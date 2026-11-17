Potrivit TechSpot, Jason Ronald, vicepreședintele Microsoft responsabil de următoarea generație Xbox, a oferit noi detalii despre dispozitiv într-un interviu publicat cu ocazia aniversării a 25 de ani de la lansarea primei console Xbox.

Următoarea consolă Xbox nu va fi un calculator de gaming deghizat

În ultimele luni, numeroase zvonuri au sugerat că Microsoft intenționează să transforme următoarea generație Xbox într-un dispozitiv apropiat de un calculator de gaming, echipat cu o versiune personalizată a sistemului de operare Windows.

Jason Ronald a explicat însă că obiectivul companiei este fundamental diferit. Project Helix este conceput de la bun început ca o consolă de jocuri video, care va avea și capacitatea de a rula titluri dezvoltate pentru PC, nu invers.

Prioritatea Microsoft este să ofere o experiență intuitivă, prin care utilizatorii să poată accesa rapid jocurile preferate, fără să fie nevoiți să gestioneze complexitatea unui calculator tradițional.

Cu toate acestea, compania nu intenționează să ignore preferințele gamerilor experimentați, care își doresc mai mult control asupra performanței și setărilor grafice.

Noua abordare ar putea transforma Xbox într-un dispozitiv hibrid, care să combine simplitatea unei console cu flexibilitatea unui sistem de gaming bazat pe Windows.

Jocurile din patru generații Xbox vor fi reunite într-o singură interfață

Microsoft a confirmat că sistemul de operare al viitoarei console va avea la bază Windows, însă interfața va fi dezvoltată special pentru Project Helix. Utilizatorii nu vor fi întâmpinați de desktopul clasic al unui calculator, ci de un meniu optimizat pentru gaming.

Compania intenționează să valorifice experiența acumulată în dezvoltarea consolelor portabile ROG Xbox Ally și ROG Xbox Ally X, realizate în colaborare cu ASUS. Aceste dispozitive permit centralizarea jocurilor provenite de pe mai multe platforme într-o singură interfață.

O abordare similară ar putea fi implementată pe Project Helix, astfel încât utilizatorii să nu mai fie nevoiți să navigheze între mai multe aplicații pentru a accesa jocurile achiziționate.

Un alt element important este compatibilitatea retroactivă. Microsoft își propune să ofere acces la titluri lansate de-a lungul a patru generații de console: Xbox original, Xbox 360, Xbox One și Xbox Series X/S.

Recent, compania a făcut un pas suplimentar în această direcție, aducând 25 de jocuri originale Xbox pe PC, printre care se numără producții din universul Star Wars, Morrowind și TimeSplitters.

Gamerii vor avea mai mult control asupra setărilor grafice și performanței

Una dintre cele mai interesante schimbări pregătite de Microsoft privește posibilitatea de personalizare a experienței de gaming.

Spre deosebire de calculatoare, consolele tradiționale oferă un număr relativ redus de opțiuni grafice. În general, utilizatorii pot alege între un mod care prioritizează calitatea imaginii și unul orientat către performanță.

Project Helix ar putea schimba această abordare, oferind acces la setări mai avansate, asemănătoare celor disponibile în jocurile pentru PC. Experiența standard va rămâne însă simplificată pentru utilizatorii care nu doresc să modifice parametrii tehnici.

Rămâne de văzut în ce măsură Microsoft va permite accesul la magazine digitale concurente, precum Steam sau Epic Games Store, și cum va gestiona compatibilitatea jocurilor dezvoltate pentru Windows.

Nici prețul viitoarei console nu a fost confirmat oficial. Potrivit unor informații apărute anterior, Project Helix ar putea fi lansat în 2028 și ar putea costa până la 1.800 de dolari.

Dacă Microsoft își va respecta promisiunile, următoarea generație Xbox ar putea redefini conceptul de consolă și schimba fundamental competiția cu PlayStation.