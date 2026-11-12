ChatGPT controlează peste 81% din traficul principalelor chatboturi AI

Potrivit cercetării Graphite, realizată pe baza datelor Similarweb, ChatGPT a reprezentat 81,4% din vizitele la șase dintre cele mai importante servicii de tip chatbot AI în intervalul iulie-septembrie 2026. Diferența față de concurență este considerabilă, chiar dacă mai multe platforme au înregistrat creșteri importante în ultimul an, potrivit The Business Insider.

Claude, serviciul dezvoltat de Anthropic, a obținut o cotă de 6,8%, în timp ce Gemini, platforma Google, a ajuns la 5%. DeepSeek a înregistrat 4%, Grok a avut 1,9%, iar Perplexity a atras 0,9% din trafic.

Rezultatele sunt surprinzătoare în contextul atenției tot mai mari acordate produselor Google și Anthropic. Gemini și Claude au fost considerate în ultimele luni competitori tot mai serioși pentru OpenAI, iar evoluția lor a alimentat ideea că poziția ChatGPT ar putea deveni mai vulnerabilă.

Totuși, cifrele Graphite arată că popularitatea în creștere a alternativelor nu s-a tradus, cel puțin până în septembrie 2026, într-o reducere semnificativă a distanței față de ChatGPT. OpenAI păstrează o poziție dominantă în ceea ce privește traficul cumulat către serviciile analizate.

ChatGPT a revenit la creștere după șapte luni de stagnare

Analiza oferă și indicii despre evoluția utilizării ChatGPT. După o perioadă de creștere accelerată în prima jumătate a anului 2025, activitatea pe platformă a stagnat timp de aproximativ șapte luni.

Tendința s-a schimbat în 2026. Potrivit Graphite, numărul vizitelor lunare a crescut cu aproape 20%, ajungând la un record de 61,35 de miliarde în septembrie. Evoluția sugerează că interesul pentru serviciul OpenAI nu a atins un punct de saturație, așa cum se putea presupune după perioada de stagnare.

Creșterea traficului este însoțită și de o extindere a bazei de persoane care folosesc serviciul. O altă analiză menționată în articolul Business Insider estimează că ChatGPT a ajuns la 1,2 miliarde de utilizatori săptămânali.