ChatGPT își revine spectaculos și atrage peste 81% din traficul chatboturilor AI. Cât de mult au crescut Gemini și Claude
ChatGPT își întărește poziția pe piața serviciilor bazate pe inteligență artificială, după o perioadă în care părea că pierde teren în fața unor rivali precum Gemini, de la Google, și Claude, dezvoltat de Anthropic. O analiză realizată de compania Graphite arată că produsul OpenAI a ajuns să atragă peste 81% din traficul mondial către principalele chatboturi AI, în timp ce niciun competitor nu a reușit să depășească pragul de 10%.
Datele indică și o revenire a ritmului de creștere pentru ChatGPT. După o perioadă de stagnare care a durat aproximativ șapte luni, numărul vizitelor lunare a urcat din nou, atingând un nivel record în septembrie 2026.
ChatGPT controlează peste 81% din traficul principalelor chatboturi AI
Potrivit cercetării Graphite, realizată pe baza datelor Similarweb, ChatGPT a reprezentat 81,4% din vizitele la șase dintre cele mai importante servicii de tip chatbot AI în intervalul iulie-septembrie 2026. Diferența față de concurență este considerabilă, chiar dacă mai multe platforme au înregistrat creșteri importante în ultimul an, potrivit The Business Insider.
Claude, serviciul dezvoltat de Anthropic, a obținut o cotă de 6,8%, în timp ce Gemini, platforma Google, a ajuns la 5%. DeepSeek a înregistrat 4%, Grok a avut 1,9%, iar Perplexity a atras 0,9% din trafic.
Rezultatele sunt surprinzătoare în contextul atenției tot mai mari acordate produselor Google și Anthropic. Gemini și Claude au fost considerate în ultimele luni competitori tot mai serioși pentru OpenAI, iar evoluția lor a alimentat ideea că poziția ChatGPT ar putea deveni mai vulnerabilă.
Totuși, cifrele Graphite arată că popularitatea în creștere a alternativelor nu s-a tradus, cel puțin până în septembrie 2026, într-o reducere semnificativă a distanței față de ChatGPT. OpenAI păstrează o poziție dominantă în ceea ce privește traficul cumulat către serviciile analizate.
ChatGPT a revenit la creștere după șapte luni de stagnare
Analiza oferă și indicii despre evoluția utilizării ChatGPT. După o perioadă de creștere accelerată în prima jumătate a anului 2025, activitatea pe platformă a stagnat timp de aproximativ șapte luni.
Tendința s-a schimbat în 2026. Potrivit Graphite, numărul vizitelor lunare a crescut cu aproape 20%, ajungând la un record de 61,35 de miliarde în septembrie. Evoluția sugerează că interesul pentru serviciul OpenAI nu a atins un punct de saturație, așa cum se putea presupune după perioada de stagnare.
Creșterea traficului este însoțită și de o extindere a bazei de persoane care folosesc serviciul. O altă analiză menționată în articolul Business Insider estimează că ChatGPT a ajuns la 1,2 miliarde de utilizatori săptămânali.
În același timp, rivalii au continuat să crească într-un ritm rapid. Claude a înregistrat o evoluție deosebit de puternică în ultimul an, iar Gemini și-a extins la rândul său prezența. Totuși, aceste platforme au pornit de la niveluri mult mai mici, ceea ce explică diferența încă foarte mare față de ChatGPT.
Serviciile AI trimit tot mai mult trafic către alte site-uri
Un alt aspect evidențiat de cercetarea Graphite este rolul pe care chatboturile îl au în direcționarea vizitatorilor către alte pagini de pe internet. Traficul de recomandare provenit de la serviciile AI a crescut cu 92% într-un an, iar ChatGPT a generat aproximativ 60% din totalul acestor vizite.
Fenomenul arată că platformele AI nu mai sunt folosite doar pentru a obține răspunsuri sau pentru a purta conversații. Ele devin și puncte de plecare pentru accesarea altor surse online, influențând modul în care oamenii descoperă informații și ajung pe site-uri.
Această schimbare are implicații și pentru motoarele de căutare tradiționale. Google a introdus funcții bazate pe AI care oferă răspunsuri direct în pagina cu rezultate, reducând uneori nevoia de a accesa separat site-urile care publică informațiile.
Potrivit aceleiași analize, AI Overviews, funcția Google care afișează rezumate generate de inteligența artificială în rezultatele căutărilor, apărea deja în 62% dintre căutările realizate în Statele Unite. În paralel, AI Mode, experiența conversațională integrată în Search, a atras 491 de milioane de vizite web în SUA în luna august.
Peste 90% din traficul serviciilor AI vine din afara Statelor Unite
Unul dintre cele mai interesante rezultate ale cercetării privește distribuția geografică a utilizării serviciilor AI. Deși Statele Unite au un rol important în dezvoltarea acestei tehnologii, țara reprezintă doar 8,8% din traficul mondial analizat de Graphite.
Asta înseamnă că peste 90% din activitate provine din alte regiuni ale lumii. Datele indică astfel o adopție internațională a serviciilor AI mult mai amplă decât ar putea sugera concentrarea industriei tehnologice în jurul companiilor americane.
În total, principalele servicii AI au înregistrat aproximativ 76 de miliarde de vizite lunare la nivel mondial, cu 37% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent.
Cercetarea a fost coordonată de Ethan Smith, directorul general al Graphite, și a inclus traficul web și activitatea din aplicațiile mobile pentru mai multe servicii AI. Datele provin de la Similarweb și oferă o imagine asupra popularității platformelor, nu neapărat asupra numărului de persoane distincte care le folosesc sau a timpului petrecut în fiecare aplicație.