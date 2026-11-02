Momentul dramatic în care un Learjet 60 cade aproape vertical și explodează. Cum arată şi cât costă un astfel de avion priva

„Părea o rachetă care se prăbușea”

Imaginile surprinse înaintea accidentului arată aeronava coborând aproape vertical, cu viteză foarte mare, înainte de impactul violent cu solul. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a descris imaginile spunând că avionul „părea o rachetă care se prăbușea”.

Impactul a produs o explozie puternică și a lăsat un crater de mari dimensiuni. Aproximativ 600 de locuitori din apropierea unui parc de case mobile au fost evacuați, însă autoritățile au anunțat că nu au fost raportate victime la sol.

Datele preliminare de urmărire a zborului indică o coborâre extrem de rapidă. Potrivit Aviation International News, avionul a ajuns în ultimele momente la o rată de coborâre de peste 30.000 de picioare pe minut.

Ce au transmis piloții înainte de impact

Înaintea prăbușirii, echipajul discutase cu controlorii de trafic aerian despre givraj, turbulențe moderate și precipitații și căuta condiții de zbor mai bune. Ulterior, piloții au raportat o coborâre necontrolată și au emis un apel de urgență.

În zonă existau ploi și furtuni în momentul accidentului. Deocamdată, însă, nu s-a stabilit dacă vremea a provocat sau a contribuit la prăbușire. Cauza accidentului urmează să fie stabilită de anchetatori.

FAA și National Transportation Safety Board (NTSB) investighează tragedia, NTSB fiind instituția care conduce ancheta.