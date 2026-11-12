Unde se află zonele favorabile vieții în Univers

În astronomie, regiunile în care condițiile permit existența vieții sunt descrise adesea prin expresia „zone Goldilocks”. Denumirea face trimitere la ideea unui echilibru: mediul nu trebuie să fie nici prea fierbinte, nici prea rece, ci să ofere condiții potrivite pentru dezvoltarea unor forme de viață.

Un exemplu cunoscut este zona locuibilă din jurul unei stele. O planetă aflată la distanța potrivită poate avea apă în stare lichidă la suprafață, în loc ca aceasta să se transforme în vapori sau să înghețe. Totuși, prezența apei lichide nu garantează apariția organismelor. Ea reprezintă doar una dintre condițiile care pot face un mediu mai promițător.

Cercetătorii au extins analiza dincolo de vecinătatea unei stele și au luat în calcul poziția sistemelor planetare în interiorul galaxiilor. O stea aflată prea aproape de centrul unei galaxii poate fi expusă unui mediu aglomerat, în care interacțiunile dintre stele și evenimentele energetice sunt mai frecvente. La polul opus, regiunile prea îndepărtate pot conține prea puține elemente chimice grele, necesare pentru formarea planetelor stâncoase și a unor molecule complexe.

Sistemul Solar se află într-o regiune relativ liniștită a Căii Lactee, departe de aglomerația din centrul galactic, dar într-un mediu suficient de bogat în elemente chimice. Această poziție îl plasează în ceea ce astrofizicienii numesc zona locuibilă galactică.

Cum au folosit astrofizicienii simulările EAGLE

Pentru a compara diferite regiuni ale Universului, cercetătorii au apelat la proiectul EAGLE, prescurtare de la Evolution and Assembly of Galaxies and their Environments. Acesta este unul dintre cele mai complexe proiecte de simulare a evoluției galaxiilor și reproduce numeroase procese observate în Univers.

Simulările urmăresc expansiunea spațiului, efectele gravitației și comportamentul gazelor, stelelor și găurilor negre. Prin intermediul lor, echipa a putut analiza structura Universului pe distanțe de sute de milioane de ani-lumină și a identificat regiuni cu istorii și condiții foarte diferite.

În lipsa unor dovezi directe despre existența vieții extraterestre, cercetătorii au pornit de la anumite presupuneri despre elementele necesare apariției acesteia. Hidrogenul și heliul formate în urma Big Bangului nu sunt suficiente pentru a construi organisme complexe. Sunt necesare și elemente mai grele, produse în interiorul stelelor și răspândite ulterior în spațiu.