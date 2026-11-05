Oamenii de știință au descoperit o genă care ajută oasele să se regenereze. Ce rol ar putea avea în vindecarea fracturilor și combaterea îmbătrânirii
Oasele sunt adesea privite ca structuri rigide, care oferă sprijin corpului și protejează organele. În realitate, țesutul osos este într-o continuă transformare, iar organismul dispune de mecanisme complexe prin care repară leziunile și înlocuiește celulele deteriorate. O nouă descoperire genetică ar putea explica de ce aceste procese devin mai puțin eficiente odată cu înaintarea în vârstă.
Cercetătorii de la NYU Langone Health și NYU Grossman School of Medicine au identificat un rol important al genei HOXA10 în menținerea rezervelor de celule stem implicate în regenerarea osoasă. Potrivit cercetării publicate în Science Advances și prezentate de Brightsurf pe 4 noiembrie 2026, eliminarea acestei gene afectează capacitatea celulelor de a se reînnoi și reduce eficiența vindecării osoase.
Cum se regenerează oasele și ce rol au celulele stem
Spre deosebire de ceea ce am putea crede, oasele nu rămân neschimbate după încheierea perioadei de creștere. Organismul remodelează constant țesutul osos, eliminând anumite porțiuni și formând material nou.
Acest echilibru este esențial pentru menținerea rezistenței scheletului. În cazul unei fracturi, procesele de reparare devin și mai importante, deoarece organismul trebuie să reconstruiască țesutul afectat.
Celulele stem și celulele progenitoare joacă un rol fundamental în aceste mecanisme. Ele pot contribui la formarea unor celule specializate, necesare reparării și întreținerii structurii osoase.
Totuși, rezervele de asemenea celule trebuie menținute în timp. Dacă prea multe celule se diferențiază și își pierd capacitatea de autoreînnoire, organismul poate ajunge să dispună de mai puține resurse pentru regenerare.
Noua cercetare arată că gena HOXA10 participă la menținerea acestui echilibru delicat.
Ce se întâmplă când gena HOXA10 nu mai funcționează
Cercetătorii au observat că HOXA10 contribuie la păstrarea capacității de autoreînnoire a celulelor stem osoase și la prevenirea maturizării lor premature.
Acest lucru este important deoarece celulele stem trebuie să poată produce celule specializate atunci când organismul are nevoie, fără să își epuizeze complet rezervele.
Experimentele au arătat că eliminarea HOXA10 afectează acest mecanism. Celulele își pierd din capacitatea de autoreînnoire, iar rezervele disponibile pentru regenerare se reduc.
În consecință, procesele de vindecare osoasă sunt afectate. Descoperirea sugerează că gena funcționează ca un element important în controlul echilibrului dintre păstrarea celulelor stem și transformarea lor în celule mature.
Rezultatele oferă o perspectivă nouă asupra mecanismelor genetice implicate în întreținerea scheletului, dar nu demonstrează că activarea artificială a HOXA10 ar vindeca automat fracturile mai repede.
Ar putea descoperirea să contribuie la tratarea osteoporozei?
Odată cu înaintarea în vârstă, regenerarea osoasă poate deveni mai lentă, iar riscul fracturilor crește. Osteoporoza este una dintre afecțiunile asociate deteriorării rezistenței osoase și afectează numeroase persoane, în special la vârste înaintate.
Înțelegerea mecanismelor prin care organismul își menține rezervele de celule stem ar putea contribui la dezvoltarea unor noi strategii terapeutice.
Dacă cercetările viitoare vor identifica metode sigure de influențare a activității HOXA10, ar putea apărea noi direcții pentru medicina regenerativă.
Totuși, manipularea genelor implicate în dezvoltarea și diferențierea celulară necesită precauție. Activitatea lor poate influența multiple procese biologice, iar efectele unei intervenții nu sunt întotdeauna limitate la țesutul vizat.
În plus, osteoporoza și vindecarea fracturilor implică numeroși factori hormonali, metabolici și celulari. O singură genă nu poate explica toate aceste procese.
Deocamdată, cercetarea oferă informații fundamentale despre regenerarea osoasă și despre mecanismele care protejează rezervele celulare ale organismului.
Descoperirea ar putea deveni un punct de plecare pentru dezvoltarea unor tratamente viitoare, dar sunt necesare studii suplimentare înainte ca rezultatele să poată fi aplicate în practica medicală.