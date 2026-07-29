La ce viteză zboară un avion de linie. Ce înseamnă cele 500 de noduri afișate în cabina piloților

Avioanele nu circulă pe drumuri și nici nu parcurg trasee măsurate pe suprafețe plane. Ele sunt ghidate folosind coordonate geografice care împart planeta într-un sistem de referință. În acest context, distanțele sunt măsurate în mile marine, iar viteza este exprimată în noduri.

Practic, un nod arată câte mile marine sunt parcurse într-o oră. Folosirea aceleiași unități atât pentru distanță, cât și pentru viteză simplifică procesul de navigație și elimină necesitatea unor conversii permanente.

Într-un domeniu în care fiecare calcul trebuie realizat rapid și cu precizie, acest sistem rămâne unul eficient și continuă să fie utilizat la nivel internațional.

Originea nodurilor vine din navigația maritimă

Deși este folosit zilnic în aviație, termenul „nod” nu a apărut odată cu primele aeronave.

Sistemul provine din navigația pe mare, unde marinarii aveau nevoie de o metodă prin care să estimeze viteza navelor înainte de apariția instrumentelor moderne.

Metoda folosită era una simplă. Ei utilizau o frânghie prevăzută cu noduri amplasate la distanțe regulate. Frânghia era aruncată în apă, iar într-un interval de timp stabilit se numărau nodurile care treceau prin mâinile marinarilor. Numărul acestora oferea o estimare a vitezei navei.

De aici s-a păstrat și denumirea de „nod”, care în timp a devenit o unitate oficială de măsură.