Măsura a fost luată împreună cu Consiliul de Administrație și Senatul universității. Rectorul Ramona Lile a vorbit despre aproximativ cinci săptămâni în care activitatea va fi organizată astfel, cu mici excepții.

„Am luat decizia de a intra pentru o scurtă perioadă de timp în online, în următoarele 5 săptămâni, până la vacanță, pentru a face economii la tot ce înseamnă parte de utilități. Încercăm să reducem pe cât se poate, astfel încât să ne putem încadra în bugetul pe care Ministerul Educației ni-l acordă”, a declarat rectorul Universității „Aurel Vlaicu”, potrivit TVR Info.

Ministerul anunță peste 1,2 milioane de lei în plus

Într-o informare publicată luni, 16 noiembrie, Ministerul Educației și Cercetării a precizat că a alocat lunar universităților de stat sumele stabilite prin metodologiile de finanțare. Instituția a transmis că fondurile primite de UAV trebuie să acopere atât cheltuielile de personal, cât și utilitățile.

„Sumele alocate UAV trebuie să acopere atât cheltuielile de personal, cât și plata utilităților, necesare funcționării instituției de învățământ superior. În situația în care sumele alocate de Ministerul Educației și Cercetării nu sunt suficiente la nivelul instituției, acest aspect ține de managementul financiar-contabil al universității și de politica de personal la nivel instituțional”, se arată în comunicat.

Ministerul a anunțat și o suplimentare a finanțării, în urma rectificării bugetare. Suma comunicată pentru Universitatea „Aurel Vlaicu” este de 1.261.534 de lei.

„În urma rectificării, printr-un act adițional care va fi transmis astăzi, Ministerul Educației și Cercetării va suplimenta finanțarea Universității «Aurel Vlaicu» din Arad cu suma de 1.261.534 de lei”, a precizat instituția.

Actul adițional urma să fie transmis în ziua publicării comunicatului.

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Monitorizarea de un an, legată de un sprijin financiar separat

Ministerul a prezentat și posibilitatea acordării altor sume, din Fondul pentru Situații Speciale. Pentru acest mecanism, instituția a cerut conducerii universității să își asume în scris deficiențele de management care ar fi dus la situația actuală.

„Ministerul Educației și Cercetării poate suplimenta sumele alocate Universității «Aurel Vlaicu» din Arad, din Fondul pentru Situații Speciale, dacă echipa de conducere a universității își asumă deficiențele de management care au dus la situația actuală, într-o solicitare scrisă adresată Ministerului Educației și Cercetării. În această situație, UAV va intra în monitorizare pentru o perioadă de un an”, se precizează în comunicat.

Finanțarea de 1.261.534 de lei este anunțată în urma rectificării bugetare. Monitorizarea este menționată pentru situația accesării sprijinului din Fondul pentru Situații Speciale, în condițiile formulate de minister.