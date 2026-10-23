Ce se schimbă în școli după recentele cazuri de violență. Măsurile anunțate și noua lege pregătită pentru învățământ
Verificarea ghiozdanelor atunci când există suspiciuni, deblocarea a 1.000 de posturi de paznici și creșterea numărului de consilieri școlari se află printre măsurile anunțate după atacurile din Bistrița și Pitești. Ministerul Educației pregătește o inițiativă legislativă pentru controale și protejarea profesorilor, iar inspectoratelor urmează să le fie cerute verificări inopinate privind accesul în școli. Propunerile legislative nu reprezintă, deocamdată, reguli noi intrate în vigoare.
Verificarea ghiozdanelor, inclusă în inițiativa legislativă
Declarațiile ministrului delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu, vizează crearea unui cadru legal care să permită verificări în școli atunci când există suspiciuni. Oficialul a precizat că nu are în vedere controlarea tuturor elevilor, ci verificări prin sondaj.
„Pe de o parte, o legislație prin care profesorul să fie protejat, pe de altă parte, o legislație care să permită celor din școală să verifice, prin sondaj (pentru că e clar că nu se va putea tehnic pentru toți copiii), să verifice acolo unde există suspiciuni.”
Măsura a fost prezentată în contextul întrebărilor despre accesul elevilor cu arme albe în unitățile de învățământ.
Într-o intervenție la Euronews, ministrul delegat a vorbit și despre posibilitatea personalului de pază de a verifica ghiozdanele în asemenea situații. Separat, acesta a anunțat că inspectoratele vor primi solicitarea de a face controale inopinate asupra modului în care este gestionat accesul în școli.
Camerele de supraveghere și porțile pentru detectarea metalelor presupun și colaborarea cu autoritățile locale. Sorin Ionescu a explicat că resursele financiare pentru asemenea dotări diferă de la o localitate la alta.
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Ministerul cere 1.000 de posturi pentru pază
Pe termen scurt, ministerul urmărește deblocarea a 1.000 de posturi de personal de pază. Solicitarea fusese anunțată și de ministrul Educației, Sorin Costreie, care a spus că posturile ar trebui direcționate către „locuri cheie”.
„Sigur că la Ministerul Educației Naționale discutăm în acest moment, ca o măsură pe termen scurt sau ca o măsură reparatorie, ca 1.000 de posturi de personal de pază, de portar sau de paznici, cum vreți să le spunem, să fie deblocate în cel mai scurt timp, astfel încât să avem cât mai puține școli în care să nu existe acest om care să fie în mijlocul copiilor”, a declarat Sorin Ionescu.
O altă direcție este extinderea serviciilor de consiliere școlară. Ministrul delegat a indicat o medie actuală de aproximativ 700 de copii pentru un consilier și obiectivul de a reduce acest raport la 500.
„Pe de altă parte, și prin programul de guvernare ne-am propus să ajungem la 500 de copii pentru un consilier școlar. Media în momentul de față este undeva în jur de 700. Spuneați și dumneavoastră, la Pitești era un consilier școlar la 1.000 de elevi”, a precizat acesta.
Protecție pentru profesori și informarea părinților
Inițiativa legislativă pregătită de minister ar urma să includă și măsuri pentru protejarea cadrelor didactice. Sorin Costreie a anunțat intenția de a modifica legislația penală astfel încât agresiunile împotriva profesorilor să fie sancționate mai sever.
Sorin Ionescu a insistat asupra colaborării dintre școală, instituțiile de ordine publică și serviciile de protecție a copilului. „Școala singură nu poate rezolva toate aceste probleme”, a spus ministrul delegat, explicând necesitatea implicării instituțiilor cu atribuții în siguranța copiilor.
Oficialul susține și reglementarea accesului minorilor la rețelele sociale, alături de campanii de informare pentru părinți. El a atras atenția asupra felului în care adulții interpretează timpul petrecut de copii în fața ecranelor.
„Eu cred că trebuie să avem în vedere și o serie de campanii de informare în rândul părinților. Pentru că, de foarte multe ori, părinții cred că dacă un copil stă cu un telefon sau o tabletă, e un copil cuminte”, a declarat Sorin Ionescu.
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Violența din școli, discutată și în CSAT
Problema a fost abordată și la finalul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării din 22 octombrie. Comunicatul Administrației Prezidențiale consemnează îngrijorarea președintelui Nicușor Dan după incidentele din această săptămână.
„La finalul ședinței, Președintele României și-a exprimat îngrijorarea față de cele două incidente grave de violență petrecute în școli în cursul acestei săptămâni, subliniind necesitatea unor intervenții timpurii și a unor măsuri concrete pentru prevenirea unor astfel de situații.”
Siguranța în școli a fost inclusă și pe agenda unei ședințe de lucru separate a Guvernului, programată pentru vineri, 23 octombrie. Discuțiile vin după atacul de luni din Bistrița și incidentul de joi de la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești.