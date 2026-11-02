Momentul dramatic în care un Learjet 60 cade aproape vertical și explodează. Cum arată şi cât costă un astfel de avion priva
Nouă persoane au murit după ce un avion privat Learjet 60 s-a prăbușit duminică într-o zonă rezidențială din comitatul Palm Beach, Florida. Aeronava a intrat într-o coborâre extrem de rapidă înainte de a lovi solul și de a exploda, iar momentul impactului a fost surprins de camerele unor mașini aflate în zonă. Toate cele nouă persoane aflate la bord au murit.
Avionul decolase de pe Aeroportul Internațional Austin-Bergstrom din Texas și se îndrepta spre North Eleuthera, în Bahamas. Autoritățile nu au făcut publice identitățile victimelor.
„Părea o rachetă care se prăbușea”
Imaginile surprinse înaintea accidentului arată aeronava coborând aproape vertical, cu viteză foarte mare, înainte de impactul violent cu solul. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a descris imaginile spunând că avionul „părea o rachetă care se prăbușea”.
Impactul a produs o explozie puternică și a lăsat un crater de mari dimensiuni. Aproximativ 600 de locuitori din apropierea unui parc de case mobile au fost evacuați, însă autoritățile au anunțat că nu au fost raportate victime la sol.
Datele preliminare de urmărire a zborului indică o coborâre extrem de rapidă. Potrivit Aviation International News, avionul a ajuns în ultimele momente la o rată de coborâre de peste 30.000 de picioare pe minut.
Ce au transmis piloții înainte de impact
Înaintea prăbușirii, echipajul discutase cu controlorii de trafic aerian despre givraj, turbulențe moderate și precipitații și căuta condiții de zbor mai bune. Ulterior, piloții au raportat o coborâre necontrolată și au emis un apel de urgență.
În zonă existau ploi și furtuni în momentul accidentului. Deocamdată, însă, nu s-a stabilit dacă vremea a provocat sau a contribuit la prăbușire. Cauza accidentului urmează să fie stabilită de anchetatori.
FAA și National Transportation Safety Board (NTSB) investighează tragedia, NTSB fiind instituția care conduce ancheta.
Cum arată și ce performanțe are un Learjet 60
Learjet 60 este un avion de business cu două motoare, conceput pentru zboruri rapide pe distanțe medii și lungi. Aeronava implicată în accident, cu înmatricularea N722BD, fusese construită în 2004. Un Learjet 60 are o lungime de aproximativ 17,9 metri și o anvergură a aripilor de circa 13,3 metri. De asemenea, configurația tipică indicată pentru model este de doi membri ai echipajului și până la opt pasageri.
Aeronava poate atinge aproximativ 465 de noduri, echivalentul a peste 860 km/h, și poate zbura la o altitudine de până la 51.000 de picioare, adică aproximativ 15.500 de metri. Autonomia maximă indicată pentru model ajunge la aproximativ 2.418 mile nautice, aproape 4.480 de kilometri.
Cât costa în 2004 un Learjet 60
Learjet 60 era, la momentul în care aeronava implicată în accident a fost construită, un avion de business din categoria premium, destinat în special oamenilor de afaceri, companiilor și operatorilor de zboruri charter.
Un Learjet 60 nou avea un preț de listă de aproximativ 11,9-13 milioane de dolari, în funcție de configurație și dotări. VREF, companie specializată în evaluarea aeronavelor, indică un preț de aproximativ 11,9 milioane de dolari pentru un Learjet 60 nou.
Prin urmare, un exemplar fabricat în 2004, precum cel implicat în accidentul din Florida, putea costa în jurul a 12 milioane de dolari atunci când era nou, la care se puteau adăuga costurile unor dotări și configurații suplimentare.
Modelul nu mai este produs în prezent, iar valoarea aeronavelor rămase în exploatare a scăzut considerabil odată cu trecerea timpului. Un Learjet 60 fabricat în 2004 este evaluat în prezent la aproximativ 2,4-2,7 milioane de dolari, în funcție de starea tehnică, numărul de ore de zbor, istoricul de întreținere și echipamentele instalate.
Pe lângă prețul de achiziție, costurile de exploatare sunt considerabile. O estimare GlobalAir din octombrie 2026 indică un cost total de operare de aproximativ 4.980 de dolari pentru fiecare oră de zbor. Pentru 300 de ore de utilizare anuală, bugetul estimat ajunge la aproape 1,5 milioane de dolari pe an.
Anchetatorii americani urmează acum să stabilească succesiunea exactă a evenimentelor care a făcut ca aeronava să intre într-o coborâre violentă și să se prăbușească în Palm Beach.