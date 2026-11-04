Centrele de date AI recurg la motoare de avion scoase din uz pentru a-și produce singure energia electrică

Unele proiecte se confruntă cu întârzieri atât de mari la conectarea la rețea, încât operatorii preferă să-și construiască propriile surse de energie, chiar dacă acestea sunt mai puțin eficiente și mai poluante.

Un centru de date poate aștepta șapte ani pentru racordarea la rețea

Principalul avantaj al motoarelor de avion transformate în generatoare este timpul scurt necesar pentru punerea lor în funcțiune. Audun Martinsen, analist la compania de consultanță energetică Rystad Energy, a explicat pentru The New York Times că operatorii vor, înainte de toate, să obțină electricitate cât mai repede. Cu ajutorul acestor instalații, un centru de date poate deveni operațional în aproximativ 24 de luni.

Comparația cu infrastructura energetică tradițională este relevantă. În nordul statului Virginia, conectarea la rețeaua electrică a unei capacități de 100 de megawați poate dura aproximativ șapte ani, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie. În plus, cererea foarte mare de echipamente pentru producerea electricității împinge termenele de livrare ale turbinelor noi până în 2031, după cum a declarat recent un reprezentant al Mitsubishi Power, unul dintre cei mai mari producători din domeniu.

Întârzierile au început deja să afecteze proiecte importante. În octombrie, Microsoft s-a retras dintr-un acord prin care urma să fie principalul client al unui centru de date dezvoltat de Nscale în Loughton, Anglia. Decizia a venit după ce compania locală de utilități a transmis că nu poate furniza suficientă energie electrică înainte de începutul sau mijlocul anilor 2030.

xAI și OpenAI folosesc deja motoare transformate în generatoare

Printre companiile care au adoptat această soluție se numără xAI, firma lui Elon Musk. Compania a instalat opt turbine realizate din motoare de avion convertite în statul Mississippi. Acestea contribuie la alimentarea centrului de date Colossus 2 din Memphis.

Echipamentele sunt furnizate de ProEnergy, o companie care recondiționează și transformă pentru producerea energiei electrice un model de motor GE utilizat în mod obișnuit pe avioanele Boeing.

OpenAI a apelat la o soluție similară încă din 2025, când a folosit turbine pe gaz pentru primul său amplasament Stargate din Abilene, Texas. Centrul de date este construit de startup-ul Crusoe, cu sediul în Denver, specializat în infrastructură pentru AI. În aprilie, compania a comandat 13 unități convertite de ProEnergy pentru alimentarea proiectului.