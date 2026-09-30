Prime Video pregătește un nou serial Spider-Man. Clone Saga i-ar aduce pe Ben Reilly și Kaine Parker în prim-plan

Ben Reilly și Kaine Parker ar deveni personajele principale

Noua producție ar urma să se inspire din „Clone Saga”, una dintre cele mai cunoscute și complicate povești Spider-Man publicate de Marvel în anii ’90. În benzile desenate, Peter Parker descoperă că există mai multe clone create pornind de la ADN-ul său, iar identitatea adevăratului Spider-Man devine pentru o perioadă una dintre marile întrebări ale poveștii.

Serialul Prime Video s-ar concentra în principal asupra lui Ben Reilly și Kaine Parker. Potrivit informațiilor Deadline, există în prezent mai multe variante ale poveștii aflate în discuție. Una dintre ele i-ar urmări pe cei doi în momentul în care descoperă că sunt clone și încearcă să înțeleagă cine sunt, în timp ce se confruntă cu alte clone. O altă variantă ar modifica mai substanțial materialul original și i-ar prezenta sub identități diferite după ce originile lor sunt deja stabilite.

Este deja clar că povestea din comics nu va putea fi transpusă fidel. Peter Parker joacă un rol esențial în „Clone Saga”, însă drepturile pentru producțiile TV dezvoltate în cadrul acordului Sony-Amazon impun anumite limite privind folosirea personajului. Din acest motiv, proiectul ar urma să adapteze și să transforme considerabil materialul Marvel.

Ben Reilly este deja cunoscut publicului mai larg datorită apariției sale în „Spider-Man: Across the Spider-Verse”, unde personajul este prezentat drept una dintre numeroasele variante ale Omului-Păianjen. În comics, el devine Scarlet Spider și chiar preia pentru o perioadă identitatea Spider-Man.

„Spider-Noir” s-a oprit după un singur sezon

Noul proiect apare după ce Prime Video a decis în septembrie să nu continue „Spider-Noir” pentru un al doilea sezon. Serialul cu Nicolas Cage s-a încheiat astfel după opt episoade, deși primise 11 nominalizări la Emmy și fusese bine primit de critici.

Playtech a scris la momentul lansării despre „Spider-Noir”, serialul care l-a adus pe Nicolas Cage într-o variantă mult mai întunecată a universului Spider-Man. Și acolo, personajul principal era numit Ben Reilly, nu Peter Parker, tocmai pentru a respecta particularitățile acordurilor privind drepturile TV.

Anularea „Spider-Noir” nu înseamnă însă că Amazon și Sony renunță la extinderea universului. Sony Pictures Television are acces la sute de personaje Marvel asociate francizei Spider-Man, iar proiectul bazat pe „Clone Saga” este doar unul dintre mai multe seriale aflate în diferite stadii de dezvoltare.