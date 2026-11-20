Celule stem injectate direct în creierul pacienților cu Alzheimer, într-un studiu în premieră. Primele rezultate sunt promițătoare
O echipă de cercetători din Statele Unite a testat o metodă experimentală de tratare a bolii Alzheimer care presupune injectarea celulelor stem direct în creierul pacienților. Abordarea urmărește să stimuleze mecanismele naturale de reparare a țesutului cerebral, în loc să se limiteze la eliminarea proteinelor asociate bolii. În primul studiu clinic, realizat pe șase persoane, cinci dintre acestea au înregistrat îmbunătățiri la testele de memorie și gândire.
Rezultatele au fost prezentate la conferința Clinical Trials on Alzheimer’s Disease, organizată la Boston, de neurochirurgul american Christopher Duma, citează The Telegraph. Specialiștii consideră că primele observații sunt încurajatoare, însă avertizează că cercetarea este încă într-un stadiu foarte timpuriu. Numărul redus de participanți și lipsa unui grup placebo nu permit stabilirea eficienței tratamentului.
O abordare diferită pentru tratarea bolii Alzheimer
Majoritatea tratamentelor recente pentru Alzheimer urmăresc să reducă acumularea plăcilor de beta-amiloid în creier. Noua terapie experimentală încearcă să abordeze mai multe procese implicate în deteriorarea sistemului nervos: acumularea proteinelor anormale, inflamația, afectarea conexiunilor dintre neuroni și, în cele din urmă, moartea celulelor nervoase.
Christopher Duma, neurochirurg cu peste 30 de ani de experiență și director medical al programului pentru tumori cerebrale de la Hoag Memorial Presbyterian Hospital din California, a dezvoltat această abordare prin compania Regeneration Biomedical, fondată în 2018.
Ideea pornește de la capacitatea celulelor stem de a elibera substanțe care pot proteja alte celule, regla inflamația și susține repararea țesuturilor. Cercetătorii speră că administrarea lor direct în creier ar putea activa mecanismele proprii de regenerare ale organismului și ar putea stimula celulele stem neurale existente.
Spre deosebire de alte terapii care folosesc celule provenite de la donatori, metoda lui Duma utilizează celule recoltate chiar de la pacienți. Acestea sunt prelevate din țesutul adipos prin liposucție, apoi multiplicate în laborator timp de aproximativ două săptămâni. Cercetătorii selectează celulele care exprimă proteina Wnt, implicată în procesele de creștere și reparare celulară. Celulele nu sunt modificate genetic.
Cum sunt administrate celulele stem direct în creier
După pregătirea în laborator, celulele sunt injectate în spațiile pline cu lichid din interiorul creierului. Procedura folosește un dispozitiv numit rezervor Ommaya, implantat sub pielea scalpului. Acesta permite administrarea tratamentului fără să fie necesară o nouă intervenție chirurgicală la fiecare injecție.
Sistemul este utilizat și în oncologie, pentru administrarea repetată a unor tratamente către sistemul nervos central. În cazul terapiei experimentale pentru Alzheimer, avantajul ar fi posibilitatea de a introduce celulele stem direct în zona vizată, fără administrarea lor prin circulația sanguină.
Cercetătorii urmăresc să afle dacă celulele injectate pot influența mediul cerebral și pot stimula mecanismele naturale de reparare. Totuși, mecanismul exact prin care ar putea funcționa terapia nu este încă înțeles. Duma a recunoscut că echipa nu știe deocamdată cu certitudine cum sunt produse efectele observate și că mai multe explicații biologice sunt investigate.
Metoda se află într-o etapă experimentală și nu reprezintă un tratament disponibil pentru pacienții cu Alzheimer. Faptul că celulele provin din propriul organism al pacientului și nu sunt modificate genetic nu elimină necesitatea evaluării riguroase a siguranței și eficienței procedurii.
Ce rezultate au obținut primii șase pacienți
Primul studiu clinic a inclus șase persoane diagnosticate cu Alzheimer, toate prezentând dovezi ale acumulării de amiloid în creier. Participanții au primit o singură administrare, cu o doză de două milioane sau cinci milioane de celule stem, apoi au fost monitorizați timp de 12 luni.
La 12 săptămâni după injecție, cinci dintre cei șase pacienți au obținut rezultate mai bune la Alzheimer’s Disease Assessment Scale, un test standardizat care evaluează memoria și capacitatea de gândire. Investigațiile imagistice au indicat, în aceeași perioadă, o reducere de 23,6% a plăcilor de amiloid.
Analizele lichidului cefalorahidian au arătat, de asemenea, modificări favorabile ale unor biomarkeri asociați bolii. Nivelurile proteinei tau fosforilate, implicată în deteriorarea neuronilor, au rămas reduse până la finalul perioadei de monitorizare. Cercetătorii au raportat și îmbunătățiri ale altor indicatori biologici legați de afectarea celulelor nervoase.
Cu toate acestea, îmbunătățirile cognitive observate la început nu s-au menținut pe întreaga perioadă de un an. Duma a sugerat că efectul ar putea să fi scăzut deoarece participanții au primit o singură injecție, dar această explicație nu a fost demonstrată.
Nu au fost înregistrate reacții adverse la cei șase pacienți pe durata studiului. Rezultatul este încurajator din perspectiva siguranței inițiale, însă un eșantion atât de mic nu poate identifica toate riscurile posibile. În plus, fără un grup placebo, cercetătorii nu pot stabili dacă modificările observate au fost provocate direct de tratament.
Tratamentul intră într-o nouă etapă de testare în Statele Unite
Programul de cercetare a primit din partea Administrației pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) statutul de dezvoltare accelerată, cunoscut drept Fast Track. Această desemnare este acordată unor tratamente experimentale destinate unor afecțiuni grave pentru care există nevoi medicale încă neacoperite.
O a doua etapă a studiului, de fază 2, a primit aprobările necesare pentru a continua cercetarea. De această dată, echipa va evalua dacă administrarea repetată a celulelor stem poate produce efecte mai stabile. Participanții vor primi injecții la fiecare două luni, timp de un an, după care vor fi monitorizați încă patru luni.
Rezultatele vor fi importante pentru a stabili dacă modificările observate în primul studiu se traduc în beneficii reale pentru pacienți și dacă acestea pot încetini evoluția bolii. Până atunci, nu există dovezi că terapia regenerează efectiv celulele nervoase sau oprește progresia Alzheimerului.
Katharina Cosker, responsabilă de programele de cercetare ale organizației Alzheimer’s Research UK, a descris primele rezultate drept foarte încurajatoare, în special prin prisma siguranței și a modificărilor observate la biomarkerii asociați bolii. Ea a subliniat însă că următoarea etapă trebuie să demonstreze dacă aceste rezultate se transformă în îmbunătățiri semnificative și de durată.
Cercetarea face parte dintr-un efort internațional mai amplu. Potrivit Alzheimer’s Research UK, peste 150 de tratamente experimentale sunt evaluate în mai mult de 190 de studii clinice la nivel mondial. Noile direcții de cercetare urmăresc nu doar reducerea plăcilor de amiloid, ci și combaterea inflamației și a altor forme de deteriorare cerebrală. Terapia cu celule stem este una dintre variantele investigate, însă eficiența sa va putea fi stabilită doar prin studii mai ample și controlate.