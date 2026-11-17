Ajutor unic pentru plata facturilor la energie. Ce români ar putea primi bani de la stat și cum se schimbă pragul de venit
Într-o perioadă în care tot mai mulți români reușesc cu dificultate să își împartă veniturile de la o lună la alta, iar facturile la energie și încălzire consumă o parte importantă din bugetul gospodăriilor, autoritățile pregătesc o schimbare a sistemului de ajutoare pentru persoanele vulnerabile. Ministerul Energiei ar urma să lucreze la un pachet unic de solidaritate energetică, prin care sprijinul acordat în prezent separat pentru electricitate, gaze și încălzirea cu lemne să fie reunit într-un singur mecanism, potrivit informațiilor publicate de Antena 3 CNN. Noua variantă ar presupune și stabilirea unui prag unic de venit, posibil mai ridicat decât unele dintre plafoanele actuale, astfel încât mai multe persoane cu venituri reduse să poată beneficia de ajutor.
Un singur ajutor pentru curent, gaze și încălzirea cu lemne
Propunerea a fost discutată marți, 17 noiembrie, în cadrul unei întâlniri dintre președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.
Potrivit surselor Antena 3 CNN, Grindeanu i-a cerut ministrului să analizeze unificarea beneficiilor acordate consumatorilor vulnerabili, astfel încât sprijinul să nu mai fie împărțit în mai multe scheme, în funcție de sursa de energie folosită pentru locuință. O asemenea schimbare ar putea simplifica accesul la ajutoare pentru familiile care utilizează mai multe surse de energie, însă nu înseamnă automat că fiecare beneficiar va primi o sumă mai mare.
Ministrul Energiei a confirmat că autoritățile pregătesc măsuri pentru persoanele vulnerabile în sezonul rece. Întrebat dacă vor exista ajutoare în această iarnă, Dumitru Chisăliță a răspuns:
„Cu siguranță”.
El a descris întâlnirea cu Sorin Grindeanu drept una „instituțională, foarte bună”.
Cine ar putea beneficia de noul pachet de solidaritate energetică
Principala modificare analizată privește introducerea unui prag unic de venit, în locul criteriilor diferite aplicate în prezent anumitor forme de sprijin.
Concret, dacă propunerea va fi adoptată, autoritățile ar putea stabili un plafon până la care o persoană singură sau o familie să fie considerată eligibilă pentru ajutor, indiferent dacă locuința este încălzită cu gaze, lemne sau alte surse.
Sursele citate susțin că noul prag ar putea fi mai ridicat, ceea ce ar permite includerea unor gospodării care în prezent depășesc limitele de venit. Totuși, valoarea exactă a plafonului, cuantumul ajutorului și modalitatea de acordare nu au fost anunțate oficial.
Ministrul Energiei declara anterior că autoritățile analizează inclusiv extinderea numărului de beneficiari, pentru ca sprijinul să ajungă la persoanele care au cu adevărat dificultăți în achitarea facturilor.
De ce este nevoie de schimbarea sistemului de ajutoare
Pentru familiile cu salarii mici și pentru pensionarii cu venituri reduse, plata facturilor poate însemna amânarea altor cheltuieli, în special în lunile de iarnă, când consumul de energie crește.
În prezent, formele de sprijin au reguli și condiții distincte, ceea ce poate face dificilă înțelegerea beneficiilor disponibile.
Un mecanism unificat ar putea reduce această fragmentare, însă eficiența lui va depinde de modul în care vor fi calculate veniturile, de valoarea sprijinului și de procedura de solicitare.
Autoritățile analizează și continuarea unor măsuri existente, inclusiv a schemei de sprijin pentru consumatorii vulnerabili de energie electrică, al cărei termen actual de aplicare este 31 decembrie 2026.
Facturile la energie ar putea scădea în 2027
În paralel cu pregătirea ajutoarelor, Ministerul Energiei analizează soluții pentru reducerea prețurilor, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru industrie.
Dumitru Chisăliță estimează că punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție, inclusiv a centralei de la Mintia, și dezvoltarea capacităților de stocare ar putea contribui la scăderea prețurilor în 2027.
Ministrul a dat asigurări și că oprirea reactorului 1 de la Cernavodă pentru lucrări de retehnologizare nu ar trebui să provoace probleme de alimentare a sistemului energetic.
„Orice maşinărie are o perioadă de revizie. La fel şi acest reactor trebuie să intre în această perioadă de revizii”, a explicat Chisăliță, potrivit Agerpres, subliniind că scopul lucrărilor este prelungirea duratei de funcționare.
Deocamdată, pachetul unic de solidaritate energetică rămâne o propunere în analiză, iar românii trebuie să aștepte stabilirea criteriilor oficiale pentru a afla cine va putea beneficia de sprijin și ce sumă va primi.