu există în prezent dovezi că distrugerea FARRAH III ar fi fost provocată intenționat. Una dintre explicațiile luate în calcul este simpla degradare a componentelor după aproape 40 de ani petrecuți în spațiu. Un rezervor presurizat sau o baterie deteriorată ar fi putut ceda și provoca fragmentarea.