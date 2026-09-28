Cum îi dai lui ChatGPT o fotografie și îl pui să-ți explice ce vezi

Cum încarci o fotografie în ChatGPT

Primul pas este foarte simplu. Deschizi aplicația ChatGPT pe telefon sau versiunea web pe laptop și intri într-o conversație. În zona în care scrii mesajul vei găsi opțiunea pentru adăugarea unui fișier sau a unei imagini. Apeși pe ea și alegi fotografia pe care vrei să o analizezi.

Pe telefon, imaginea poate fi selectată din galerie, iar în funcție de dispozitiv și de permisiunile acordate aplicației poți folosi și camera pentru a face o fotografie pe loc. Pe laptop, poți selecta imaginea din folderele de pe dispozitiv sau, în unele situații, o poți trage direct în fereastra conversației.

După ce fotografia apare în conversație, nu este obligatoriu să scrii o explicație lungă. Poți pur și simplu să întrebi: „Ce vezi în această fotografie?”. ChatGPT va analiza imaginea și îți va descrie elementele pe care le poate identifica.

Asta poate fi util, de exemplu, dacă ai fotografiat un obiect într-un magazin și vrei să afli ce este, dacă ai o captură de ecran și nu înțelegi un mesaj sau dacă ai o fotografie cu un produs și vrei să identifici informațiile vizibile pe ambalaj.

Nu întreba doar „ce este?”, dacă vrei mai multe detalii

Partea interesantă este că poți continua conversația pornind de la aceeași fotografie. Dacă ChatGPT îți spune ce vede, poți pune imediat o întrebare suplimentară fără să încarci din nou imaginea.

De exemplu, dacă fotografiezi un meniu, poți începe cu „Ce scrie aici?”. Apoi poți întreba „Care sunt preparatele vegetariene?”, „Tradu-mi în română” sau „Care este cel mai ieftin produs din fotografie?”. Dacă ai fotografiat un aparat, poți întreba „Ce este obiectul acesta?” și apoi „La ce folosește?” sau „Cum se utilizează?”.

La fel funcționează și cu capturile de ecran. Dacă primești o eroare pe telefon sau pe laptop, poți face o captură, o încarci în ChatGPT și îi poți cere să explice mesajul. În loc să copiezi manual textul, îl lași să analizeze imaginea și să îți spună ce înseamnă.