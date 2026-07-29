Centrul de date care urlă zi și noapte: vecinii spun că sunetul le-a transformat casele în camere de tortură | VIDEO
Locuitorii unui cartier liniștit din Michigan spun că viețile lor au fost schimbate de zgomotul continuu produs de un centru de date. Instalațiile de răcire emit un sunet ascuțit timp de 24 de ore pe zi, iar nivelul măsurat în curțile oamenilor ajunge la aproximativ 60 de decibeli, potrivit Futurism.
Centrul se află în orașul Dowagiac și are o capacitate de aproximativ 30 de megawați. O nouă înregistrare realizată de postul local ABC7 arată cât de deranjant este sunetul. Vecinii îl compară cu un aspirator defect, lăsat pornit permanent în mijlocul sufrageriei.
Un bâzâit care nu dispare nici cu ferestrele închise
Marjorie și Billy Finn locuiesc chiar în fața centrului de date. Casa se află în familia lor de aproape un secol. Cei doi spun că înainte zona era liniștită, iar oamenii își petreceau timpul în curți sau dormeau cu ferestrele deschise.
Situația s-a schimbat după ce clădirea industrială din apropiere a început să găzduiască echipamente pentru minerit de criptomonede. Din 2024, zgomotul ar fi devenit permanent. Acesta este produs în principal de ventilatoarele și sistemele necesare răcirii echipamentelor.
Un locuitor a comparat sunetul cu scenele din filme în care prizonierii sunt torturați prin expunerea la zgomote repetitive. O altă persoană a spus că aude un țiuit asemănător unui aspirator al cărui filtru este blocat.
Problema sistemelor de răcire apare tot mai des odată cu extinderea marilor centre de date. Serverele produc o cantitate uriașă de căldură. Aceasta trebuie eliminată continuu pentru a preveni oprirea sau deteriorarea componentelor.
Nivelul a ajuns la aproape 80 de decibeli în anumite momente
Billy Finn susține că monitorizează zgomotul de mai mulți ani. În 2022, aparatul său indica aproximativ 52 de decibeli în exteriorul casei. Nivelul obișnuit ar fi ajuns ulterior la 60–61 de decibeli, cu vârfuri care se apropie de 78 de decibeli.
Sunetul pătrunde și în interior. În casă, nivelul scade la aproximativ 39 de decibeli atunci când ușile și ferestrele sunt închise. Zgomotul rămâne însă perceptibil, mai ales noaptea, când restul cartierului devine liniștit.
Locuitorii spun că nu mai pot deschide ferestrele în zilele călduroase. Unii evită să petreacă timp în curte deoarece încep să aibă dureri de cap. O mamă este îngrijorată și pentru copilul său, deoarece camera acestuia se află pe partea orientată spre centru.
Orașul Dowagiac a introdus o ordonanță privind zgomotul industrial. Limita este de 65 de decibeli în timpul zilei și 55 de decibeli noaptea. Compania a fost amendată, dar contestă metoda prin care autoritățile au făcut măsurătorile.
Producătorii de hardware caută tehnologii mai silențioase și mai eficiente, inclusiv răcirea directă cu lichid. Aceasta poate reduce dependența de ventilatoare uriașe și de sistemele clasice de aer condiționat.
Compania promite investiții, dar vecinii au ajuns în instanță
Centrul este cunoscut local sub numele Hyperscale Data și este deținut de Alliance Cloud Services. Compania intenționează să renunțe la mineritul de criptomonede și să transforme clădirea într-o infrastructură pentru inteligență artificială și robotică avansată.
Directorul companiei a anunțat o investiție de 100 de milioane de dolari. Proiectul ar putea crea până la 500 de locuri de muncă. Conducerea susține că jumătate dintre echipamentele de minerit au fost deja oprite, iar restul ar trebui eliminate în următoarele luni.
Compania a promis și măsuri pentru reducerea zgomotului. A cumpărat terenuri în jurul facilității, care ar putea deveni o zonă tampon. Directorul a spus chiar că firma ar putea cumpăra proprietățile vecinilor care nu mai consideră locuințele suportabile.
Oferta nu rezolvă însă problema oamenilor care nu vor să plece. Ei au familie, prieteni și întreaga viață în acel oraș. Mai mulți locuitori au deschis un proces colectiv, acuzând compania de neglijență și de afectarea dreptului de a-și folosi proprietățile.
Zgomotul se adaugă altor probleme asociate cu impactul centrelor AI asupra mediului. Aceste facilități consumă cantități uriașe de energie și apă. Cazul din Michigan arată că factura tehnologiei poate fi plătită și prin liniștea pierdută de comunitățile aflate lângă servere.