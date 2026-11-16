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TEHNOLOGIE

Generația Z plătește sute de dolari lunar pentru inteligența artificială. ChatGPT, Gemini și Claude devin cheltuieli la fel de importante ca facturile la utilități

Generația Z plătește sute de dolari lunar pentru inteligența artificială. ChatGPT, Gemini și Claude devin cheltuieli la fel de importante ca facturile la utilități
Tinerii plătesc aproape 250 de dolari lunar pentru instrumente AI
Ozana Mazilu
de Ozana Mazilu
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Pentru tot mai mulți tineri, inteligența artificială nu mai este un instrument ocazional, ci un serviciu indispensabil, pentru care sunt dispuși să plătească lunar sume importante. Abonamentele la ChatGPT, Claude, Gemini sau alte platforme AI încep să ocupe un loc permanent în buget, uneori devenind mai importante decât serviciile de divertisment precum Netflix sau Spotify.

Potrivit unei analize publicate de Reuters, membrii generației Z consideră tot mai des instrumentele AI o investiție în productivitate, carieră și dezvoltare personală. Tendința este susținută de datele Bank of America Institute, care arată o creștere semnificativă a cheltuielilor pentru abonamente digitale.

Tinerii plătesc aproape 250 de dolari lunar pentru instrumente AI

Kyle Largo, un antreprenor de 28 de ani din Filipine, reprezintă un exemplu al acestei schimbări. Acesta conduce un studio care produce reclame video pentru companii americane din domeniul sănătății și folosește zilnic inteligența artificială pentru a accelera procesul creativ.

Largo cheltuiește 248 de dolari lunar pentru abonamente ChatGPT, Claude, ElevenLabs și Grok, la care adaugă aproximativ 100 de dolari anual pentru Gemini. În total, investiția anuală depășește 3.000 de dolari.

Antreprenorul susține că AI îi permite să realizeze videoclipuri care anterior necesitau una sau două ore într-o fracțiune din acest timp. Tehnologia l-a ajutat să dezvolte o afacere sustenabilă și să își crească productivitatea fără să renunțe la propriile competențe.

Utilizarea nu se limitează însă la muncă. Largo folosește inteligența artificială pentru bugetul personal, planificarea călătoriilor, alegerea ținutelor, antrenamente și sprijin emoțional.

Acest comportament confirmă o tendință analizată și de Playtech, potrivit căreia tinerii folosesc cel mai mult inteligența artificială, chiar dacă sunt preocupați de efectele dependenței de tehnologie.

Cheltuielile generației Z pentru abonamente digitale cresc accelerat

Datele Bank of America Institute arată că, în iulie 2026, cheltuielile generației Z pentru abonamente au crescut cu aproape 14% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cea mai rapidă creștere, de 61%, a fost înregistrată în categoria „lectură și informații”, care include și serviciile AI. Această categorie nu este alcătuită exclusiv din abonamente pentru inteligență artificială, însă evoluția indică interesul tot mai mare pentru instrumentele digitale.

Pentru tinerii antreprenori, plata unor asemenea servicii poate reprezenta o alternativă la angajarea imediată a unor colaboratori. AI poate prelua sarcini repetitive, poate genera materiale și poate accelera procesele administrative.

Totuși, beneficiile de productivitate promise de inteligența artificială nu sunt întotdeauna evidente la nivelul întregii economii, chiar dacă utilizatorii individuali raportează economii importante de timp.

Când devin abonamentele AI o cheltuială prea mare

Ryan Marshall, consultant financiar la ELA Financial Group din New Jersey, avertizează că abonamentele pot deveni costisitoare atunci când utilizatorii nu le evaluează beneficiile.

Pentru persoanele care folosesc AI exclusiv în scop personal, specialistul consideră că un abonament de peste 20 de dolari lunar poate fi excesiv, mai ales când există alternative gratuite.

Situația diferă pentru antreprenori și profesioniști, unde abonamentele pot genera venituri sau economii măsurabile. Chiar și în aceste cazuri, cheltuielile trebuie analizate în raport cu prioritățile financiare.

De altfel, abonamentele premium Claude au ajuns deja în centrul unui proces, după ce utilizatorii au contestat beneficiile promise pentru planurile de 100 și 200 de dolari.

Fenomenul arată că inteligența artificială devine pentru o parte a generației Z o cheltuială recurentă esențială. Diferența dintre investiție și risipă depinde însă de utilitatea reală a instrumentelor și de rezultatele obținute.

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