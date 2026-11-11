O saltea care vibrează timp de 30 de minute ar putea ajuta creierul să elimine proteinele asociate cu Alzheimer. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor

Cercetarea, realizată de specialiști de la Universitatea din Oulu și Spitalul Universitar Oulu, a fost publicată în revista științifică Nature Communications, pe 3 noiembrie 2026. Experimentul a implicat 29 de voluntari sănătoși și a oferit rezultate promițătoare, însă cercetătorii subliniază că metoda nu reprezintă, deocamdată, un tratament demonstrat pentru Alzheimer.

Cum funcționează salteaua vibrantă care ar putea ajuta creierul să se curețe

Creierul uman dispune de mecanisme naturale prin care elimină substanțele reziduale rezultate din activitatea celulelor nervoase. Un rol important îl are sistemul glimfatic, implicat în circulația lichidului cefalorahidian și în transportul unor molecule care trebuie îndepărtate din țesuturile cerebrale.

Acest proces este deosebit de activ în timpul somnului, când modificările circulației sanguine și pulsațiile lente ale vaselor contribuie la deplasarea lichidelor prin creier.

Odată cu înaintarea în vârstă, eficiența acestor mecanisme poate scădea, favorizând acumularea unor proteine asociate cu bolile neurodegenerative.

Pornind de la aceste observații, cercetătorii finlandezi au încercat să reproducă artificial anumite schimbări fiziologice care apar în timpul somnului.

Participanții la experiment au primit un medicament care produce scăderea temporară a tensiunii arteriale, iar apoi au fost supuși unei sesiuni de vibrații ritmice ale întregului corp, folosind un dispozitiv asemănător unei saltele.

Vibrațiile urmăresc stimularea unor mecanisme vasculare implicate în circulația lichidelor cerebrale.

În timpul experimentului, specialiștii au monitorizat activitatea creierului prin rezonanță magnetică și alte metode de măsurare, analizând totodată probe de sânge recoltate înainte și după intervenție.

Rezultatele au indicat modificări ale circulației lichidelor și ale concentrațiilor unor proteine asociate cu funcționarea creierului.

Proteinele asociate cu Alzheimer au crescut în sângele participanților

Una dintre cele mai importante observații a fost creșterea concentrațiilor sanguine ale proteinelor beta-amiloid 40 și beta-amiloid 42.

Aceste molecule sunt produse în mod natural în organism, însă acumularea anormală a beta-amiloidului în creier reprezintă una dintre caracteristicile bolii Alzheimer.

Cercetătorii au observat și o creștere a concentrației proteinei GFAP, utilizată ca biomarker al activității astrocitelor, celule care susțin funcționarea sistemului nervos.

Rezultatele sugerează că anumite proteine ar fi putut fi transportate mai eficient din creier către sânge, prin mecanismele naturale de eliminare.

Totuși, nu toate substanțele analizate au înregistrat modificări. Nivelurile proteinei tau, asociată și ea cu progresia bolii Alzheimer, nu au prezentat o schimbare semnificativă în urma intervenției.

Imaginile obținute prin rezonanță magnetică au evidențiat modificări în special în zona venelor mari din partea posterioară a creierului.

Cercetătorii consideră că aceste rezultate susțin ipoteza potrivit căreia tratamentul ar putea stimula procese asemănătoare celor care se desfășoară în timpul somnului.

Anterior, Playtech a relatat despre cercetări care sugerează că somnul profund ar putea avea un rol important în protejarea creierului împotriva bolii Alzheimer.

De ce rezultatele sunt promițătoare, dar nu demonstrează vindecarea bolii Alzheimer

Deși experimentul oferă informații interesante, studiul prezintă câteva limitări importante.

În primul rând, participanții erau persoane sănătoase, cu vârste cuprinse între 27 și 61 de ani, care nu fuseseră diagnosticate cu Alzheimer sau cu alte forme de demență.

Prin urmare, cercetarea nu demonstrează că metoda poate îmbunătăți memoria, încetini declinul cognitiv sau preveni apariția bolii.

În al doilea rând, oamenii de știință nu au măsurat direct reducerea depozitelor de proteine din țesutul cerebral. Creșterea concentrațiilor acestora în sânge reprezintă un indiciu indirect, care poate avea mai multe explicații.

Autorii recunosc inclusiv posibilitatea ca intervenția să fi modificat temporar permeabilitatea barierei hematoencefalice, structura care controlează schimburile de substanțe dintre sânge și creier.

În plus, studiul a analizat efectele unei intervenții de scurtă durată, fără să stabilească dacă modificările observate persistă sau produc beneficii clinice.

Cu toate acestea, rezultatele ar putea contribui la dezvoltarea unor metode noi de investigare a bolilor neurodegenerative.

Cercetările privind Alzheimer se concentrează tot mai mult asupra mecanismelor prin care proteinele beta-amiloid și tau se acumulează în creier. Recent, un studiu prezentat de Playtech a sugerat că anumite modificări cerebrale ar putea permite anticiparea riscului de Alzheimer cu până la 12 ani înaintea diagnosticului.

Cercetătorii vor testa metoda pe persoane cu probleme de memorie

Profesorul Vesa Kiviniemi, coordonatorul grupului de cercetare în neuroimagistică funcțională de la Universitatea din Oulu, consideră că stimularea mecanismelor naturale de eliminare a proteinelor ar putea deveni o direcție importantă pentru prevenirea bolilor neurodegenerative.

Echipa intenționează să continue cercetările prin studii care să includă persoane aflate în stadiile incipiente ale tulburărilor de memorie.

Scopul va fi stabilirea eventualelor beneficii asupra funcțiilor cognitive și evaluarea siguranței intervențiilor repetate.

Cercetătorii vor trebui să determine și dacă modificările observate în sânge corespund unei reduceri reale a acumulărilor proteice din creier.

Această distincție este esențială, deoarece boala Alzheimer implică mecanisme biologice complexe, inclusiv modificări ale proteinelor beta-amiloid și tau, iar influențarea unui singur proces nu garantează prevenirea bolii.

De asemenea, tratamentul experimental nu trebuie confundat cu utilizarea obișnuită a saltelelor vibrante și nu ar trebui încercat acasă prin asocierea vibrațiilor cu medicamente pentru scăderea tensiunii arteriale.

Pentru moment, descoperirea cercetătorilor finlandezi demonstrează că anumite mecanisme implicate în circulația lichidelor cerebrale pot fi influențate printr-o intervenție experimentală relativ scurtă.

Dacă studiile viitoare vor confirma beneficii reale asupra pacienților, această abordare ar putea contribui la dezvoltarea unor noi strategii de prevenire sau încetinire a bolilor neurodegenerative.