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Inteligență Artificială

Centrele de date AI recurg la motoare de avion scoase din uz pentru a-și produce singure energia electrică

Centrele de date AI recurg la motoare de avion scoase din uz pentru a-și produce singure energia electrică
Foto: Iulia Kelt (Playtech)
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale pune o presiune tot mai mare asupra rețelelor de electricitate. Pentru că racordarea la rețeaua publică și livrarea turbinelor noi pot întârzia ani întregi, unele companii care construiesc centre de date au găsit o soluție neobișnuită: folosesc motoare cu reacție recuperate de la avioane retrase din serviciu și transformate în generatoare pe gaz natural.

Tehnologia nu este considerată o soluție permanentă pentru alimentarea acestor infrastructuri, dar permite obținerea energiei într-un interval mult mai scurt. Fenomenul arată cât de mult a rămas în urmă capacitatea de producție a electricității față de ritmul în care companiile construiesc centre de date pentru AI.

Unele proiecte se confruntă cu întârzieri atât de mari la conectarea la rețea, încât operatorii preferă să-și construiască propriile surse de energie, chiar dacă acestea sunt mai puțin eficiente și mai poluante.

Un centru de date poate aștepta șapte ani pentru racordarea la rețea

Principalul avantaj al motoarelor de avion transformate în generatoare este timpul scurt necesar pentru punerea lor în funcțiune. Audun Martinsen, analist la compania de consultanță energetică Rystad Energy, a explicat pentru The New York Times că operatorii vor, înainte de toate, să obțină electricitate cât mai repede. Cu ajutorul acestor instalații, un centru de date poate deveni operațional în aproximativ 24 de luni.

Comparația cu infrastructura energetică tradițională este relevantă. În nordul statului Virginia, conectarea la rețeaua electrică a unei capacități de 100 de megawați poate dura aproximativ șapte ani, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie. În plus, cererea foarte mare de echipamente pentru producerea electricității împinge termenele de livrare ale turbinelor noi până în 2031, după cum a declarat recent un reprezentant al Mitsubishi Power, unul dintre cei mai mari producători din domeniu.

Întârzierile au început deja să afecteze proiecte importante. În octombrie, Microsoft s-a retras dintr-un acord prin care urma să fie principalul client al unui centru de date dezvoltat de Nscale în Loughton, Anglia. Decizia a venit după ce compania locală de utilități a transmis că nu poate furniza suficientă energie electrică înainte de începutul sau mijlocul anilor 2030.

xAI și OpenAI folosesc deja motoare transformate în generatoare

Printre companiile care au adoptat această soluție se numără xAI, firma lui Elon Musk. Compania a instalat opt turbine realizate din motoare de avion convertite în statul Mississippi. Acestea contribuie la alimentarea centrului de date Colossus 2 din Memphis.

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Echipamentele sunt furnizate de ProEnergy, o companie care recondiționează și transformă pentru producerea energiei electrice un model de motor GE utilizat în mod obișnuit pe avioanele Boeing.

OpenAI a apelat la o soluție similară încă din 2025, când a folosit turbine pe gaz pentru primul său amplasament Stargate din Abilene, Texas. Centrul de date este construit de startup-ul Crusoe, cu sediul în Denver, specializat în infrastructură pentru AI. În aprilie, compania a comandat 13 unități convertite de ProEnergy pentru alimentarea proiectului.

Crusoe a renunțat însă în septembrie la un acord de 1,25 miliarde de dolari pentru achiziționarea a 29 de turbine pe gaz de la Boom Supersonic. Startup-ul dezvoltă un avion comercial supersonic și a început să comercializeze o versiune a motorului său pentru alimentarea centrelor de date. La momentul respectiv, un reprezentant Crusoe a precizat că firma intenționează în continuare să folosească turbine pentru producerea electricității.

De ce nu reprezintă motoarele de avion o soluție pe termen lung

Motoarele recuperate de la aeronave au avantajul că pot fi transformate și instalate mai repede decât echipamentele construite special pentru centrale electrice. Totuși, această soluție vine cu dezavantaje importante.

Motoarele convertite sunt mai puțin eficiente și produc mai multă poluare decât turbinele proiectate special pentru centralele convenționale pe gaz natural. În plus, pentru obținerea aceleiași cantități de energie este nevoie de mai multe astfel de unități.

Aceste limite ar putea transforma tehnologia într-o soluție de tranziție, folosită până când rețelele electrice și capacitățile de producție vor putea ține pasul cu cererea. Unii specialiști estimează că eficiența energetică și impactul asupra mediului vor deveni criterii tot mai importante în următorii unu-doi ani.

Presiunea vine și din partea administrației americane. Donald Trump a încurajat companiile care dezvoltă centre de date să își producă singure electricitatea, însă experții au atras atenția că autoritățile federale nu pot impune singure o asemenea obligație la nivelul tuturor statelor.

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