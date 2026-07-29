Centrul de date care urlă zi și noapte: vecinii spun că sunetul le-a transformat casele în camere de tortură | VIDEO

Un bâzâit care nu dispare nici cu ferestrele închise

Marjorie și Billy Finn locuiesc chiar în fața centrului de date. Casa se află în familia lor de aproape un secol. Cei doi spun că înainte zona era liniștită, iar oamenii își petreceau timpul în curți sau dormeau cu ferestrele deschise.

Situația s-a schimbat după ce clădirea industrială din apropiere a început să găzduiască echipamente pentru minerit de criptomonede. Din 2024, zgomotul ar fi devenit permanent. Acesta este produs în principal de ventilatoarele și sistemele necesare răcirii echipamentelor.

Un locuitor a comparat sunetul cu scenele din filme în care prizonierii sunt torturați prin expunerea la zgomote repetitive. O altă persoană a spus că aude un țiuit asemănător unui aspirator al cărui filtru este blocat.

Problema sistemelor de răcire apare tot mai des odată cu extinderea marilor centre de date. Serverele produc o cantitate uriașă de căldură. Aceasta trebuie eliminată continuu pentru a preveni oprirea sau deteriorarea componentelor.

Nivelul a ajuns la aproape 80 de decibeli în anumite momente

Billy Finn susține că monitorizează zgomotul de mai mulți ani. În 2022, aparatul său indica aproximativ 52 de decibeli în exteriorul casei. Nivelul obișnuit ar fi ajuns ulterior la 60–61 de decibeli, cu vârfuri care se apropie de 78 de decibeli.

Sunetul pătrunde și în interior. În casă, nivelul scade la aproximativ 39 de decibeli atunci când ușile și ferestrele sunt închise. Zgomotul rămâne însă perceptibil, mai ales noaptea, când restul cartierului devine liniștit.

Locuitorii spun că nu mai pot deschide ferestrele în zilele călduroase. Unii evită să petreacă timp în curte deoarece încep să aibă dureri de cap. O mamă este îngrijorată și pentru copilul său, deoarece camera acestuia se află pe partea orientată spre centru.