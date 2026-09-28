Cum îi dai lui ChatGPT o fotografie și îl pui să-ți explice ce vezi
Ai o fotografie pe telefon sau pe laptop și nu știi exact ce apare în ea? Nu trebuie să cauți manual informațiile pe internet și nici să încerci să descrii totul în cuvinte. Poți să-i dai imaginea direct lui ChatGPT și să-i ceri să îți explice ce vede. Funcția este utilă atât pentru fotografii obișnuite, cât și pentru capturi de ecran, documente, meniuri, produse sau imagini în care apare un obiect pe care nu îl recunoști.
Practic, ChatGPT poate analiza imaginea încărcată în conversație și poate răspunde la întrebări despre conținutul ei. Diferența importantă este că nu trebuie să te limitezi la o singură întrebare. Poți începe cu „Ce vezi în această fotografie?”, apoi să continui cu întrebări mai precise, în funcție de ceea ce te interesează.
Cum încarci o fotografie în ChatGPT
Primul pas este foarte simplu. Deschizi aplicația ChatGPT pe telefon sau versiunea web pe laptop și intri într-o conversație. În zona în care scrii mesajul vei găsi opțiunea pentru adăugarea unui fișier sau a unei imagini. Apeși pe ea și alegi fotografia pe care vrei să o analizezi.
Pe telefon, imaginea poate fi selectată din galerie, iar în funcție de dispozitiv și de permisiunile acordate aplicației poți folosi și camera pentru a face o fotografie pe loc. Pe laptop, poți selecta imaginea din folderele de pe dispozitiv sau, în unele situații, o poți trage direct în fereastra conversației.
După ce fotografia apare în conversație, nu este obligatoriu să scrii o explicație lungă. Poți pur și simplu să întrebi: „Ce vezi în această fotografie?”. ChatGPT va analiza imaginea și îți va descrie elementele pe care le poate identifica.
Asta poate fi util, de exemplu, dacă ai fotografiat un obiect într-un magazin și vrei să afli ce este, dacă ai o captură de ecran și nu înțelegi un mesaj sau dacă ai o fotografie cu un produs și vrei să identifici informațiile vizibile pe ambalaj.
Nu întreba doar „ce este?”, dacă vrei mai multe detalii
Partea interesantă este că poți continua conversația pornind de la aceeași fotografie. Dacă ChatGPT îți spune ce vede, poți pune imediat o întrebare suplimentară fără să încarci din nou imaginea.
De exemplu, dacă fotografiezi un meniu, poți începe cu „Ce scrie aici?”. Apoi poți întreba „Care sunt preparatele vegetariene?”, „Tradu-mi în română” sau „Care este cel mai ieftin produs din fotografie?”. Dacă ai fotografiat un aparat, poți întreba „Ce este obiectul acesta?” și apoi „La ce folosește?” sau „Cum se utilizează?”.
La fel funcționează și cu capturile de ecran. Dacă primești o eroare pe telefon sau pe laptop, poți face o captură, o încarci în ChatGPT și îi poți cere să explice mesajul. În loc să copiezi manual textul, îl lași să analizeze imaginea și să îți spună ce înseamnă.
Poți fi foarte specific și atunci când te interesează doar o anumită zonă a fotografiei. De exemplu, poți scrie „Explică-mi ce apare în partea din dreapta sus” sau „Ce scrie pe eticheta din fotografie?”. Cu cât întrebarea este mai clară, cu atât răspunsul poate fi mai apropiat de ceea ce cauți.
Poți folosi ChatGPT și pentru fotografii cu texte
Una dintre cele mai practice utilizări este analiza fotografiilor în care apare text. În loc să tastezi manual informațiile dintr-un document, o etichetă, un bon, un meniu sau o notificare, poți încărca fotografia și îi poți cere lui ChatGPT să citească ceea ce apare în ea.
De exemplu, poți scrie „Transcrie tot textul din această fotografie” dacă vrei să obții conținutul sub formă de text. Dacă este într-o altă limbă, poți continua cu „Tradu-l în română”. Pentru o fotografie cu instrucțiuni, poți cere „Explică-mi pe scurt ce trebuie să fac”.
Același principiu poate fi folosit și pentru fotografii de produse. Poți întreba ce scrie pe ambalaj, ce ingrediente sunt listate sau ce informații sunt vizibile. În cazul unei capturi de ecran, poți cere explicații despre butoane, notificări sau mesaje de eroare.
Totuși, merită să verifici informațiile importante. Analiza unei imagini nu înseamnă că fiecare detaliu identificat de AI este garantat corect. O fotografie neclară, întunecată sau făcută de la distanță poate face anumite elemente greu de interpretat.
Un truc simplu: spune-i exact ce vrei să afli
Dacă vrei să obții un răspuns util din prima, cel mai bine este să nu te limitezi la „explică fotografia”. Spune-i ce anume te interesează.
Poți scrie, de exemplu, „Spune-mi ce obiecte apar în fotografie și la ce folosesc”, „Explică-mi acest ecran ca pentru cineva care nu se pricepe la tehnologie” sau „Citește textul din imagine și spune-mi ce trebuie să fac, pas cu pas”.
Poți transforma astfel o fotografie într-un punct de pornire pentru o conversație. Încarci imaginea, primești explicația, apoi pui întrebări suplimentare fără să repeți tot contextul. Iar dacă răspunsul nu este suficient de clar, poți cere pur și simplu o variantă mai simplă.
Este una dintre cele mai ușoare metode de a folosi capacitățile multimodale ale ChatGPT, mai ales atunci când informația pe care vrei să o înțelegi se află deja într-o imagine. În loc să descrii tu ceea ce vezi, poți lăsa AI-ul să pornească direct de la fotografie.