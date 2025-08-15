Descoperire promițătoare în lupta cu Alzheimer: Ce rol are litiul în memorie, conform cercetătorilor

O echipă de cercetători de la Harvard Medical School a făcut un pas important în înțelegerea și, posibil, în tratarea bolii Alzheimer. Într-un studiu publicat în revista Nature, specialiștii au descoperit că nivelurile scăzute de litiu din creier ar putea juca un rol central în dezvoltarea afecțiunii. Mai mult decât atât, experimentele pe șoareci au demonstrat că suplimentarea cu o anumită formă de litiu a dus la reversarea pierderii memoriei și a altor simptome cognitive specifice Alzheimerului.

Această revelație vine într-un moment critic, când numărul persoanelor diagnosticate cu demență este în creștere accelerată la nivel global. Deși studiul este abia la începutul parcursului clinic, rezultatele oferă un nou unghi terapeutic și o speranță reală pentru pacienți și familiile lor.

Litiul, mai mult decât un medicament: un nutrient esențial pentru creier

Litiul este cunoscut în medicină pentru utilizarea sa în tratarea tulburării bipolare, însă până acum nu fusese asociat direct cu boala Alzheimer. Cercetătorii au analizat sute de probe de țesut cerebral și sânge donate de persoane aflate în diverse stadii ale bolii: de la forme avansate, la tulburări cognitive ușoare (MCI), până la indivizi fără niciun semn de deteriorare cognitivă.

Rezultatele au fost clare: singurul metal care prezenta diferențe semnificative între aceste grupuri era litiul. Nivelurile cele mai scăzute se regăseau la pacienții cu Alzheimer, iar semnele deficienței erau detectabile încă din primele faze ale declinului cognitiv.

„Ideea că o deficiență de litiu ar putea contribui la apariția Alzheimerului este complet nouă și ne deschide o cale terapeutică neașteptată,” a declarat neurologul Bruce Yankner, coordonatorul studiului.

Ceea ce face descoperirea și mai remarcabilă este faptul că litiul a fost identificat ca un nutrient natural în creier – nu doar ca o substanță introdusă artificial prin tratamente medicamentoase. Asemănător cu fierul sau vitamina C, litiul pare a fi esențial pentru funcționarea sănătoasă a creierului.

Boala Alzheimer este strâns asociată cu acumularea unor proteine toxice în creier – în special amiloid-beta și tau – care interferează cu comunicarea dintre neuroni și duc la deteriorarea ireversibilă a funcțiilor cognitive.

În cadrul studiului, cercetătorii au descoperit că aceste proteine par să se lege de litiu în creier, reducând cantitatea disponibilă pentru celulele nervoase. Pe măsură ce nivelurile de litiu scad, se accentuează formarea plăcilor amiloide și se accelerează degradarea funcțiilor cerebrale.

Testele efectuate pe șoareci cu simptome asemănătoare Alzheimerului au arătat că privarea de litiu duce la o creștere masivă a acumulării proteinelor dăunătoare. În schimb, atunci când șoarecilor li s-a administrat o formă specială de supliment – litiu orotat – care nu este capturat de amiloid-beta, memoria și funcțiile cognitive s-au îmbunătățit semnificativ.

„Este pentru prima dată când vedem o inversare a simptomelor într-un model atât de clar,” spune Yankner. „Și asta oferă un argument solid pentru începerea testelor clinice pe oameni.”

Următorul pas: studii clinice și posibile tratamente preventive

Deși rezultatele sunt încurajatoare, cercetătorii avertizează că trebuie evitată entuziasmarea prematură. Experimentele pe animale oferă adesea rezultate promițătoare care nu se confirmă întotdeauna în testele clinice pe oameni. Însă în cazul de față, magnitudinea efectului observat justifică investigații ulterioare.

Un posibil viitor scenariu presupune măsurarea nivelului de litiu din sânge sau țesuturi pentru depistarea precoce a riscului de Alzheimer. De asemenea, suplimentele cu litiu ar putea deveni o metodă de prevenție, în special pentru persoanele cu predispoziție genetică sau semne timpurii de afectare cognitivă.

Cercetătorii doresc acum să răspundă la întrebări fundamentale rămase în suspensie: de ce scade nivelul litiului în creierul pacienților? Este vorba despre factori genetici, alimentari sau de mediu? Și care este doza optimă de litiu orotat care ar putea fi administrată în siguranță pe termen lung?

Descoperirea oferă și un pretext important pentru regândirea politicilor de sănătate publică. În contextul în care Alzheimerul este una dintre cele mai costisitoare și devastatoare boli ale secolului XXI, orice soluție eficientă de prevenție sau tratament poate schimba radical traiectoria a milioane de vieți.

„Rezultatele ne arată că există încă speranță,” spune Yankner. „Și că, în cele din urmă, cheia prevenirii Alzheimerului ar putea fi mai aproape decât am crezut – în interiorul propriului nostru creier.”