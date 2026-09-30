Prime Video pregătește un nou serial Spider-Man. Clone Saga i-ar aduce pe Ben Reilly și Kaine Parker în prim-plan
Universul Spider-Man ar putea primi o nouă extensie live-action pe Prime Video, la numai câteva săptămâni după anularea „Spider-Noir”. Amazon MGM Studios și Sony Pictures Television sunt aproape să dea undă verde unui serial inspirat de celebra „Clone Saga” din benzile desenate Marvel, poveste care i-ar avea în centrul atenției pe Ben Reilly și Kaine Parker, două dintre clonele lui Peter Parker, potrivit Deadline.
Proiectul nu are încă o comandă oficială de serial, dar sursele publicației americane indică faptul că Prime Video se apropie de această etapă. Scenariul este dezvoltat de Kelvin Yu, creatorul serialului „American Born Chinese”, iar producția ar continua colaborarea dintre Sony Pictures Television și Amazon MGM Studios pentru dezvoltarea unor povești bazate pe personajele asociate universului Spider-Man.
Ben Reilly și Kaine Parker ar deveni personajele principale
Noua producție ar urma să se inspire din „Clone Saga”, una dintre cele mai cunoscute și complicate povești Spider-Man publicate de Marvel în anii ’90. În benzile desenate, Peter Parker descoperă că există mai multe clone create pornind de la ADN-ul său, iar identitatea adevăratului Spider-Man devine pentru o perioadă una dintre marile întrebări ale poveștii.
Serialul Prime Video s-ar concentra în principal asupra lui Ben Reilly și Kaine Parker. Potrivit informațiilor Deadline, există în prezent mai multe variante ale poveștii aflate în discuție. Una dintre ele i-ar urmări pe cei doi în momentul în care descoperă că sunt clone și încearcă să înțeleagă cine sunt, în timp ce se confruntă cu alte clone. O altă variantă ar modifica mai substanțial materialul original și i-ar prezenta sub identități diferite după ce originile lor sunt deja stabilite.
Este deja clar că povestea din comics nu va putea fi transpusă fidel. Peter Parker joacă un rol esențial în „Clone Saga”, însă drepturile pentru producțiile TV dezvoltate în cadrul acordului Sony-Amazon impun anumite limite privind folosirea personajului. Din acest motiv, proiectul ar urma să adapteze și să transforme considerabil materialul Marvel.
Ben Reilly este deja cunoscut publicului mai larg datorită apariției sale în „Spider-Man: Across the Spider-Verse”, unde personajul este prezentat drept una dintre numeroasele variante ale Omului-Păianjen. În comics, el devine Scarlet Spider și chiar preia pentru o perioadă identitatea Spider-Man.
„Spider-Noir” s-a oprit după un singur sezon
Noul proiect apare după ce Prime Video a decis în septembrie să nu continue „Spider-Noir” pentru un al doilea sezon. Serialul cu Nicolas Cage s-a încheiat astfel după opt episoade, deși primise 11 nominalizări la Emmy și fusese bine primit de critici.
Playtech a scris la momentul lansării despre „Spider-Noir”, serialul care l-a adus pe Nicolas Cage într-o variantă mult mai întunecată a universului Spider-Man. Și acolo, personajul principal era numit Ben Reilly, nu Peter Parker, tocmai pentru a respecta particularitățile acordurilor privind drepturile TV.
Anularea „Spider-Noir” nu înseamnă însă că Amazon și Sony renunță la extinderea universului. Sony Pictures Television are acces la sute de personaje Marvel asociate francizei Spider-Man, iar proiectul bazat pe „Clone Saga” este doar unul dintre mai multe seriale aflate în diferite stadii de dezvoltare.
Pe lista producătorilor noului serial se află nume importante ale francizei: Amy Pascal, Phil Lord și Chris Miller, implicați deja în mai multe proiecte Spider-Man, inclusiv în filmele animate „Spider-Verse”. Kelvin Yu va scrie noul proiect, iar Alex Anfanger și Dan Schimpf sunt de asemenea implicați în dezvoltare.
Universul Spider-Man continuă să se extindă dincolo de Peter Parker
Alegerea lui Ben Reilly și Kaine Parker le-ar permite Sony și Amazon să construiască un serial recognoscibil pentru fanii Spider-Man fără ca povestea să depindă direct de Peter Parker. Este o strategie care devine din ce în ce mai importantă pe măsură ce studiourile încearcă să valorifice numărul uriaș de personaje apărute în zeci de ani de benzi desenate Marvel.
În cinematografe, Peter Parker rămâne însă unul dintre cele mai puternice personaje Marvel. „Spider-Man: Brand New Day” a doborât recorduri importante la box office, confirmând interesul uriaș pentru versiunea interpretată de Tom Holland. Tocmai această popularitate explică și interesul pentru povești care explorează alte colțuri ale universului Spider-Man.
„Clone Saga” oferă material suficient pentru o astfel de extindere, dar este și una dintre poveștile Marvel cunoscute pentru complexitatea ei extremă, cu clone, identități schimbate și dezvăluiri succesive. Adaptarea pentru televiziune va necesita, prin urmare, simplificări importante.
Deocamdată, Prime Video nu a comandat oficial serialul, iar informațiile privind distribuția, regizorii sau perioada de filmare nu au fost anunțate. Faptul că proiectul este descris de Deadline ca fiind aproape de unda verde îl plasează însă mai aproape de producție decât multe dintre celelalte idei Spider-Man dezvoltate de Sony și Amazon.