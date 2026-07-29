La ce viteză zboară un avion de linie. Ce înseamnă cele 500 de noduri afișate în cabina piloților
Mulți pasageri presupun că viteza unui avion este măsurată în kilometri pe oră, la fel ca în cazul unei mașini sau al unui tren. În realitate, în cabina de pilotaj este folosită o altă unitate de măsură, denumită „nod”. Deși termenul este asociat mai degrabă cu navigația maritimă, acesta continuă să fie standardul în aviație și are un rol important în modul în care sunt planificate și desfășurate zborurile la nivel mondial.
De ce viteza avioanelor este exprimată în noduri și nu în kilometri pe oră
În aviație, viteza nu este raportată în kilometri pe oră, chiar dacă aceasta este unitatea cu care sunt familiarizați majoritatea oamenilor. Motivul ține de modul în care este organizată navigația aeriană.
Avioanele nu circulă pe drumuri și nici nu parcurg trasee măsurate pe suprafețe plane. Ele sunt ghidate folosind coordonate geografice care împart planeta într-un sistem de referință. În acest context, distanțele sunt măsurate în mile marine, iar viteza este exprimată în noduri.
Practic, un nod arată câte mile marine sunt parcurse într-o oră. Folosirea aceleiași unități atât pentru distanță, cât și pentru viteză simplifică procesul de navigație și elimină necesitatea unor conversii permanente.
Într-un domeniu în care fiecare calcul trebuie realizat rapid și cu precizie, acest sistem rămâne unul eficient și continuă să fie utilizat la nivel internațional.
Originea nodurilor vine din navigația maritimă
Deși este folosit zilnic în aviație, termenul „nod” nu a apărut odată cu primele aeronave.
Sistemul provine din navigația pe mare, unde marinarii aveau nevoie de o metodă prin care să estimeze viteza navelor înainte de apariția instrumentelor moderne.
Metoda folosită era una simplă. Ei utilizau o frânghie prevăzută cu noduri amplasate la distanțe regulate. Frânghia era aruncată în apă, iar într-un interval de timp stabilit se numărau nodurile care treceau prin mâinile marinarilor. Numărul acestora oferea o estimare a vitezei navei.
De aici s-a păstrat și denumirea de „nod”, care în timp a devenit o unitate oficială de măsură.
Atunci când primele aeronave au început să efectueze zboruri pe distanțe lungi, în special peste mări și oceane, utilizarea aceluiași sistem a fost considerată cea mai practică soluție. Hărțile de navigație erau deja construite pe baza milelor marine, iar schimbarea lor ar fi complicat întregul proces.
Chiar dacă tehnologia din aviație a evoluat semnificativ, unitatea de măsură a rămas aceeași și este folosită și în prezent.
Ce înseamnă cele 500 de noduri afișate în cabina piloților
Una dintre cele mai frecvente întrebări este la câți kilometri pe oră echivalează un nod. Conversia este fixă: 1 nod este egal cu 1,852 kilometri pe oră.
Astfel, atunci când un avion zboară cu aproximativ 460 de noduri, viteza sa depășește 850 km/h. Dacă în cabina de pilotaj este afișată o viteză de aproape 500 de noduri, aeronava se deplasează cu aproximativ 900 km/h.
Aceste valori sunt caracteristice zborurilor comerciale și explică modul în care avioanele pot traversa rapid distanțe foarte mari, inclusiv între diferite țări sau continente.
Totuși, această viteză nu este menținută pe tot parcursul zborului.
În timpul decolării și al aterizării, aeronavele circulă cu viteze considerabil mai mici. Motivul nu este lipsa de putere a motoarelor, ci necesitatea unui control cât mai bun al avionului în cele două faze considerate cele mai sensibile ale unui zbor.
De ce nodurile continuă să fie standardul în aviație
La prima vedere, s-ar putea crede că sistemul metric ar fi mai simplu și că folosirea kilometrilor pe oră ar fi mai ușor de înțeles.
Totuși, aviația funcționează ca o rețea globală în care sunt implicate numeroase state, sisteme de reglementare și proceduri comune. În acest context, existența unei singure unități de măsură pentru viteză este esențială.
Schimbarea acestui standard ar presupune modificarea procedurilor de navigație, a sistemelor utilizate și a modului de instruire a personalului din întreaga lume.
În plus, nodurile rămân perfect adaptate modului în care este organizată navigația aeriană, deoarece sunt direct legate de folosirea milei marine în calcularea distanțelor.
Din acest motiv, chiar dacă pentru pasageri această unitate de măsură poate părea neobișnuită, ea continuă să reprezinte principalul reper folosit de piloți pentru stabilirea și monitorizarea vitezei în timpul zborului.