O abordare diferită pentru tratarea bolii Alzheimer

Majoritatea tratamentelor recente pentru Alzheimer urmăresc să reducă acumularea plăcilor de beta-amiloid în creier. Noua terapie experimentală încearcă să abordeze mai multe procese implicate în deteriorarea sistemului nervos: acumularea proteinelor anormale, inflamația, afectarea conexiunilor dintre neuroni și, în cele din urmă, moartea celulelor nervoase.

Christopher Duma, neurochirurg cu peste 30 de ani de experiență și director medical al programului pentru tumori cerebrale de la Hoag Memorial Presbyterian Hospital din California, a dezvoltat această abordare prin compania Regeneration Biomedical, fondată în 2018.

Ideea pornește de la capacitatea celulelor stem de a elibera substanțe care pot proteja alte celule, regla inflamația și susține repararea țesuturilor. Cercetătorii speră că administrarea lor direct în creier ar putea activa mecanismele proprii de regenerare ale organismului și ar putea stimula celulele stem neurale existente.

Spre deosebire de alte terapii care folosesc celule provenite de la donatori, metoda lui Duma utilizează celule recoltate chiar de la pacienți. Acestea sunt prelevate din țesutul adipos prin liposucție, apoi multiplicate în laborator timp de aproximativ două săptămâni. Cercetătorii selectează celulele care exprimă proteina Wnt, implicată în procesele de creștere și reparare celulară. Celulele nu sunt modificate genetic.

Cum sunt administrate celulele stem direct în creier

După pregătirea în laborator, celulele sunt injectate în spațiile pline cu lichid din interiorul creierului. Procedura folosește un dispozitiv numit rezervor Ommaya, implantat sub pielea scalpului. Acesta permite administrarea tratamentului fără să fie necesară o nouă intervenție chirurgicală la fiecare injecție.

Sistemul este utilizat și în oncologie, pentru administrarea repetată a unor tratamente către sistemul nervos central. În cazul terapiei experimentale pentru Alzheimer, avantajul ar fi posibilitatea de a introduce celulele stem direct în zona vizată, fără administrarea lor prin circulația sanguină.

Cercetătorii urmăresc să afle dacă celulele injectate pot influența mediul cerebral și pot stimula mecanismele naturale de reparare. Totuși, mecanismul exact prin care ar putea funcționa terapia nu este încă înțeles. Duma a recunoscut că echipa nu știe deocamdată cu certitudine cum sunt produse efectele observate și că mai multe explicații biologice sunt investigate.