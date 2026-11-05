Oamenii de știință au descoperit o genă care ajută oasele să se regenereze. Ce rol ar putea avea în vindecarea fracturilor și combaterea îmbătrânirii

Cum se regenerează oasele și ce rol au celulele stem

Spre deosebire de ceea ce am putea crede, oasele nu rămân neschimbate după încheierea perioadei de creștere. Organismul remodelează constant țesutul osos, eliminând anumite porțiuni și formând material nou.

Acest echilibru este esențial pentru menținerea rezistenței scheletului. În cazul unei fracturi, procesele de reparare devin și mai importante, deoarece organismul trebuie să reconstruiască țesutul afectat.

Celulele stem și celulele progenitoare joacă un rol fundamental în aceste mecanisme. Ele pot contribui la formarea unor celule specializate, necesare reparării și întreținerii structurii osoase.

Totuși, rezervele de asemenea celule trebuie menținute în timp. Dacă prea multe celule se diferențiază și își pierd capacitatea de autoreînnoire, organismul poate ajunge să dispună de mai puține resurse pentru regenerare.

Noua cercetare arată că gena HOXA10 participă la menținerea acestui echilibru delicat.

Ce se întâmplă când gena HOXA10 nu mai funcționează

Cercetătorii au observat că HOXA10 contribuie la păstrarea capacității de autoreînnoire a celulelor stem osoase și la prevenirea maturizării lor premature.

Acest lucru este important deoarece celulele stem trebuie să poată produce celule specializate atunci când organismul are nevoie, fără să își epuizeze complet rezervele.