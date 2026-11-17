Potrivit surselor Antena 3 CNN, Grindeanu i-a cerut ministrului să analizeze unificarea beneficiilor acordate consumatorilor vulnerabili, astfel încât sprijinul să nu mai fie împărțit în mai multe scheme, în funcție de sursa de energie folosită pentru locuință. O asemenea schimbare ar putea simplifica accesul la ajutoare pentru familiile care utilizează mai multe surse de energie, însă nu înseamnă automat că fiecare beneficiar va primi o sumă mai mare.

Ministrul Energiei a confirmat că autoritățile pregătesc măsuri pentru persoanele vulnerabile în sezonul rece. Întrebat dacă vor exista ajutoare în această iarnă, Dumitru Chisăliță a răspuns:

„Cu siguranță”.

El a descris întâlnirea cu Sorin Grindeanu drept una „instituțională, foarte bună”.

Cine ar putea beneficia de noul pachet de solidaritate energetică

Principala modificare analizată privește introducerea unui prag unic de venit, în locul criteriilor diferite aplicate în prezent anumitor forme de sprijin.

Concret, dacă propunerea va fi adoptată, autoritățile ar putea stabili un plafon până la care o persoană singură sau o familie să fie considerată eligibilă pentru ajutor, indiferent dacă locuința este încălzită cu gaze, lemne sau alte surse.

Sursele citate susțin că noul prag ar putea fi mai ridicat, ceea ce ar permite includerea unor gospodării care în prezent depășesc limitele de venit. Totuși, valoarea exactă a plafonului, cuantumul ajutorului și modalitatea de acordare nu au fost anunțate oficial.

Ministrul Energiei declara anterior că autoritățile analizează inclusiv extinderea numărului de beneficiari, pentru ca sprijinul să ajungă la persoanele care au cu adevărat dificultăți în achitarea facturilor.