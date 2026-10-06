Calea Lactee, văzută în timp ce se „naște”. Simularea spectaculoasă care ne duce aproape de zorii Universului VIDEO

Calea Lactee nu a început ca o singură galaxie

Dacă am putea întoarce timpul cu peste 13 miliarde de ani, nu am vedea discul spiral familiar al Căii Lactee. În locul său s-ar afla o regiune haotică, populată de mii de sisteme mai mici. Unele produceau stele într-un ritm intens, altele conțineau în principal gaz, iar unele își pierduseră deja stelele sau ajunseseră să găzduiască doar găuri negre.

Aceste structuri se aflau în ceea ce astronomii numesc „pânza cosmică”, o rețea uriașă de materie în care galaxiile se formează și se adună în zonele mai dense. În timp, micile galaxii din regiunea simulată s-au întâlnit, s-au contopit și au contribuit la construirea unei galaxii cu masa aproximativă a Căii Lactee. Ideea unei istorii dominate de fuziuni este susținută și de observații moderne: astronomii au identificat urmele unor galaxii mai mici pe care Calea Lactee le-a absorbit în trecut.

Simularea nu trebuie însă interpretată ca o filmare exactă a trecutului galaxiei noastre. Cercetătorii reconstruiesc un sistem care respectă proprietățile și mediul unei galaxii precum Calea Lactee și verifică dacă legile fizicii introduse în model duc la structuri compatibile cu ceea ce astronomii observă astăzi.

Trei ani de calcule pentru a reconstrui zorii cosmici

Echipa condusă de Harley Katz, profesor asistent de astronomie și astrofizică la University of Chicago, a introdus în simulare mai multe procese fizice care acționează simultan. Modelul urmărește gravitația, mișcarea gazului, radiația, reacțiile chimice, formarea stelelor și modul în care moartea acestora modifică mediul din jur.

În plus, MEGATRON urmărește modul în care elementele chimice sunt produse de stele și răspândite ulterior prin exploziile lor. Este un nivel de complexitate dificil de atins deoarece procesele se influențează reciproc, iar fiecare nivel suplimentar de detaliu crește enorm volumul calculelor necesare.

Cercetătorii urmăresc mii de subsisteme individuale și pot calcula inclusiv cum ar fi arătat acestea dacă ar fi fost observate de telescoape precum Hubble sau James Webb. Proiectul a generat peste 175.000 de spectre simulate de galaxii, tocmai pentru ca modelele să poată fi comparate direct cu obiectele foarte îndepărtate observate în Universul real. arXiv

Datele oferite de Webb sunt esențiale deoarece telescopul poate privi către perioade aflate la numai câteva sute de milioane de ani după Big Bang. Alte observații realizate cu acesta au surprins deja unele dintre primele galaxii în proces de formare, oferind cercetătorilor repere cu care pot compara Universul virtual creat în computer.