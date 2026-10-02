Un satelit-spion american din Războiul Rece a explodat pe orbită după 38 de ani. Era numit după Farrah Fawcett
Un satelit american de spionaj lansat în timpul Războiului Rece s-a fragmentat pe orbită după aproape patru decenii petrecute în spațiu. Aparatul FARRAH III, cunoscut oficial drept USA-32, a explodat pe 13 septembrie 2026. Cauza incidentului nu este cunoscută deocamdată, potrivit Popular Science.
Povestea satelitului este neobișnuită inclusiv prin numele ales. FARRAH III a fost botezat după actrița Farrah Fawcett, cunoscută mai ales din „Charlie’s Angels”. Satelitul fusese lansat pe 5 septembrie 1988 cu o rachetă Titan II SLV și făcea parte dintr-un program secret american de supraveghere.
Ce făcea satelitul FARRAH III pe orbită
FARRAH III era unul dintre mai mulți sateliți utilizați în cadrul Programului 989. Operațiunea americană își avea originile în anii 1960 și urmărea interceptarea și monitorizarea sistemelor de comunicații și radar ale Uniunii Sovietice.
Statele Unite au lansat mai mulți sateliți FARRAH în anii 1980. Unul dintre ei, FARRAH IV, nu a funcționat conform planului. Alte proiecte similare purtau nume inspirate tot de actrițe celebre, precum RAQUEL, după Raquel Welch, și URSULA, după Ursula Andress.
FARRAH III era mai mare decât primele aparate din serie. Unele descrieri îl comparau cu o „cutie de ton” de aproximativ 1.360 de kilograme. Satelitul opera pe o orbită aproape circulară, la aproximativ 775 de kilometri deasupra Pământului.
Documentele declasificate în 2026 arată că aparatul era proiectat în special pentru interceptarea semnalelor radar. FARRAH III putea transmite informațiile direct către infrastructura militară americană, o îmbunătățire importantă față de generațiile anterioare.
Satelitul ar fi funcționat mult peste durata pentru care fusese construit
Documentele oficiale indicau o durată de viață de aproximativ trei ani. Există însă indicii că FARRAH III a rămas util mult mai mult. Observatorii amatori au remarcat că satelitul își păstra rata de rotație operațională chiar și în 2007. Rotația s-ar fi oprit complet abia în 2021.
După aceea, aparatul a rămas pe orbită ca un obiect inactiv. Situația nu este neobișnuită. În jurul Pământului există numeroase vehicule scoase din funcțiune, trepte de rachetă și fragmente. Playtech a explicat anterior de ce gunoiul spațial din jurul Pământului este greu de observat, deși reprezintă o problemă reală.
Nu există în prezent dovezi că distrugerea FARRAH III ar fi fost provocată intenționat. Una dintre explicațiile luate în calcul este simpla degradare a componentelor după aproape 40 de ani petrecuți în spațiu. Un rezervor presurizat sau o baterie deteriorată ar fi putut ceda și provoca fragmentarea.
Hardware-ul aflat pe orbită este supus constant radiațiilor, schimbărilor mari de temperatură și impacturilor cu particule. Aceste probleme devin tot mai importante pe măsură ce companiile pregătesc proiecte cu un număr uriaș de aparate. SpaceX a propus, de exemplu, o infrastructură care ar putea ajunge la un milion de sateliți pentru centre de date AI.
Explozia lasă în urmă o nouă problemă pe orbita Pământului
Cea mai importantă consecință a incidentului este apariția unor noi fragmente de gunoi spațial. Agențiile și organizațiile care monitorizează orbita încearcă acum să identifice bucățile provenite din FARRAH III și să urmărească traiectoriile acestora.
Zona în care s-a produs fragmentarea era deja aglomerată. Peste 200 de sateliți activi se află într-o regiune orbitală aflată la aproximativ 50 de kilometri de altitudinea la care se găsea FARRAH III. Fragmentele care se deplasează cu viteze orbitale pot deveni periculoase chiar și atunci când au dimensiuni mici.
Problema este că o coliziune poate crea alte fragmente, iar acestea pot lovi alte obiecte. Astfel poate apărea o cascadă de incidente care face anumite regiuni orbitale tot mai dificil de utilizat. Playtech a analizat această problemă și în contextul numărului tot mai mare de sateliți care înconjoară Pământul.
Deocamdată, cauza exactă a fragmentării FARRAH III rămâne necunoscută. Satelitul care a petrecut zeci de ani urmărind discret semnale sovietice a devenit acum el însuși un obiect urmărit atent. Diferența este că, după explozie, nu informațiile pe care le colectează sunt importante, ci fragmentele pe care le-a lăsat în urmă.